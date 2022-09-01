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Женщина и конфликт: в Тбилиси открывается выставка художниц Южного Кавказа
Женщина и конфликт: в Тбилиси открывается выставка художниц Южного Кавказа
Художницы из Грузии, Армении и Азербайджана объединились для исследования темы идентичности и конфликта 01.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-01T19:34+0400
2022-09-01T19:34+0400
2022-09-01T19:43+0400
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Выставка работ художниц из стран Южного Кавказа под названием Noborderland пройдет в тбилисской галерее Untitled со 2 по 9 сентября, сообщают организаторы.Произведения на этой выставке вращаются вокруг идеи идентичности и того, как она адаптируется во время конфликтов. Два основных проекта Noborderland посвящены женскому телу и личности – эти работы построены на основе личного опыта художниц."Надеюсь, я правильно дышу": необычная выставка открывается в Тбилиси >>>Свое творчество на экспозиции представят артисты современного искусства из Грузии, Армении и Азербайджана. Это Саломея Бауэр, Софи Гвелукашвили, Амассия Низиблян, Cальма аль-Мулем и An Wallflower.Открытие выставки в 19:30 по местному времени. Вход бесплатный.
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выставка, анонсы , армения, азербайджан, саломея бауэр, культура, новости, грузия
выставка, анонсы , армения, азербайджан, саломея бауэр, культура, новости, грузия
Женщина и конфликт: в Тбилиси открывается выставка художниц Южного Кавказа
19:34 01.09.2022 (обновлено: 19:43 01.09.2022)
Художницы из Грузии, Армении и Азербайджана объединились для исследования темы идентичности и конфликта
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Выставка работ художниц из стран Южного Кавказа под названием Noborderland пройдет в тбилисской галерее Untitled со 2 по 9 сентября, сообщают организаторы.
"Во времена вызовов нынешних войн, экономических проблем или социальной несправедливости крайне важно объединить силы практиков искусства, чтобы сопереживать разнообразным голосам региона", – говорится в анонсе мероприятия.
Произведения на этой выставке вращаются вокруг идеи идентичности и того, как она адаптируется во время конфликтов. Два основных проекта Noborderland посвящены женскому телу и личности – эти работы построены на основе личного опыта художниц.
Свое творчество на экспозиции представят артисты современного искусства из Грузии, Армении и Азербайджана. Это Саломея Бауэр, Софи Гвелукашвили, Амассия Низиблян, Cальма аль-Мулем и An Wallflower.
Открытие выставки в 19:30 по местному времени. Вход бесплатный.