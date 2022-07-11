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Как влияют на экономику программы агентства "Производи в Грузии"
Как влияют на экономику программы агентства "Производи в Грузии"
Согласно анализу, в результате софинансирования в размере 1 лари прирост доходов составил 15,3 лари, а налоги в бюджет за год составили 1,6 лари 11.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-11T07:01+0400
2022-07-11T07:01+0400
2022-07-11T08:07+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. В рамках программы "Производи в Грузии" с 2014 года профинансировало более 8,8 тысячи проектов, направленных на развитие бизнеса в стране, на сумму 2,2 миллиарда лари, говорится в отчете агентства.Правительственная программа "Производи в Грузии" была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в стране местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.Чтобы узнать, какую экономическую прибыль приносят эти 8,8 тысячи проектов, Агентство совместно с Немецким обществом международного сотрудничества GIZ и международными экспертами разработало оценочную рамку экономического воздействия, и представило результаты и эффекты программ агентства за прошедший период.Цель – оценить эффективность программы и узнать ее недостатки, чтобы в будущем восполнить их.Премьер: инвестиции в Грузию рекордно выросли, несмотря на ситуацию в регионе >>На презентации были представлены результаты оценки воздействия программ агентства, которые основаны на финансово-экономическом анализе бенефициаров.Для оценки были отобраны 292 бенефициара из индустриальной части программы. В 2020 году указанные бенефициары получили сумму софинансирования процентной ставки. Оценка основана на данных за последние 5 лет.За счет чего выросли инвестиции в Грузию – мнение эксперта >>Что касается эффекта субсидирования кредитных/лизинговых процентов индустриальной части, то согласно анализу, в результате софинансирования в размере 1 лари прирост доходов составил 15,3 лари, дополнительная контрибуция в ВВП – 4,5 лари, а налоги в бюджет за год составили 1,6 лари.Программы Агентства направлены на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест. Речь идет о субсидировании кредитов и обеспечении, которые охватывают более 200 видов деятельности, и микрогранты, которые касаются более 300 видов деятельности.
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грузия, новости, экономика, производи в грузии, инвестиции
Как влияют на экономику программы агентства "Производи в Грузии"
07:01 11.07.2022 (обновлено: 08:07 11.07.2022)
Согласно анализу, в результате софинансирования в размере 1 лари прирост доходов составил 15,3 лари, а налоги в бюджет за год составили 1,6 лари
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. В рамках программы "Производи в Грузии" с 2014 года профинансировало более 8,8 тысячи проектов, направленных на развитие бизнеса в стране, на сумму 2,2 миллиарда лари, говорится в отчете агентства.
Правительственная программа "Производи в Грузии" была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в стране местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.
"С 2014 года по сей день всего профинансировано 8 804 проекта в размере примерно 2,2 миллиарда лари. 3,2 миллиарда дополнительно инвестировано самими компаниями, что означает, что программа стимулирует инвестиции и со стороны бизнеса. И создано 57 480 новых рабочих мест", – сообщается в отчете.
Чтобы узнать, какую экономическую прибыль приносят эти 8,8 тысячи проектов, Агентство совместно с Немецким обществом международного сотрудничества GIZ и международными экспертами разработало оценочную рамку экономического воздействия, и представило результаты и эффекты программ агентства за прошедший период.
Цель – оценить эффективность программы и узнать ее недостатки, чтобы в будущем восполнить их.
На презентации были представлены результаты оценки воздействия программ агентства, которые основаны на финансово-экономическом анализе бенефициаров.
Для оценки были отобраны 292 бенефициара из индустриальной части программы. В 2020 году указанные бенефициары получили сумму софинансирования процентной ставки. Оценка основана на данных за последние 5 лет.
Что касается эффекта субсидирования кредитных/лизинговых процентов индустриальной части, то согласно анализу, в результате софинансирования в размере 1 лари прирост доходов составил 15,3 лари, дополнительная контрибуция в ВВП – 4,5 лари, а налоги в бюджет за год составили 1,6 лари.
Программы Агентства направлены на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест. Речь идет о субсидировании кредитов и обеспечении, которые охватывают более 200 видов деятельности, и микрогранты, которые касаются более 300 видов деятельности.