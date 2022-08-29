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Вместе со школами в Грузии построят и отремонтируют сотни детских садов
Вместе со школами в Грузии построят и отремонтируют сотни детских садов
Во время строительства и обновления школ предусмотрено их оснащение по современным стандартам 29.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-29T21:28+0400
2022-08-29T21:28+0400
2022-08-29T22:38+0400
грузия
новости
общество
ираклий гарибашвили
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детский сад
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Правительство Грузии разработает проект строительства и ремонта детских садов, аналогичный масштабному проекту строительства и ремонта нескольких сотен школ по всей стране, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.Осуществление масштабного проекта – строительства и ремонта 800 школ – по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили начнется в Грузии с осени текущего года. Стоимость проекта составляет один миллиард лари (349 миллионов долларов).По словам премьера, детские сады во многих муниципалитетах и селах находятся в плачевном состоянии.Что касается проекта строительства и ремонта школ, уже в сентябре-октябре будет объявлен тендер на строительство 80 новых и ремонт 320 действующих школ.Тендер на ремонт остальных 400 школ будет объявлен в 2023-2024 годах, и к концу 2026 года в стране будут завершены ремонт и строительство 800 общеобразовательных учреждений страны.Билингвальное обучение для нацменьшинств внедряется в систему образования Грузии >>Проект направлен на повышение доступа к образовательным ресурсам, которыми будут пользоваться более 230 тысяч учеников. К 2026 году все государственные школы будут исправны в инфраструктурном плане.Во время строительства и обновления школ предусмотрено их оснащение по современным стандартам. Это предусматривает наличие современных лабораторий и исправной спортивной инфраструктуры. Все школы полностью будут адаптированы для учеников со специальными образовательными нуждами.
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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, школа, детский сад
грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, школа, детский сад
Вместе со школами в Грузии построят и отремонтируют сотни детских садов
21:28 29.08.2022 (обновлено: 22:38 29.08.2022)
Во время строительства и обновления школ предусмотрено их оснащение по современным стандартам
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Правительство Грузии разработает проект строительства и ремонта детских садов, аналогичный масштабному проекту строительства и ремонта нескольких сотен школ по всей стране, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
Осуществление масштабного проекта – строительства и ремонта 800 школ – по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили начнется в Грузии с осени текущего года. Стоимость проекта составляет один миллиард лари (349 миллионов долларов).
"Помимо школ необходимо, чтобы детские сады были исправны, европейского стандарта. Чтобы наши дети росли в достойных условиях, начиная с детского сада, в школах, а затем и в вузах. Так что мы подготовим эту программу в ближайшие несколько недель", - сказал Гарибашвили.
По словам премьера, детские сады во многих муниципалитетах и селах находятся в плачевном состоянии.
Что касается проекта строительства и ремонта школ, уже в сентябре-октябре будет объявлен тендер на строительство 80 новых и ремонт 320 действующих школ.
Тендер на ремонт остальных 400 школ будет объявлен в 2023-2024 годах, и к концу 2026 года в стране будут завершены ремонт и строительство 800 общеобразовательных учреждений страны.
Проект направлен на повышение доступа к образовательным ресурсам, которыми будут пользоваться более 230 тысяч учеников. К 2026 году все государственные школы будут исправны в инфраструктурном плане.
Во время строительства и обновления школ предусмотрено их оснащение по современным стандартам. Это предусматривает наличие современных лабораторий и исправной спортивной инфраструктуры. Все школы полностью будут адаптированы для учеников со специальными образовательными нуждами.