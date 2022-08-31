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В Грузии появятся более тысячи новых предпринимателей при поддержке государства
В Грузии появятся более тысячи новых предпринимателей при поддержке государства
Победителями грантового конкурса стали 1 338 предпринимателей, половина из которых женщины 31.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-31T09:01+0400
2022-08-31T09:01+0400
2022-08-31T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Беспрецедентно большое количество новых бизнес-проектов стали победителями в рамках грантовой программы содействия микро- и малому предпринимательству, сообщает агентство Министерства экономики и устойчивого развития Грузии "Производи в Грузии".По информации агентства, победителями грантового конкурса стали 1 338 предпринимателей, половина из которых женщины.По словам Хидурели, эффективность госпрограмм растет с каждым годом, и государство поддерживает все больше бизнес-идей и помогает им реализовывать идеи, диверсифицировать продукцию и экспортировать ее.Также, по его словам, ежегодно все больше женщин, занимающихся предпринимательской деятельностью, становятся победителями грантового конкурса.В текущем году в рамках программы будет профинансировано более 300 разновидностей экономической деятельности.Как влияют на экономику программы агентства "Производи в Грузии" >>По информации агентства, с 2015 по 2021 год в рамках грантовой программы по содействию микро- и малому бизнесу было профинансировано 6 901 проект, на сумму более 78 миллионов лари (27,3 миллиона долларов).Правительственная программа "Производи в Грузии" была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в стране местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.
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грузия, новости, экономика, производи в грузии
грузия, новости, экономика, производи в грузии
В Грузии появятся более тысячи новых предпринимателей при поддержке государства
Победителями грантового конкурса стали 1 338 предпринимателей, половина из которых женщины
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Беспрецедентно большое количество новых бизнес-проектов стали победителями в рамках грантовой программы содействия микро- и малому предпринимательству, сообщает агентство Министерства экономики и устойчивого развития Грузии "Производи в Грузии".
По информации агентства, победителями грантового конкурса стали 1 338 предпринимателей, половина из которых женщины.
"Я рад, что в этом году при помощи государства и поддержке Всемирного банка в стране появится беспрецедентно растущее число – более тысячи новых предприятий, которые будут способствовать возрождению экономики нашей страны", – заявил руководитель агентства Михаил Хидурели.
По словам Хидурели, эффективность госпрограмм растет с каждым годом, и государство поддерживает все больше бизнес-идей и помогает им реализовывать идеи, диверсифицировать продукцию и экспортировать ее.
Также, по его словам, ежегодно все больше женщин, занимающихся предпринимательской деятельностью, становятся победителями грантового конкурса.
В текущем году в рамках программы будет профинансировано более 300 разновидностей экономической деятельности.
По информации агентства, с 2015 по 2021 год в рамках грантовой программы по содействию микро- и малому бизнесу было профинансировано 6 901 проект, на сумму более 78 миллионов лари (27,3 миллиона долларов).
Правительственная программа "Производи в Грузии" была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в стране местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.