https://sputnik-georgia.ru/20220901/zhenschina-i-konflikt-v-tbilisi-otkryvaetsya-vystavka-khudozhnits-yuzhnogo-kavkaza-269977750.html

Женщина и конфликт: в Тбилиси открывается выставка художниц Южного Кавказа

Женщина и конфликт: в Тбилиси открывается выставка художниц Южного Кавказа

Художницы из Грузии, Армении и Азербайджана объединились для исследования темы идентичности и конфликта 01.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-01T19:34+0400

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выставка

анонсы

армения

азербайджан

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Выставка работ художниц из стран Южного Кавказа под названием Noborderland пройдет в тбилисской галерее Untitled со 2 по 9 сентября, сообщают организаторы.Произведения на этой выставке вращаются вокруг идеи идентичности и того, как она адаптируется во время конфликтов. Два основных проекта Noborderland посвящены женскому телу и личности – эти работы построены на основе личного опыта художниц."Надеюсь, я правильно дышу": необычная выставка открывается в Тбилиси >>>Свое творчество на экспозиции представят артисты современного искусства из Грузии, Армении и Азербайджана. Это Саломея Бауэр, Софи Гвелукашвили, Амассия Низиблян, Cальма аль-Мулем и An Wallflower.Открытие выставки в 19:30 по местному времени. Вход бесплатный.

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