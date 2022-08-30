https://sputnik-georgia.ru/20220830/kogda-natsionalnaya-komissiya-rassmotrit-problemy-vodosnabzheniya-v-rustavi-269881940.html
Когда Национальная комиссия рассмотрит проблемы водоснабжения в Рустави
Когда Национальная комиссия рассмотрит проблемы водоснабжения в Рустави
Необходимы дополнительные инвестиции в водоснабжение Рустави, чтобы исправить устаревшую инфраструктуру, считает глава регулятора 30.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-30T07:32+0400
2022-08-30T07:32+0400
2022-08-30T07:32+0400
грузия
новости
общество
давид нармания
рустави
национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжению обсудит вопрос водоснабжения в городе Рустави 1 сентября.По словам председателя комиссии Давида Нармания, после проведения встречи станет известно, какой будет реакция на проблемы, связанные с водоснабжением в Рустави."Необходимы дополнительные инвестиции в водоснабжение Рустави, чтобы исправить устаревшую инфраструктуру. Кроме того, мы видим необходимость улучшения управления. У Комиссии по регулированию есть своя позиция по этому поводу. Мы обсудим обращение мэра Рустави о том, чтобы уделить больше внимания вопросам водоснабжения", – сказал председатель комиссии Давид Нармания в эфире телеканала "Рустави 2".Проблемы с водой в Рустави: мэр города пожаловалась Комиссии по водоснабжению >>Мэр Рустави Нино Лацабидзе попросила помощи в решении вопроса с водоснабжением в городе у Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению.Водоснабжением города Рустави занимается компания "Руставицкали". В последние два месяца город снабжается по графику только в ночное время. Жители города еще в начале месяца обратились к мэрии с открытым письмом с просьбой решить проблему.
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Sputnik Грузия
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грузия, новости, общество, давид нармания, рустави, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
грузия, новости, общество, давид нармания, рустави, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
Когда Национальная комиссия рассмотрит проблемы водоснабжения в Рустави
Необходимы дополнительные инвестиции в водоснабжение Рустави, чтобы исправить устаревшую инфраструктуру, считает глава регулятора
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжению обсудит вопрос водоснабжения в городе Рустави 1 сентября.
По словам председателя комиссии Давида Нармания, после проведения встречи станет известно, какой будет реакция на проблемы, связанные с водоснабжением в Рустави.
"Необходимы дополнительные инвестиции в водоснабжение Рустави, чтобы исправить устаревшую инфраструктуру. Кроме того, мы видим необходимость улучшения управления. У Комиссии по регулированию есть своя позиция по этому поводу. Мы обсудим обращение мэра Рустави о том, чтобы уделить больше внимания вопросам водоснабжения", – сказал председатель комиссии Давид Нармания в эфире телеканала "Рустави 2".
Мэр Рустави Нино Лацабидзе попросила помощи в решении вопроса с водоснабжением в городе у Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению.
Водоснабжением города Рустави занимается компания "Руставицкали". В последние два месяца город снабжается по графику только в ночное время. Жители города еще в начале месяца обратились к мэрии с открытым письмом с просьбой решить проблему.