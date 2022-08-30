https://sputnik-georgia.ru/20220830/baku-i-erevan-obsudili-voprosy-delimitatsii-granitsy-269918714.html
Баку и Ереван обсудили вопросы делимитации границы
Баку и Ереван обсудили вопросы делимитации границы
Премьеры двух стран обсудили организационные и процедурные вопросы, обменялись мнениями о дальнейшей работе комиссий и регламенте их совместной деятельности 30.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-30T22:09+0400
2022-08-30T22:09+0400
2022-08-30T22:24+0400
в мире
новости
политика
азербайджан
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1d/260025388_0:148:3117:1901_1920x0_80_0_0_24efaadbffea79084ee9bd0676cf1ae0.jpg
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. В Москве состоялось второе заседание Государственной комиссии по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией под председательством премьеров двух стран Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна соответственно.Перед началом переговоров с представителями стран встретился заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, который приветствовал продолжение работы комиссий.Мустафаев и Григорян в ходе заседания обсудили организационные и процедурные вопросы, обменялись мнениями о дальнейшей работе комиссий и регламенте их совместной деятельности, сообщил Sputnik Азербайджан.Была достигнута договоренность о проведении третьей встречи в согласованные сроки.Представители Азербайджана и Армении выразили благодарность российской стороне за организацию заседания.Алиев и Пашинян встретятся в Брюсселе в конце месяца >>Первая встреча состоялась 24 мая текущего года на нахчыванском участке азербайджано-армянской границы.Договоренность о создании двусторонней комиссии по делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы при содействии российской стороны была достигнута в рамках Сочинского трехстороннего соглашения лидеров России, Азербайджана и Армении от 26 ноября 2021 года.
азербайджан
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1d/260025388_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_5a19ba10356ee49fd11282cf052bd4eb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, политика, азербайджан, армения
в мире, новости, политика, азербайджан, армения
Баку и Ереван обсудили вопросы делимитации границы
22:09 30.08.2022 (обновлено: 22:24 30.08.2022)
Премьеры двух стран обсудили организационные и процедурные вопросы, обменялись мнениями о дальнейшей работе комиссий и регламенте их совместной деятельности
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. В Москве состоялось второе заседание Государственной комиссии по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией под председательством премьеров двух стран Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна соответственно.
Перед началом переговоров с представителями стран встретился заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, который приветствовал продолжение работы комиссий.
Мустафаев и Григорян в ходе заседания обсудили организационные и процедурные вопросы, обменялись мнениями о дальнейшей работе комиссий и регламенте их совместной деятельности, сообщил Sputnik Азербайджан.
Была достигнута договоренность о проведении третьей встречи в согласованные сроки.
Представители Азербайджана и Армении выразили благодарность российской стороне за организацию заседания.
Первая встреча состоялась 24 мая текущего года на нахчыванском участке азербайджано-армянской границы.
Договоренность о создании двусторонней комиссии по делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы при содействии российской стороны была достигнута в рамках Сочинского трехстороннего соглашения лидеров России, Азербайджана и Армении от 26 ноября 2021 года.