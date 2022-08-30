https://sputnik-georgia.ru/20220830/ubiystvo-vladeltsa-restorana-v-vani---prokuratura-predyavila-obvinenie-269909939.html

Убийство владельца ресторана в Вани - прокуратура предъявила обвинение

Убийство владельца ресторана в Вани - прокуратура предъявила обвинение

Ночью в воскресенье между гостями заведения произошел конфликт, а владелец попытался примирить стороны 30.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-30T21:42+0400

2022-08-30T21:42+0400

2022-08-30T21:42+0400

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение задержанному в умышленном убийстве, которое произошло в Вани на западе Грузии 28 августа, сообщает пресс-служба ведомства.Расследование МВД установило, что 28 августа в Вани (регион Имерети) обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нанес во время ссоры ножевое ранение молодому мужчине. В результате полученных ранений пострадавший скончался сразу после того, как был доставлен в больницу.Правоохранители задержали обвиняемого на следующий день, 29 августа. Теперь ему грозит от 10 до 15 лет.Убийство в Вани - задержан подозреваемый >>Прокуратура уже обратилась в Кутаисский городской суд с ходатайством о применении в отношении обвиняемого меры пресечения в виде лишения свободы.Убитый, по информации СМИ, был владельцем одного из объектов питания в Вани. Ночью в воскресенье между гостями заведения произошел конфликт, а владелец попытался примирить стороны.После того, как инцидент был вроде бы бы исчерпан, один из гостей нанес хозяину заведения несколько ножевых ранений. По словам очевидцев, мужчины, участвовавшие в инциденте, были в состоянии алкогольного опьянения.

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