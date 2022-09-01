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Сборная Грузии начала Евробаскет с обидного поражения Бельгии
Сборная Грузии начала Евробаскет с обидного поражения Бельгии
Сборная Грузии 3 сентября встретится с фаворитами группы сборной Испании 01.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-01T23:53+0400
2022-09-01T23:53+0400
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу проиграла в стартовой игре Евробаскета -2022 группы "А" команде Бельгии - 76:79.Чемпионат Европы 2022 года стартовал 1 сентября сразу в четырех европейских городах – в Кельне, Праге, Милане и Тбилиси.Сборная Бельгии уверенно вела в первых двух четвертях - 16:11, 22:21. Ситуация изменилась в четвертой четверти, когда сборная Грузии повела с отрывом в пять очков - 67-62.Судьба встречи с бельгийцами решилась в овертайме. В течение дополнительных пяти минут сборная Грузии была на позиции отстающего и несколько раз сравнивала счет. Исход игры решил точный трехочковый бросок бельгийца Джонатана Табу на последней минуте - 76-79.Сборная Грузии по баскетболу уступила Италии в отборе на чемпионат мира >>Во время игры травму ладыжки получил один из лидеров сборной Гога Битадзе. Пока не ясно, сможет ли он помочь команде в следующей игре.Теперь сборная Грузии 3 сентября встретится с фаворитами группы сборной Испании, которые обыграли сборную Болгарии со счетом 114-87.Третья игра в Тбилиси Турция-Черногория завершилась победой турок 72:68.
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грузия, спорт, новости, бельгия, баскетбол, чемпионат европы по баскетболу, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу
грузия, спорт, новости, бельгия, баскетбол, чемпионат европы по баскетболу, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу
Сборная Грузии начала Евробаскет с обидного поражения Бельгии
23:53 01.09.2022 (обновлено: 00:01 02.09.2022)
Сборная Грузии 3 сентября встретится с фаворитами группы сборной Испании
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу проиграла в стартовой игре Евробаскета -2022 группы "А" команде Бельгии - 76:79.
Чемпионат Европы 2022 года стартовал 1 сентября сразу в четырех европейских городах – в Кельне, Праге, Милане и Тбилиси.
Сборная Бельгии уверенно вела в первых двух четвертях - 16:11, 22:21. Ситуация изменилась в четвертой четверти, когда сборная Грузии повела с отрывом в пять очков - 67-62.
Судьба встречи с бельгийцами решилась в овертайме. В течение дополнительных пяти минут сборная Грузии была на позиции отстающего и несколько раз сравнивала счет. Исход игры решил точный трехочковый бросок бельгийца Джонатана Табу на последней минуте - 76-79.
Во время игры травму ладыжки получил один из лидеров сборной Гога Битадзе. Пока не ясно, сможет ли он помочь команде в следующей игре.
Теперь сборная Грузии 3 сентября встретится с фаворитами группы сборной Испании, которые обыграли сборную Болгарии со счетом 114-87.
Третья игра в Тбилиси Турция-Черногория завершилась победой турок 72:68.