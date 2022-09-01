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Сборная Грузии начала Евробаскет с обидного поражения Бельгии

Сборная Грузии начала Евробаскет с обидного поражения Бельгии

Сборная Грузии 3 сентября встретится с фаворитами группы сборной Испании 01.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу проиграла в стартовой игре Евробаскета -2022 группы "А" команде Бельгии - 76:79.Чемпионат Европы 2022 года стартовал 1 сентября сразу в четырех европейских городах – в Кельне, Праге, Милане и Тбилиси.Сборная Бельгии уверенно вела в первых двух четвертях - 16:11, 22:21. Ситуация изменилась в четвертой четверти, когда сборная Грузии повела с отрывом в пять очков - 67-62.Судьба встречи с бельгийцами решилась в овертайме. В течение дополнительных пяти минут сборная Грузии была на позиции отстающего и несколько раз сравнивала счет. Исход игры решил точный трехочковый бросок бельгийца Джонатана Табу на последней минуте - 76-79.Сборная Грузии по баскетболу уступила Италии в отборе на чемпионат мира >>Во время игры травму ладыжки получил один из лидеров сборной Гога Битадзе. Пока не ясно, сможет ли он помочь команде в следующей игре.Теперь сборная Грузии 3 сентября встретится с фаворитами группы сборной Испании, которые обыграли сборную Болгарии со счетом 114-87.Третья игра в Тбилиси Турция-Черногория завершилась победой турок 72:68.

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