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Теперь уже точно: Давиташвили будет играть за "Бордо"
Теперь уже точно: Давиташвили будет играть за "Бордо"
Зурико Давиташвили в российской Премьер-лиге израл за тульский "Арсенал", волгоградский "Ротор" и казанский "Рубин" 31.08.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Батумское "Динамо" официально подтвердило переход полузащитника сборной Грузии Зурико Давиташвили во французский "Бордо" на правах аренды, сообщает пресс-служба клуба."Зурико Давиташвили перешел на год на правах аренды и с правом выкупа во французский "Бордо". Желаем Зуке успехов на новом этапе его футбольной карьеры", - говорится в сообщении батумского "Динамо".Ранее о переходе Давиташвили написало французское спортивное издание L'Équipe.Футболист Зурико Давиташвили может перейти в "Бордо" &gt;&gt;Бордо с восемью очками занимает пятое место во второй Лиге чемпионата Франции после пяти туров.Жирондисты – 6-кратные чемпионы французской высшей лиги, последний раз "Бордо" выигрывал чемпионат Франции в 2009 году.Зурико Давиташвили ранее играл за тульский "Арсенал". Туда он перешел летом прошлого года из волгоградского "Ротора" (права на игрока принадлежали "Рубину").
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спорт, новости, бордо, франция, грузия, фк "динамо" батуми, футбол
спорт, новости, бордо, франция, грузия, фк "динамо" батуми, футбол

Теперь уже точно: Давиташвили будет играть за "Бордо"

07:01 31.08.2022
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкФутбол. РПЛ. Матч "Химки" - "Арсенал"
Футбол. РПЛ. Матч Химки - Арсенал - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2022
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Зурико Давиташвили в российской Премьер-лиге израл за тульский "Арсенал", волгоградский "Ротор" и казанский "Рубин"
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Батумское "Динамо" официально подтвердило переход полузащитника сборной Грузии Зурико Давиташвили во французский "Бордо" на правах аренды, сообщает пресс-служба клуба.
"Зурико Давиташвили перешел на год на правах аренды и с правом выкупа во французский "Бордо". Желаем Зуке успехов на новом этапе его футбольной карьеры", - говорится в сообщении батумского "Динамо".
Ранее о переходе Давиташвили написало французское спортивное издание L'Équipe.
Футболист Зурико Давиташвили может перейти в "Бордо" >>
Бордо с восемью очками занимает пятое место во второй Лиге чемпионата Франции после пяти туров.
Жирондисты – 6-кратные чемпионы французской высшей лиги, последний раз "Бордо" выигрывал чемпионат Франции в 2009 году.
Зурико Давиташвили ранее играл за тульский "Арсенал". Туда он перешел летом прошлого года из волгоградского "Ротора" (права на игрока принадлежали "Рубину").
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