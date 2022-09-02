https://sputnik-georgia.ru/20220902/kvaratskheliya-nazvan-luchshim-igrokom-avgusta-v-chempionate-italii-270040191.html

Кварацхелия назван лучшим игроком августа в чемпионате Италии

Кварацхелия назван лучшим игроком августа в чемпионате Италии

За Кварацхелия проголосовали 67% опрошенных игроков Серии А 02.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-02T21:26+0400

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2022-09-02T21:26+0400

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хвича кварацхелия

клуб "наполи"

футбол

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Нападающий сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком августа в Серии А.AIC (Итальянская ассоциация футболистов) поставила нападающего сборной Грузии на первое место, сообщает итальянское издание Ultimo Uomo.Организация AIC ежегодно награждает лучшего игрока Серии А года, и ее опрос считается самым авторитетным и престижным.В статье отмечается, что коллеги признали его лучшим игроком месяца по результатам трех сыгранных в августе туров - голосование закончилось перед матчем с "Лечче"."За Кварацхелия проголосовали 67% опрошенных, и он обогнал Сергея Милинковича-Савича (который провел феноменальный матч в "Интере"), Калулу (тоже в отличной форме) и еще одного приятного сюрприза чемпионата - Неманью Радонича", — сообщает итальянский портал.Команда Кварацхелия узнала соперников в Лиге чемпионов >>Грузинский игрок, дважды попадавший в состав тура, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 4 матчах.

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грузия, новости, спорт, италия, хвича кварацхелия, клуб "наполи", футбол