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Премьер Грузии направил армию на тушение пожара на востоке Грузии
Премьер Грузии направил армию на тушение пожара на востоке Грузии
В Кахети горит нижний покров лиственного леса вблизи альпийской зоны, работе пожарных мешает сложный рельеф местности 02.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-02T19:17+0400
2022-09-02T19:17+0400
2022-09-02T19:17+0400
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Согласно распоряжению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили Силы обороны Грузии будут привлечены к тушению пожара в Кварельском муниципалитете (регион Кахети), сообщает пресс-служба Администрации правительства.Глава правительства уже подписал соответствующий документ.Процесс тушения пожара, вспыхнувшего в лесу возле села Шилда Кварельского района на востоке Грузии накануне, продолжается до сих пор.По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, горит нижний покров лиственного леса вблизи альпийской зоны. Работе пожарных мешает сложный рельеф местности. К тушению подключились два вертолета пограничной полиции.Лесные пожары в Боржомском ущелье ликвидированы >>По прогнозам грузинских синоптиков, с 4 сентября как в восточной, так и западной части страны ожидаются осадки и понижение температуры, которых не было уже несколько недель.Ранее Силы обороны Грузии были подключены к тушению пожара в Боржомском ущелье. В настоящее время пожар ликвидирован.
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грузия, новости, происшествия, силы обороны грузии, премьер-министр грузии, лесные пожары, кахети
грузия, новости, происшествия, силы обороны грузии, премьер-министр грузии, лесные пожары, кахети
Премьер Грузии направил армию на тушение пожара на востоке Грузии
В Кахети горит нижний покров лиственного леса вблизи альпийской зоны, работе пожарных мешает сложный рельеф местности
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Согласно распоряжению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили Силы обороны Грузии будут привлечены к тушению пожара в Кварельском муниципалитете (регион Кахети), сообщает пресс-служба Администрации правительства.
Глава правительства уже подписал соответствующий документ.
"В муниципалитете Кварели в целях предотвращения стихийного бедствия должны быть задействованы Силы обороны Грузии для эффективного проведения противопожарных мероприятий", - говорится в указе.
Процесс тушения пожара, вспыхнувшего в лесу возле села Шилда Кварельского района на востоке Грузии накануне, продолжается до сих пор.
По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, горит нижний покров лиственного леса вблизи альпийской зоны. Работе пожарных мешает сложный рельеф местности. К тушению подключились два вертолета пограничной полиции.
По прогнозам грузинских синоптиков, с 4 сентября как в восточной, так и западной части страны ожидаются осадки и понижение температуры, которых не было уже несколько недель.
Ранее Силы обороны Грузии были подключены к тушению пожара в Боржомском ущелье. В настоящее время пожар ликвидирован.