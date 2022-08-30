https://sputnik-georgia.ru/20220830/pravitelstvo-gruzii-utverdilo-natsionalnuyu-strategiyu-obrazovaniya-i-nauki-269882946.html

Правительство Грузии утвердило Национальную стратегию образования и науки

Правительство Грузии утвердило Национальную стратегию образования и науки

Документ определяет 15 стратегических целей и 28 задач исходя из отраслевых приоритетов 30.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-30T07:01+0400

2022-08-30T07:01+0400

2022-08-30T08:22+0400

грузия

новости

общество

образование

министерство образования и науки грузии

михаил чхенкели

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Правительство Грузии утвердило единую национальную стратегию образования и науки на 2022-2030 годы и план действий на 2022-2024 годы, они были представлены членам правительства лично министром образования и науки Грузии Михаил Чхенкели.В документе с учетом проблем и вызовов, выявленных в результате ситуационного анализа, определены три основных отраслевых приоритетных направления:Документ определяет 15 стратегических целей и 28 задач исходя из отраслевых приоритетов.Стратегия также включает рекомендации, разработанные Европейским союзом, Организацией Объединенных Наций, Всемирным банком и Европейской организацией экономического сотрудничества и развития для преодоления проблем, выявленных в сфере образования и науки Грузии.Что касается плана действий, прилагаемого к стратегии, то он представляет собой ограниченные по времени, конкретные, актуальные, целенаправленные, научно обоснованные мероприятия по выполнению приоритетных направлений, с указанием ответственных сторон и соответствующих показателей результатов.Билингвальное обучение для нацменьшинств внедряется в систему образования Грузии >>План мероприятий составляется ежеквартально и включает трехлетние периоды реализации, утверждаемые соответствующим бюджетом.По инициативе Михаила Чхенкели в 2021 году началась работа над единой национальной стратегией образования и науки на 2022-2030 годы. Документ разработан при поддержке проекта "Поддержка реформы государственного управления в Грузии (PAR)", проекта Всемирного банка "Проект инноваций, интеграции и качества – Грузия I2Q (IBRD)", экспертов ПРООН в Грузии и Программы Европейского Союза Skillsforjobs.

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грузия, новости, общество, образование, министерство образования и науки грузии, михаил чхенкели