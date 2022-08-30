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Баку и Ереван обсудили вопросы делимитации границы

Баку и Ереван обсудили вопросы делимитации границы

Премьеры двух стран обсудили организационные и процедурные вопросы, обменялись мнениями о дальнейшей работе комиссий и регламенте их совместной деятельности 30.08.2022, Sputnik Грузия

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2022-08-30T22:09+0400

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. В Москве состоялось второе заседание Государственной комиссии по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией под председательством премьеров двух стран Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна соответственно.Перед началом переговоров с представителями стран встретился заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, который приветствовал продолжение работы комиссий.Мустафаев и Григорян в ходе заседания обсудили организационные и процедурные вопросы, обменялись мнениями о дальнейшей работе комиссий и регламенте их совместной деятельности, сообщил Sputnik Азербайджан.Была достигнута договоренность о проведении третьей встречи в согласованные сроки.Представители Азербайджана и Армении выразили благодарность российской стороне за организацию заседания.Алиев и Пашинян встретятся в Брюсселе в конце месяца >>Первая встреча состоялась 24 мая текущего года на нахчыванском участке азербайджано-армянской границы.Договоренность о создании двусторонней комиссии по делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы при содействии российской стороны была достигнута в рамках Сочинского трехстороннего соглашения лидеров России, Азербайджана и Армении от 26 ноября 2021 года.

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