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Более 2,5 тысячи россиян отказали в гражданстве Грузии в этом году
Более 2,5 тысячи россиян отказали в гражданстве Грузии в этом году
Гражданство было предоставлено президентом только 728 лицам, которые являются выходцами из Грузии 02.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-02T22:19+0400
2022-09-02T22:19+0400
2022-09-02T22:49+0400
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. С начала 2022 года президент Грузии Саломе Зурабишвили предоставила гражданство 728 россиянам, которые являются выходцами из Грузии, сообщает Агентство развития государственных сервисов министерства юстиции.В 2022 году в Агентство подали заявления 3265 граждан России о предоставлении гражданства в порядке исключения. 2 537 из них было отказано.Как пояснили в Агентстве, для того, чтобы президент предоставил гражданство Грузии в порядке исключения, необходимо, чтобы лицо было родом из Грузии и соответствовало другим требованиям, предусмотренным законом.В частности, заявителем на получение гражданства должно быть лицо, в разное время эмигрировавшее в связи с политическими убеждениями или социально-экономическим положением, которое в настоящее время является гражданином другой страны и хочет восстановить связи с родиной.Сколько людей получили гражданство ГрузииПо данным НПО "Институт развития свободы информации" IDFI на основании данных, предоставленных администрацией президента Грузии, в 2019-2022 годах среди лиц, получающих гражданство Грузии, значительно преобладают граждане России.В 2019 году 1 219 граждан России получили гражданство Грузии (помимо восстановления гражданства Грузии). В 2020 году этот показатель снизился до 629, а в 2021 году увеличился до 1 342.Сколько россиян получили гражданство Грузии с начала года >>По данным IDFI, в 2018-2022 годах согласно указу президента Грузии в гражданство Грузии получили 13 575 человек, из них 5 111 лицам было восстановлено гражданство Грузии, а 8 382 было присвоено гражданство Грузии в порядке исключения.За этот период 72% - 6075 человек из 8464 лиц, получивших гражданство Грузии за исключением случаев восстановления гражданства, были гражданами России. На втором месте граждане Украины - 428 человек, 404 человека - граждане Армении, 330 - граждане США. Далее следуют Израиль, Греция и Турция.
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грузия, новости, политика, россия, институт развития свободы информации, idfi, президент грузии, гражданство грузии
грузия, новости, политика, россия, институт развития свободы информации, idfi, президент грузии, гражданство грузии
Более 2,5 тысячи россиян отказали в гражданстве Грузии в этом году
22:19 02.09.2022 (обновлено: 22:49 02.09.2022)
Гражданство было предоставлено президентом только 728 лицам, которые являются выходцами из Грузии
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. С начала 2022 года президент Грузии Саломе Зурабишвили предоставила гражданство 728 россиянам, которые являются выходцами из Грузии, сообщает Агентство развития государственных сервисов министерства юстиции.
В 2022 году в Агентство подали заявления 3265 граждан России о предоставлении гражданства в порядке исключения. 2 537 из них было отказано.
"Гражданство было предоставлено президентом только 728 лицам, которые являются выходцами из Грузии и соответствуют установленным законом требованиям относительно уровня знания государственного языка Грузии, истории Грузии и основных основ права", - говорится в сообщении.
Как пояснили в Агентстве, для того, чтобы президент предоставил гражданство Грузии в порядке исключения, необходимо, чтобы лицо было родом из Грузии и соответствовало другим требованиям, предусмотренным законом.
В частности, заявителем на получение гражданства должно быть лицо, в разное время эмигрировавшее в связи с политическими убеждениями или социально-экономическим положением, которое в настоящее время является гражданином другой страны и хочет восстановить связи с родиной.
Сколько людей получили гражданство Грузии
По данным НПО "Институт развития свободы информации" IDFI на основании данных, предоставленных администрацией президента Грузии, в 2019-2022 годах среди лиц, получающих гражданство Грузии, значительно преобладают граждане России.
В 2019 году 1 219 граждан России получили гражданство Грузии (помимо восстановления гражданства Грузии). В 2020 году этот показатель снизился до 629, а в 2021 году увеличился до 1 342.
По данным IDFI, в 2018-2022 годах согласно указу президента Грузии в гражданство Грузии получили 13 575 человек, из них 5 111 лицам было восстановлено гражданство Грузии, а 8 382 было присвоено гражданство Грузии в порядке исключения.
За этот период 72% - 6075 человек из 8464 лиц, получивших гражданство Грузии за исключением случаев восстановления гражданства, были гражданами России. На втором месте граждане Украины - 428 человек, 404 человека - граждане Армении, 330 - граждане США. Далее следуют Израиль, Греция и Турция.