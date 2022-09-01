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Правящая партия представила кандидата на довыборах на западе Грузии
Правящая партия представила кандидата на довыборах на западе Грузии
В случае победы кандидата властей, "Грузинская мечта" сформирует прочное большинство в Сенакском муниципалитете 01.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-01T22:38+0400
2022-09-01T22:38+0400
2022-09-01T22:38+0400
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Партия "Грузинская мечта" выдвинула кандидатуру Зазы Курашвили в мажоритарные депутаты на промежуточных выборах в сакребуло (горсобрание) Сенакского раойона в избирательном округе Теклати и Чаладиди, заявил председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе.Выборы мажоритарного депутата на трех участках района Сенаки пройдут 1 октября. Причиной назначения выборов стало прекращение полномочий депутата от партии "Единое национальное движение" Вахтанга Цурцумия.По его словам, Курашвили является активным членом "Грузинской мечты", пользующимся высоким авторитетом. Кобахидзе уверен в победе кандидата.В то же время Кобахидзе отметил, что после промежуточных выборов "Грузинская мечта" сформирует прочное большинство в Сенакском муниципалитете, положив тем самым конец почти годичному саботажу "Национального движения" и его сателлита - партии "Для Грузии" экс-премьера Гахария, которые "действовали против интересов населения района".Выборы в Грузии 2022: что происходит в Сенаки? >>Сакребуло Сенаки осталось без председателя. Сенакский районный суд в середине августа признал незаконным избрание в феврале члена партии экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" Ираклия Качарава на должность председателя сакребуло.Избрать нового председателя на данный момент невозможно, так как ни у правящей партии "Грузинская мечта", ни у оппозиции нет в Сакребуло большинства. Таким образом, избрание нового мажоритарного депутата станет решающим для жизни района.
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грузия, политика, новости, грузинская мечта, сенаки, ираклий кобахидзе, местные выборы, цик грузии
грузия, политика, новости, грузинская мечта, сенаки, ираклий кобахидзе, местные выборы, цик грузии
Правящая партия представила кандидата на довыборах на западе Грузии
В случае победы кандидата властей, "Грузинская мечта" сформирует прочное большинство в Сенакском муниципалитете
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Партия "Грузинская мечта" выдвинула кандидатуру Зазы Курашвили в мажоритарные депутаты на промежуточных выборах в сакребуло (горсобрание) Сенакского раойона в избирательном округе Теклати и Чаладиди, заявил председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе.
Выборы мажоритарного депутата на трех участках района Сенаки пройдут 1 октября. Причиной назначения выборов стало прекращение полномочий депутата от партии "Единое национальное движение" Вахтанга Цурцумия.
"Хотим представить вам кандидата в мажоритарные депутаты от "Грузинской мечты" на промежуточных выборах сакребуло Сенакского муниципалитета. Господин Заза Курашвили будет нашим кандидатом по мажоритарному избирательному округу Теклати и Чаладиди", - заявил Кобахидзе.
По его словам, Курашвили является активным членом "Грузинской мечты", пользующимся высоким авторитетом. Кобахидзе уверен в победе кандидата.
В то же время Кобахидзе отметил, что после промежуточных выборов "Грузинская мечта" сформирует прочное большинство в Сенакском муниципалитете, положив тем самым конец почти годичному саботажу "Национального движения" и его сателлита - партии "Для Грузии" экс-премьера Гахария, которые "действовали против интересов населения района".
Сакребуло Сенаки осталось без председателя. Сенакский районный суд в середине августа признал незаконным избрание в феврале члена партии экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" Ираклия Качарава на должность председателя сакребуло.
Избрать нового председателя на данный момент невозможно, так как ни у правящей партии "Грузинская мечта", ни у оппозиции нет в Сакребуло большинства. Таким образом, избрание нового мажоритарного депутата станет решающим для жизни района.