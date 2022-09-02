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Сколько россиян получили гражданство Грузии с начала года
Сколько россиян получили гражданство Грузии с начала года
В 2019-2022 годах среди лиц, получающих гражданство Грузии, значительно преобладают граждане России 02.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-02T17:04+0400
2022-09-02T17:04+0400
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. С начала года по 7 июля 2022 года гражданство Грузии получили 723 гражданина России, из них 551 - в порядке исключения, говорится в сообщении неправительственной организации "Институт развития свободы информации" IDFI на основании данных, предоставленных администрацией президента страны.Согласно представленным данным, в январе 2022 года гражданство Грузии было предоставлено 74 гражданам России, а в феврале — 98 гражданам. В марте число россиян, получивших гражданство Грузии уменьшилась до 43, но в последующие месяцы их количество начало увеличиваться.Так, в июне 2022 года гражданство Грузии получили 162 гражданина России, а в июле — 136 граждан.Растет число просителей убежища в Грузии – топ-5 стран &gt;&gt;По данным IDFI, в 2019-2022 годах среди лиц, получающих гражданство Грузии, значительно преобладают граждане России.В 2019 году 1 219 граждан России получили гражданство Грузии (помимо восстановления гражданства Грузии). В 2020 году этот показатель снизился до 629, а в 2021 году увеличился до 1 342.По данным IDFI, в 2018-2022 годах согласно указу президента Грузии в гражданство Грузии получили 13 575 человек, из них 5 111 лицам было восстановлено гражданство Грузии, а 8 382 было присвоено гражданство Грузии в порядке исключения.За этот период 72% - 6075 человек из 8464 лиц, получивших гражданство Грузии за исключением случаев восстановления гражданства, были гражданами России. На втором месте граждане Украины - 428 человек, 404 человека - граждане Армении, 330 - граждане США. Далее следуют Израиль, Греция и Турция.
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грузия, новости, общество, политика, idfi, гражданство грузии, россия, президент грузии
грузия, новости, общество, политика, idfi, гражданство грузии, россия, президент грузии

Сколько россиян получили гражданство Грузии с начала года

17:04 02.09.2022
© photo: Sputnik / StringerГрузинский международный биометрический паспорт
Грузинский международный биометрический паспорт - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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В 2019-2022 годах среди лиц, получающих гражданство Грузии, значительно преобладают граждане России
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. С начала года по 7 июля 2022 года гражданство Грузии получили 723 гражданина России, из них 551 - в порядке исключения, говорится в сообщении неправительственной организации "Институт развития свободы информации" IDFI на основании данных, предоставленных администрацией президента страны.
Согласно представленным данным, в январе 2022 года гражданство Грузии было предоставлено 74 гражданам России, а в феврале — 98 гражданам. В марте число россиян, получивших гражданство Грузии уменьшилась до 43, но в последующие месяцы их количество начало увеличиваться.
Так, в июне 2022 года гражданство Грузии получили 162 гражданина России, а в июле — 136 граждан.
Растет число просителей убежища в Грузии – топ-5 стран >>
По данным IDFI, в 2019-2022 годах среди лиц, получающих гражданство Грузии, значительно преобладают граждане России.
В 2019 году 1 219 граждан России получили гражданство Грузии (помимо восстановления гражданства Грузии). В 2020 году этот показатель снизился до 629, а в 2021 году увеличился до 1 342.
"Анализ статистических данных о предоставлении гражданства Грузии показывает, что за последние пять лет гражданство Грузии в основном предоставляется гражданам России", - отмечается в информации, обнародованной IDFI.
По данным IDFI, в 2018-2022 годах согласно указу президента Грузии в гражданство Грузии получили 13 575 человек, из них 5 111 лицам было восстановлено гражданство Грузии, а 8 382 было присвоено гражданство Грузии в порядке исключения.
За этот период 72% - 6075 человек из 8464 лиц, получивших гражданство Грузии за исключением случаев восстановления гражданства, были гражданами России. На втором месте граждане Украины - 428 человек, 404 человека - граждане Армении, 330 - граждане США. Далее следуют Израиль, Греция и Турция.
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