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Решение президента Грузии стало причиной политических инсинуаций – ЦИК

Решение президента Грузии стало причиной политических инсинуаций – ЦИК

Оппозиционеры утверждают, что президент своим решением подчеркнула политическую предвзятость действующих членов ЦИК и погрешности на выборах 2021 года 08.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-08T14:10+0400

2022-08-08T14:10+0400

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Центральная избирательная комиссия раскритиковала решение президента Грузии Саломе Зурабишвили не представлять парламенту на утверждение Георгия Каландаришвили в качестве одного из кандидатов на пост председателя ЦИК. Президент пояснила свое решение тем, что действующий глава ЦИК Каландаришвили уже дважды избирался на этот пост на 5-летний срок, но не смог заручиться поддержкой 2/3 голосов членов парламента. По закону, при повторном голосовании достаточно простого большинства, но в таком случае срок полномочий составляет лишь полгода. Второй срок Каландаришвили истекает в августе. В частности, политически заинтересованные лица утверждают, что президент своим решением подчеркнула политическую предвзятость действующих членов ЦИК или проведение выборов в местные органы власти в 2021 году с погрешностями. "Это вредит не только профессиональному достоинству участвующих в конкурсе конкретным лицам, но и репутации избирательной администрации как независимого и непредвзятого арбитра", – сказано в заявлении.Президент Грузии назвала причину отклонения кандидатуры действующего главы ЦИК>>Там же отмечено, что сделанные президентом пояснения указывают на то, что при принятии решения она руководствовалась политическими мотивами. Дело в том, что президент не ставит под сомнение профессионализм действующего председателя ЦИК, а также ценит его опыт и деятельность, хотя при этом отмечает, что целью ее решения как в отношении председателя ЦИК, так и членов, было выявление кандидатов, отобранных с большим широким политическим консенсусом."Я в недоумении" – действующий глава ЦИК о решении президента Грузии>>При этом Центральная избирательная комиссия пожелала удачи этим кандидатам. "Считаем, что выдвижение их кандидатур является еще одним признанием избирательной администрации и доказательство того, что проблем с доверием к ведомству нет", – отмечено в заявлении. Там же подчеркнуто, что ЦИК – независимый орган, который работает с соблюдением демократических принципов, высоких профессиональных стандартов и прозрачно. "Жаль, что этот институт и его представителей оценивают не по объективным критериям, а по политическим мотивам", – говорится в заявлении.Актерствует в непонятном жанре – вице-премьер о президенте Грузии>>До тех пор, пока парламент не изберет нового председателя и двоих новых членов ЦИК, Каландаришвили, Майя Заридзе и Гия Цацашвили продолжат выполнять свои обязанности. Парламент проголосовал за их кандидатуры 16 февраля 2022 года.В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузи" после принятого президентом решения заявили, что Зурабишвили потеряла свой нейтральный статус и стала предвзятой.Читайте также:

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политика, новости, грузия, грузинская мечта, саломе зурабишвили , цик грузии