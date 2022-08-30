https://sputnik-georgia.ru/20220830/kogda-natsionalnaya-komissiya-rassmotrit-problemy-vodosnabzheniya-v-rustavi-269881940.html

Когда Национальная комиссия рассмотрит проблемы водоснабжения в Рустави

Когда Национальная комиссия рассмотрит проблемы водоснабжения в Рустави

Необходимы дополнительные инвестиции в водоснабжение Рустави, чтобы исправить устаревшую инфраструктуру, считает глава регулятора 30.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-30T07:32+0400

2022-08-30T07:32+0400

2022-08-30T07:32+0400

грузия

новости

общество

давид нармания

рустави

национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24759/19/247591983_0:20:2500:1426_1920x0_80_0_0_c322874d0baa36d89da8b78d0b5d19ae.jpg

ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжению обсудит вопрос водоснабжения в городе Рустави 1 сентября.По словам председателя комиссии Давида Нармания, после проведения встречи станет известно, какой будет реакция на проблемы, связанные с водоснабжением в Рустави."Необходимы дополнительные инвестиции в водоснабжение Рустави, чтобы исправить устаревшую инфраструктуру. Кроме того, мы видим необходимость улучшения управления. У Комиссии по регулированию есть своя позиция по этому поводу. Мы обсудим обращение мэра Рустави о том, чтобы уделить больше внимания вопросам водоснабжения", – сказал председатель комиссии Давид Нармания в эфире телеканала "Рустави 2".Проблемы с водой в Рустави: мэр города пожаловалась Комиссии по водоснабжению >>Мэр Рустави Нино Лацабидзе попросила помощи в решении вопроса с водоснабжением в городе у Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению.Водоснабжением города Рустави занимается компания "Руставицкали". В последние два месяца город снабжается по графику только в ночное время. Жители города еще в начале месяца обратились к мэрии с открытым письмом с просьбой решить проблему.

рустави

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, давид нармания, рустави, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии