https://sputnik-georgia.ru/20220830/twitter-otvetil-masku-v-svyazi-s-rastorzheniem-soglasheniya-o-sliyanii-269905557.html

Twitter ответил Маску в связи с расторжением соглашения о слиянии

Twitter ответил Маску в связи с расторжением соглашения о слиянии

Twitter заявил, что не нарушил ни одного из своих заявлений или обязательств по соглашению 30.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-30T20:03+0400

2022-08-30T20:03+0400

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Социальная сеть Twitter ответила на второе уведомление предпринимателя и основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска о расторжении соглашения о слиянии на ряде дополнительных оснований.В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%."Как и в случае с вашим предполагаемым уведомлением о расторжении от 8 июля 2022 года, предполагаемое расторжение, изложенное в вашем письме от 29 августа 2022 года, является недействительным и неправомерным... Оно основано исключительно на заявлениях третьей стороны, которые, как ранее заявлял Twitter, изобилуют несоответствиями и неточностями и лишены важного контекста", - приводится в документе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) письмо представителей соцсети.Ранее во вторник Комиссия по ценным бумагам и биржам США опубликовала письмо представителей Илона Маска от 29 августа, направленное Twitter, о расторжении соглашения о слиянии на ряде дополнительных оснований, отличных от тех, которые были изложены ранее.К причинам расторжения представитель Маска относит несоблюдение Twitter своих обязательств в соответствии с постановлением от 2011 года и своих общих обязательств в отношении конфиденциальности данных, недобросовестной торговой практики и законов и правил о защите прав потребителей. Компания Илона Маска прошла авторизацию в Грузии >>Кроме того, в документе говорится об уязвимости соцсети для системных сбоев, а также незаконном присвоении и нарушении Twitter прав интеллектуальной собственности третьих лиц.

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