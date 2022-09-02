https://sputnik-georgia.ru/20220902/oshibki-vsegda-nakazyvayutsya-trener-basketbolnoy-sbornoy-gruzii-otsenil-igru-s-belgiey-270021698.html

"Ошибки всегда наказываются": тренер баскетбольной сборной Грузии оценил игру с Бельгией

"Ошибки всегда наказываются": тренер баскетбольной сборной Грузии оценил игру с Бельгией

Сборная Грузии по баскетболу проиграла в стартовой игре Евробаскета -2022 группы "А" команде Бельгии - 76:79 02.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-02T14:24+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Сборная Бельгии не простила грузинским баскетболистам ошибок, особенно в защите, рассказал главный наставник сборной Грузии Илиас Зурос после матча.Сборная Грузии по баскетболу проиграла в стартовой игре Евробаскета -2022 группы "А" команде Бельгии - 76:79."Все боролись, отдавали все, чтобы добиться успеха. Но ошибки всегда наказываются. Бельгия не простила нам этого. Особенно в защите", - рассказал Илиас Зурос.Тренер сборной Грузии отметил, что для выхода в стадию плей-офф баскетболистам необходима максимальная мобилизация в четырех предстоящих играх."Теперь нам предстоит играть против двух очень сильных команд – Испания и Турция борются за медали Евробаскета. Болгария и Черногория тоже хорошие команды. Нужна максимальная мобилизация сил для достижения успеха", - сказал Зурос.Что касается травмы лодыжки Гоги Битадзе, то, к сожалению, на данном этапе неизвестно, сможет ли он сыграть в завтрашнем матче с Испанией.Илиас Зурос поблагодарил болельщиков сборной Грузии за поддержку, которая, по его словам, придала баскетболистам в родных стенах дополнительные силы.Остальные встречи группы "А" завершились накануне с такими результатами: сборная Испании обыграла Болгарию со счетом 114-87, а Турция одолела Черногорию - 72:68.

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