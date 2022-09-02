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Кварацхелия назван лучшим игроком августа в чемпионате Италии
Кварацхелия назван лучшим игроком августа в чемпионате Италии
За Кварацхелия проголосовали 67% опрошенных игроков Серии А 02.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-02T21:26+0400
2022-09-02T21:26+0400
2022-09-02T21:26+0400
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Нападающий сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком августа в Серии А.AIC (Итальянская ассоциация футболистов) поставила нападающего сборной Грузии на первое место, сообщает итальянское издание Ultimo Uomo.Организация AIC ежегодно награждает лучшего игрока Серии А года, и ее опрос считается самым авторитетным и престижным.В статье отмечается, что коллеги признали его лучшим игроком месяца по результатам трех сыгранных в августе туров - голосование закончилось перед матчем с "Лечче"."За Кварацхелия проголосовали 67% опрошенных, и он обогнал Сергея Милинковича-Савича (который провел феноменальный матч в "Интере"), Калулу (тоже в отличной форме) и еще одного приятного сюрприза чемпионата - Неманью Радонича", — сообщает итальянский портал.Команда Кварацхелия узнала соперников в Лиге чемпионов >>Грузинский игрок, дважды попадавший в состав тура, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 4 матчах.
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грузия, новости, спорт, италия, хвича кварацхелия, клуб "наполи", футбол
грузия, новости, спорт, италия, хвича кварацхелия, клуб "наполи", футбол
Кварацхелия назван лучшим игроком августа в чемпионате Италии
За Кварацхелия проголосовали 67% опрошенных игроков Серии А
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Нападающий сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком августа в Серии А.
AIC (Итальянская ассоциация футболистов) поставила нападающего сборной Грузии на первое место, сообщает итальянское издание Ultimo Uomo.
Организация AIC ежегодно награждает лучшего игрока Серии А года, и ее опрос считается самым авторитетным и престижным.
"Грузинский вингер "Наполи" получит награду лучшего игрока месяца по версии AIC. Это важное признание для Хвичи Кварацхелия", - пишет издание.
В статье отмечается, что коллеги признали его лучшим игроком месяца по результатам трех сыгранных в августе туров - голосование закончилось перед матчем с "Лечче".
"За Кварацхелия проголосовали 67% опрошенных, и он обогнал Сергея Милинковича-Савича (который провел феноменальный матч в "Интере"), Калулу (тоже в отличной форме) и еще одного приятного сюрприза чемпионата - Неманью Радонича", — сообщает итальянский портал.
Грузинский игрок, дважды попадавший в состав тура, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 4 матчах.