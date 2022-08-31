https://sputnik-georgia.ru/20220831/teper-uzhe-tochno-davitashvili-budet-igrat-za-bordo-269921758.html

Теперь уже точно: Давиташвили будет играть за "Бордо"

Теперь уже точно: Давиташвили будет играть за "Бордо"

Зурико Давиташвили в российской Премьер-лиге израл за тульский "Арсенал", волгоградский "Ротор" и казанский "Рубин" 31.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-31T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Батумское "Динамо" официально подтвердило переход полузащитника сборной Грузии Зурико Давиташвили во французский "Бордо" на правах аренды, сообщает пресс-служба клуба."Зурико Давиташвили перешел на год на правах аренды и с правом выкупа во французский "Бордо". Желаем Зуке успехов на новом этапе его футбольной карьеры", - говорится в сообщении батумского "Динамо".Ранее о переходе Давиташвили написало французское спортивное издание L'Équipe.Футболист Зурико Давиташвили может перейти в "Бордо" >>Бордо с восемью очками занимает пятое место во второй Лиге чемпионата Франции после пяти туров.Жирондисты – 6-кратные чемпионы французской высшей лиги, последний раз "Бордо" выигрывал чемпионат Франции в 2009 году.Зурико Давиташвили ранее играл за тульский "Арсенал". Туда он перешел летом прошлого года из волгоградского "Ротора" (права на игрока принадлежали "Рубину").

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