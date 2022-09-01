https://sputnik-georgia.ru/20220901/prezident-gruzii-obyasnila-vybor-kandidatov-na-dolzhnost-glavy-tsik-269989685.html

Президент Грузии объяснила выбор кандидатов на должность главы ЦИК

Президент Грузии объяснила выбор кандидатов на должность главы ЦИК

Кандидаты должны быть носителями высокой легитимности и консенсуса, что и приведет к деполяризации, заявила президент 01.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-01T22:14+0400

2022-09-01T22:14+0400

2022-09-01T22:14+0400

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саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отобрала в качестве кандидатов на должность председателя ЦИК Грузии тех лиц, которые должны набрать 2/3 голосов депутатов, что ранее не удалось действующему главе Центризберкома.Глава ЦИК Грузии и члены комиссии избираются 2/3 голосов депутатов сроком на пять лет. В противном случае проходит повторное голосование, и тогда для принятия решения парламенту достаточно простого большинства, то есть 76 голосов. В таком случае срок полномочий составляет лишь полгода.По словам Зурабишвили, кандидаты должны быть носителями высокой легитимности и консенсуса, что и приведет к деполяризации.В то же время глава государства положительно оценила работу действующего главы ЦИК.Решение президента Грузии стало причиной политических инсинуаций – ЦИК >>"Здесь тоже я должна подчеркнуть, что у меня нет никакой личной оценки людей. У меня есть профессиональная оценка, и, кстати, моя оценка профессионализма нынешнего председателя ЦИК была и остается очень положительной. Я сказала это публично. Наши иностранные наблюдатели также согласились с тем, что проведенные им выборы были полноценными", - сказала Зурабишвили.Президент подчеркнула, что при выборе кандидатов на столь ответственные должности нужно руководствоваться не политическими взглядами, а оценивать их профессиональные качества.

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грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , цик грузии