https://sputnik-georgia.ru/20220711/kak-vliyayut-na-ekonomiku-programmy-agentstva-proizvodi-v-gruzii-268387432.html

Как влияют на экономику программы агентства "Производи в Грузии"

Как влияют на экономику программы агентства "Производи в Грузии"

Согласно анализу, в результате софинансирования в размере 1 лари прирост доходов составил 15,3 лари, а налоги в бюджет за год составили 1,6 лари 11.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-11T07:01+0400

2022-07-11T07:01+0400

2022-07-11T08:07+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. В рамках программы "Производи в Грузии" с 2014 года профинансировало более 8,8 тысячи проектов, направленных на развитие бизнеса в стране, на сумму 2,2 миллиарда лари, говорится в отчете агентства.Правительственная программа "Производи в Грузии" была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в стране местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.Чтобы узнать, какую экономическую прибыль приносят эти 8,8 тысячи проектов, Агентство совместно с Немецким обществом международного сотрудничества GIZ и международными экспертами разработало оценочную рамку экономического воздействия, и представило результаты и эффекты программ агентства за прошедший период.Цель – оценить эффективность программы и узнать ее недостатки, чтобы в будущем восполнить их.Премьер: инвестиции в Грузию рекордно выросли, несмотря на ситуацию в регионе >>На презентации были представлены результаты оценки воздействия программ агентства, которые основаны на финансово-экономическом анализе бенефициаров.Для оценки были отобраны 292 бенефициара из индустриальной части программы. В 2020 году указанные бенефициары получили сумму софинансирования процентной ставки. Оценка основана на данных за последние 5 лет.За счет чего выросли инвестиции в Грузию – мнение эксперта >>Что касается эффекта субсидирования кредитных/лизинговых процентов индустриальной части, то согласно анализу, в результате софинансирования в размере 1 лари прирост доходов составил 15,3 лари, дополнительная контрибуция в ВВП – 4,5 лари, а налоги в бюджет за год составили 1,6 лари.Программы Агентства направлены на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест. Речь идет о субсидировании кредитов и обеспечении, которые охватывают более 200 видов деятельности, и микрогранты, которые касаются более 300 видов деятельности.

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грузия, новости, экономика, производи в грузии, инвестиции