https://sputnik-georgia.ru/20220901/prezident-gruzii-obyasnila-vybor-kandidatov-na-dolzhnost-glavy-tsik-269989685.html
Президент Грузии объяснила выбор кандидатов на должность главы ЦИК
Президент Грузии объяснила выбор кандидатов на должность главы ЦИК
Кандидаты должны быть носителями высокой легитимности и консенсуса, что и приведет к деполяризации, заявила президент 01.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-01T22:14+0400
2022-09-01T22:14+0400
2022-09-01T22:14+0400
грузия
политика
новости
саломе зурабишвили
цик грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/12/262169864_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_32be559acb35a106b532e708ba0e072b.jpg
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отобрала в качестве кандидатов на должность председателя ЦИК Грузии тех лиц, которые должны набрать 2/3 голосов депутатов, что ранее не удалось действующему главе Центризберкома.Глава ЦИК Грузии и члены комиссии избираются 2/3 голосов депутатов сроком на пять лет. В противном случае проходит повторное голосование, и тогда для принятия решения парламенту достаточно простого большинства, то есть 76 голосов. В таком случае срок полномочий составляет лишь полгода.По словам Зурабишвили, кандидаты должны быть носителями высокой легитимности и консенсуса, что и приведет к деполяризации.В то же время глава государства положительно оценила работу действующего главы ЦИК.Решение президента Грузии стало причиной политических инсинуаций – ЦИК >>"Здесь тоже я должна подчеркнуть, что у меня нет никакой личной оценки людей. У меня есть профессиональная оценка, и, кстати, моя оценка профессионализма нынешнего председателя ЦИК была и остается очень положительной. Я сказала это публично. Наши иностранные наблюдатели также согласились с тем, что проведенные им выборы были полноценными", - сказала Зурабишвили.Президент подчеркнула, что при выборе кандидатов на столь ответственные должности нужно руководствоваться не политическими взглядами, а оценивать их профессиональные качества.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/12/262169864_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_41ad39c62ed78e34909826cbb2a1a68a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , цик грузии
грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , цик грузии
Президент Грузии объяснила выбор кандидатов на должность главы ЦИК
Кандидаты должны быть носителями высокой легитимности и консенсуса, что и приведет к деполяризации, заявила президент
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отобрала в качестве кандидатов на должность председателя ЦИК Грузии тех лиц, которые должны набрать 2/3 голосов депутатов, что ранее не удалось действующему главе Центризберкома.
Глава ЦИК Грузии и члены комиссии избираются 2/3 голосов депутатов сроком на пять лет. В противном случае проходит повторное голосование, и тогда для принятия решения парламенту достаточно простого большинства, то есть 76 голосов. В таком случае срок полномочий составляет лишь полгода.
"Моим решением было не выдвигать нынешнего главу ЦИК Георгия Каландаришвили в третий раз и представить новых кандидатов, которые были отобраны конкурсной комиссией в надежде, что один из них соберет две трети голосов, каково и было требование Евросоюза", - заявила президент в своем обращении.
По словам Зурабишвили, кандидаты должны быть носителями высокой легитимности и консенсуса, что и приведет к деполяризации.
В то же время глава государства положительно оценила работу действующего главы ЦИК.
"Здесь тоже я должна подчеркнуть, что у меня нет никакой личной оценки людей. У меня есть профессиональная оценка, и, кстати, моя оценка профессионализма нынешнего председателя ЦИК была и остается очень положительной. Я сказала это публично. Наши иностранные наблюдатели также согласились с тем, что проведенные им выборы были полноценными", - сказала Зурабишвили.
Президент подчеркнула, что при выборе кандидатов на столь ответственные должности нужно руководствоваться не политическими взглядами, а оценивать их профессиональные качества.