https://sputnik-georgia.ru/20220902/chto-budet-s-kursom-gruzinskogo-lari--prognoz-eksperta-269992374.html

Что будет с курсом грузинского лари – прогноз эксперта

Что будет с курсом грузинского лари – прогноз эксперта

На колебания курса лари большое влияние оказывает сезонный фактор, связанный с туризмом, заявил эксперт 02.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-02T09:01+0400

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Курс национальной валюты Грузии снизится и в оставшееся время года будет держатся на уровне 2,80-2,85 GEL/$, заявил эксперт по экономическим вопросам Георгий Цуцкиридзе в пресс-клубе "Квира".Грузинская национальная валюта стремительно укреплялась последние несколько месяцев подряд. Но с 13 августа наметилось обесценивание лари. Нацбанк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 1 сентября в размере 2,9002.По словам Цуцкиридзе, после 24 февраля, начала событий на Украине, лари обесценивался, и примерно 3-4 марта эта тенденция достигла своего пика, и стоимость одного доллара составила 3,45 лари.В июне-августе, до 13 августа, курс достиг исторического минимума последних лет - 2,70 GEL/$. Укрепление было примерно на 70-75 тетри, отметил эксперт.Тем не менее, со второй половины августа курс начал колебаться, и, как уверяет Цуцкиридзе, посмотрев статистику прошлых лет, можно убедиться, что с середины августа всегда наблюдается снижение лари."Когда мы говорим, что в июне-июле был самый лучший показатель укрепления, это было связано с сезонным фактором. Прежде всего, это касается туризма. Пик обычно приходится на июль. Этот пик снижается во второй половине августа", - пояснил эксперт.По его словам, именно сезонный фактор, влияет на курс лари. Если в июле приезжает больше туристов, чем уезжает, то валютный баланс положительный. С конца августа этот баланс меняется, туристические потоки сокращаются, это касается не только Грузии, но и всех стран, где развит пляжный туризм.Второй фактор, по мнению экономиста, заключается в том, что ведущие финансовые институты: коммерческие банки, микрофинансовые организации и другие корпоративные структуры Грузии, периодически берут краткосрочные кредиты на международных рынках. Здесь тоже есть определенное сальдо. Когда берется новый долг, старый долг погашается. Поэтому в конкретный момент это сальдо может быть отрицательным, то есть платить надо больше, что может отразиться на курсе валют.Для стабилизации курса грузинского лари Нацбанк на днях продал на аукционе 32,3 миллиона долларов. Всего в 2022 году регулятор на аукционах уже продал 80,2 миллиона долларов и купил 80 миллионов долларов.Укрепление национальной валюты Грузии продолжится, но недолго - эксперт >>Ранее Нацбанк сообщил, что будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения стабильности цен, включая валютные интервенции и учетные ставки.С 2020 года Национальный банк использует для интервенций валюту, получаемую страной от международных финансовых институтов в виде кредитов или грантов, выделяемых Грузии для преодоления последствий пандемии коронавируса.

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грузия, новости, экономика, курс лари к доллару на сегодня в грузии, колебание курса лари