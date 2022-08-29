https://sputnik-georgia.ru/20220829/vmeste-s-shkolami-v-gruzii-postroyat-i-otremontiruyut-sotni-detskikh-sadov-269879121.html

Вместе со школами в Грузии построят и отремонтируют сотни детских садов

Вместе со школами в Грузии построят и отремонтируют сотни детских садов

Во время строительства и обновления школ предусмотрено их оснащение по современным стандартам 29.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-29T21:28+0400

2022-08-29T21:28+0400

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ираклий гарибашвили

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детский сад

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Правительство Грузии разработает проект строительства и ремонта детских садов, аналогичный масштабному проекту строительства и ремонта нескольких сотен школ по всей стране, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.Осуществление масштабного проекта – строительства и ремонта 800 школ – по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили начнется в Грузии с осени текущего года. Стоимость проекта составляет один миллиард лари (349 миллионов долларов).По словам премьера, детские сады во многих муниципалитетах и ​​селах находятся в плачевном состоянии.Что касается проекта строительства и ремонта школ, уже в сентябре-октябре будет объявлен тендер на строительство 80 новых и ремонт 320 действующих школ.Тендер на ремонт остальных 400 школ будет объявлен в 2023-2024 годах, и к концу 2026 года в стране будут завершены ремонт и строительство 800 общеобразовательных учреждений страны.Билингвальное обучение для нацменьшинств внедряется в систему образования Грузии >>Проект направлен на повышение доступа к образовательным ресурсам, которыми будут пользоваться более 230 тысяч учеников. К 2026 году все государственные школы будут исправны в инфраструктурном плане.Во время строительства и обновления школ предусмотрено их оснащение по современным стандартам. Это предусматривает наличие современных лабораторий и исправной спортивной инфраструктуры. Все школы полностью будут адаптированы для учеников со специальными образовательными нуждами.

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