https://sputnik-georgia.ru/20220830/ubiystvo-vladeltsa-restorana-v-vani---prokuratura-predyavila-obvinenie-269909939.html
Убийство владельца ресторана в Вани - прокуратура предъявила обвинение
Убийство владельца ресторана в Вани - прокуратура предъявила обвинение
Ночью в воскресенье между гостями заведения произошел конфликт, а владелец попытался примирить стороны 30.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-30T21:42+0400
2022-08-30T21:42+0400
2022-08-30T21:42+0400
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новости
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кутаисский городской суд
генеральная прокуратура грузии
убийство
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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение задержанному в умышленном убийстве, которое произошло в Вани на западе Грузии 28 августа, сообщает пресс-служба ведомства.Расследование МВД установило, что 28 августа в Вани (регион Имерети) обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нанес во время ссоры ножевое ранение молодому мужчине. В результате полученных ранений пострадавший скончался сразу после того, как был доставлен в больницу.Правоохранители задержали обвиняемого на следующий день, 29 августа. Теперь ему грозит от 10 до 15 лет.Убийство в Вани - задержан подозреваемый >>Прокуратура уже обратилась в Кутаисский городской суд с ходатайством о применении в отношении обвиняемого меры пресечения в виде лишения свободы.Убитый, по информации СМИ, был владельцем одного из объектов питания в Вани. Ночью в воскресенье между гостями заведения произошел конфликт, а владелец попытался примирить стороны.После того, как инцидент был вроде бы бы исчерпан, один из гостей нанес хозяину заведения несколько ножевых ранений. По словам очевидцев, мужчины, участвовавшие в инциденте, были в состоянии алкогольного опьянения.
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грузия, новости, происшествия, кутаисский городской суд, генеральная прокуратура грузии, убийство, имерети
грузия, новости, происшествия, кутаисский городской суд, генеральная прокуратура грузии, убийство, имерети
Убийство владельца ресторана в Вани - прокуратура предъявила обвинение
Ночью в воскресенье между гостями заведения произошел конфликт, а владелец попытался примирить стороны
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение задержанному в умышленном убийстве, которое произошло в Вани на западе Грузии 28 августа, сообщает пресс-служба ведомства.
Расследование МВД установило, что 28 августа в Вани (регион Имерети) обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нанес во время ссоры ножевое ранение молодому мужчине. В результате полученных ранений пострадавший скончался сразу после того, как был доставлен в больницу.
Правоохранители задержали обвиняемого на следующий день, 29 августа. Теперь ему грозит от 10 до 15 лет.
Прокуратура уже обратилась в Кутаисский городской суд с ходатайством о применении в отношении обвиняемого меры пресечения в виде лишения свободы.
Убитый, по информации СМИ, был владельцем одного из объектов питания в Вани. Ночью в воскресенье между гостями заведения произошел конфликт, а владелец попытался примирить стороны.
После того, как инцидент был вроде бы бы исчерпан, один из гостей нанес хозяину заведения несколько ножевых ранений. По словам очевидцев, мужчины, участвовавшие в инциденте, были в состоянии алкогольного опьянения.