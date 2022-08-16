https://sputnik-georgia.ru/20220816/ukreplenie-natsionalnoy-valyuty-gruzii-prodolzhitsya-no-nedolgo---ekspert-269512745.html

Укрепление национальной валюты Грузии продолжится, но недолго - эксперт

Укрепление национальной валюты Грузии продолжится, но недолго - эксперт

Действие Нацбанка вызвало панику в обществе и обесценило укрепленный лари, заявил эксперт 16.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-16T23:29+0400

2022-08-16T23:29+0400

2022-08-16T23:29+0400

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Национальная валюта Грузии начнет вновь ненадолго укрепляться, а уже осенью начнет обесцениваться, заявил вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия.Грузинская национальная валюта стремительно укрепляется уже несколько месяцев подряд. Уже с 13 августа наметилось обесценивание национальной валюты.По словам эксперта, девальвация лари в последние дни связана с решением Нацбанка купить на аукционе 10 августа 40 миллионов долларов - средневзвешенный курс лари к доллару на торгах составил 2,7096 GEL/$1.Нацбанк купил валюту в мае 2022 года впервые с июня 2019 года. Прошлонедельная покупка оказалась четвертой за три месяца. Всего было куплено 80 миллионов долларов. До этого регулятор только продавал доллары для стабилизации курса национальной валюты."Если бы он взял бы по 10 или по 20 миллионов, такого резонанса не было бы. Он позволил коммерческим банкам делать спекуляции. Действие Нацбанка вызвало панику в обществе и обесценило укрепленный лари", - пояснил эксперт.Национальный банк Грузии продолжает покупать валюту >>Шенгелия отметил, что укрепление лари было вызвано несколькими факторами. В первую очередь, это большие суммы, которые попадают в страну в виде денежных перечислений.По данным Нацбанка, объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июль 2022 года вырос на 62% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 092,6 миллиона долларов."Второй фактор, эта ситуация в России, которая занимает второе место среди основных торговых партнеров страны. Спроса на доллары нет, так как во время импорта оплата товара происходит в рублях. Это привело к укреплению грузинской валюты", - сказал Шенгелия.Что думают властиПо словам министра финансов Лаши Хуцишвили, могут наблюдаться колебания курса лари, но в среднесрочной перспективе грузинская национальная валюта будет стабильной."Это обеспечивается экономической активностью в стране сегодня", - сказал Хуцишвили.Обменный курс лари с первых чисел марта понижался до уровня 3,4 GEL/$1, однако затем национальная валюта начала укрепляться. Рост лари к доллару за это время составил около 20,3%.Глава Минфина Грузии: курс лари будет стабилен в ближайшее время >>Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 16 августа в размере 2,7877 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0778 лари по отношению к доллару.

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грузия, экономика, лари, новости, курс лари к доллару на сегодня в грузии