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https://sputnik-georgia.ru/20220902/oshibki-vsegda-nakazyvayutsya-trener-basketbolnoy-sbornoy-gruzii-otsenil-igru-s-belgiey-270021698.html
"Ошибки всегда наказываются": тренер баскетбольной сборной Грузии оценил игру с Бельгией
"Ошибки всегда наказываются": тренер баскетбольной сборной Грузии оценил игру с Бельгией
Сборная Грузии по баскетболу проиграла в стартовой игре Евробаскета -2022 группы "А" команде Бельгии - 76:79 02.09.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Сборная Бельгии не простила грузинским баскетболистам ошибок, особенно в защите, рассказал главный наставник сборной Грузии Илиас Зурос после матча.Сборная Грузии по баскетболу проиграла в стартовой игре Евробаскета -2022 группы "А" команде Бельгии - 76:79."Все боролись, отдавали все, чтобы добиться успеха. Но ошибки всегда наказываются. Бельгия не простила нам этого. Особенно в защите", - рассказал Илиас Зурос.Тренер сборной Грузии отметил, что для выхода в стадию плей-офф баскетболистам необходима максимальная мобилизация в четырех предстоящих играх."Теперь нам предстоит играть против двух очень сильных команд – Испания и Турция борются за медали Евробаскета. Болгария и Черногория тоже хорошие команды. Нужна максимальная мобилизация сил для достижения успеха", - сказал Зурос.Что касается травмы лодыжки Гоги Битадзе, то, к сожалению, на данном этапе неизвестно, сможет ли он сыграть в завтрашнем матче с Испанией.Илиас Зурос поблагодарил болельщиков сборной Грузии за поддержку, которая, по его словам, придала баскетболистам в родных стенах дополнительные силы.Остальные встречи группы "А" завершились накануне с такими результатами: сборная Испании обыграла Болгарию со счетом 114-87, а Турция одолела Черногорию - 72:68.
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чемпионат европы по баскетболу, бельгия, испания, турция, новости, грузия, спорт, новости грузинского баскетбола, баскетбол, сборная грузии по баскетболу
чемпионат европы по баскетболу, бельгия, испания, турция, новости, грузия, спорт, новости грузинского баскетбола, баскетбол, сборная грузии по баскетболу

"Ошибки всегда наказываются": тренер баскетбольной сборной Грузии оценил игру с Бельгией

14:24 02.09.2022
© photo: Sputnik / StringerЕвробаскет 2022 в столице Грузии. Грузия и Бельгия
Евробаскет 2022 в столице Грузии. Грузия и Бельгия - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Сборная Грузии по баскетболу проиграла в стартовой игре Евробаскета -2022 группы "А" команде Бельгии - 76:79
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Сборная Бельгии не простила грузинским баскетболистам ошибок, особенно в защите, рассказал главный наставник сборной Грузии Илиас Зурос после матча.
© photo: Sputnik / StringerЕвробаскет 2022 в столице Грузии. Грузия и Бельгия
Евробаскет 2022 в столице Грузии. Грузия и Бельгия - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2022
Евробаскет 2022 в столице Грузии. Грузия и Бельгия
© photo: Sputnik / Stringer
Сборная Грузии по баскетболу проиграла в стартовой игре Евробаскета -2022 группы "А" команде Бельгии - 76:79.
© photo: Sputnik / StringerЕвробаскет 2022 в столице Грузии. Грузия и Бельгия
Евробаскет 2022 в столице Грузии. Грузия и Бельгия - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2022
Евробаскет 2022 в столице Грузии. Грузия и Бельгия
© photo: Sputnik / Stringer
"Все боролись, отдавали все, чтобы добиться успеха. Но ошибки всегда наказываются. Бельгия не простила нам этого. Особенно в защите", - рассказал Илиас Зурос.
© photo: Sputnik / StringerЕвробаскет 2022 в столице Грузии. Грузия и Бельгия
Евробаскет 2022 в столице Грузии. Грузия и Бельгия - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2022
Евробаскет 2022 в столице Грузии. Грузия и Бельгия
© photo: Sputnik / Stringer
Тренер сборной Грузии отметил, что для выхода в стадию плей-офф баскетболистам необходима максимальная мобилизация в четырех предстоящих играх.
© photo: Sputnik / StringerЕвробаскет 2022 в столице Грузии. Грузия и Бельгия
Евробаскет 2022 в столице Грузии. Грузия и Бельгия - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2022
Евробаскет 2022 в столице Грузии. Грузия и Бельгия
© photo: Sputnik / Stringer
"Теперь нам предстоит играть против двух очень сильных команд – Испания и Турция борются за медали Евробаскета. Болгария и Черногория тоже хорошие команды. Нужна максимальная мобилизация сил для достижения успеха", - сказал Зурос.
© photo: Sputnik / StringerЕвробаскет 2022 в столице Грузии. Грузия и Бельгия
Евробаскет 2022 в столице Грузии. Грузия и Бельгия - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2022
Евробаскет 2022 в столице Грузии. Грузия и Бельгия
© photo: Sputnik / Stringer
Что касается травмы лодыжки Гоги Битадзе, то, к сожалению, на данном этапе неизвестно, сможет ли он сыграть в завтрашнем матче с Испанией.
© photo: Sputnik / StringerЕвробаскет 2022 в столице Грузии. Грузия и Бельгия
Евробаскет 2022 в столице Грузии. Грузия и Бельгия - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2022
Евробаскет 2022 в столице Грузии. Грузия и Бельгия
© photo: Sputnik / Stringer
Илиас Зурос поблагодарил болельщиков сборной Грузии за поддержку, которая, по его словам, придала баскетболистам в родных стенах дополнительные силы.
© photo: Sputnik / StringerЕвробаскет 2022 в столице Грузии. Грузия и Бельгия
Евробаскет 2022 в столице Грузии. Грузия и Бельгия - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2022
Евробаскет 2022 в столице Грузии. Грузия и Бельгия
© photo: Sputnik / Stringer
Остальные встречи группы "А" завершились накануне с такими результатами: сборная Испании обыграла Болгарию со счетом 114-87, а Турция одолела Черногорию - 72:68.
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