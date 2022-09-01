https://sputnik-georgia.ru/20220901/pochemu-prezident-gruzii-soglasilas-na-kandidaturu-bakradze-v-kachestve-postpreda-v-oon-269988402.html
Почему президент Грузии согласилась на кандидатуру Бакрадзе в качестве постпреда в ООН
Почему президент Грузии согласилась на кандидатуру Бакрадзе в качестве постпреда в ООН
Подпись президента не может быть просто факсимиле, ей должны предшествовать обсуждения, считает Зурабишвили 01.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-01T21:03+0400
2022-09-01T21:03+0400
2022-09-01T21:03+0400
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Президент Грузии подписала документ о назначении Давида Бакрадзе постпредом в ООН, чтобы способствовать деполяризации в стране, об этом Саломе Зурабишвили заявила во время своего выступления.Тема назначения послов привела к открытому конфликту между президентом Грузии и правительством. Еще в марте правящая партия "Грузинская мечта" обвинила Зурабишвили в нарушении Конституции. Правительство уверено в том, что Конституционный суд Грузии докажет отсутствие у президента права отклонять представления Кабмина о назначении или увольнении послов.При этом, по словам Зурабишвили, правящая партия восприняла это решение президента иначе, и вновь без каких-либо обсуждений представила на подписание еще семь кандидатур."Эти семь представлений положили мне на стол, которые являются своего рода ответом на мое решение со стороны власти, и я считаю необходимым, ситуация более не терпит, чтобы Конституционный суд рассмотрел этот вопрос", - заявила президент.Конституционный суд принял иск о полномочиях президента Грузии >>По словам Зурабишвили, подпись президента не может быть просто факсимиле, особенно в этой области, и любой подписи должны предшествовать обсуждения.Президент надеется, что Конституционный суд скажет свое слово.В конце июня Конституционный суд Грузии принял в производство иск правительства об определении полномочий президента Грузии в вопросе назначения послов.По словам Зурабишвили, за пять лет работы послом в США Бакрадзе ничего не сделал для грузино-американских отношений. Не были организованы визиты на высоком уровне, у него нет контактов, не написал ни одну статью и не выступил ни на одном телеканале, поэтому он не должен быть назначен в ООН.
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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , посол грузии
грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , посол грузии
Почему президент Грузии согласилась на кандидатуру Бакрадзе в качестве постпреда в ООН
Подпись президента не может быть просто факсимиле, ей должны предшествовать обсуждения, считает Зурабишвили
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Президент Грузии подписала документ о назначении Давида Бакрадзе постпредом в ООН, чтобы способствовать деполяризации в стране, об этом Саломе Зурабишвили заявила во время своего выступления.
Тема назначения послов привела к открытому конфликту между президентом Грузии и правительством. Еще в марте правящая партия "Грузинская мечта" обвинила Зурабишвили в нарушении Конституции. Правительство уверено в том, что Конституционный суд Грузии докажет отсутствие у президента права отклонять представления Кабмина о назначении или увольнении послов.
"Моя подпись о назначении Давида Бакрадзе послом в ООН должна была способствовать деполяризации, которая необходима", - заявила президент.
При этом, по словам Зурабишвили, правящая партия восприняла это решение президента иначе, и вновь без каких-либо обсуждений представила на подписание еще семь кандидатур.
"Эти семь представлений положили мне на стол, которые являются своего рода ответом на мое решение со стороны власти, и я считаю необходимым, ситуация более не терпит, чтобы Конституционный суд рассмотрел этот вопрос", - заявила президент.
По словам Зурабишвили, подпись президента не может быть просто факсимиле, особенно в этой области, и любой подписи должны предшествовать обсуждения.
Президент надеется, что Конституционный суд скажет свое слово.
В конце июня Конституционный суд Грузии принял в производство иск правительства об определении полномочий президента Грузии в вопросе назначения послов.
По словам Зурабишвили, за пять лет работы послом в США Бакрадзе ничего не сделал для грузино-американских отношений. Не были организованы визиты на высоком уровне, у него нет контактов, не написал ни одну статью и не выступил ни на одном телеканале, поэтому он не должен быть назначен в ООН.