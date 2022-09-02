https://sputnik-georgia.ru/20220902/lesnye-pozhary-v-borzhomskom-uschele-likvidirovany-270031787.html
Лесные пожары в Боржомском ущелье ликвидированы
Лесные пожары в Боржомском ущелье ликвидированы
Пока продолжает гореть лес в Кахети, в Кварельском районе, для борьбы с пожаром задействованы два вертолета 02.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-02T18:31+0400
2022-09-02T18:31+0400
2022-09-02T18:31+0400
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Пожар, который возник в Боржомском ущелье две недели назад, ликвидирован, заявил руководитель Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Темур Мгебришвили.По его информации, на данный момент на склоне между селами Квабисхеви и Ацкури проводится мониторинг и обработка очагов задымления.Что касается пожара, который вспыхнул вчера на территории национального парка Боржоми – Харагаули, в лесном массиве близ курортного поселка Ликани, то, по информации Мгебришвили, пожар локализован и работы по ликвидации могут завершиться до конца дня.На востоке Грузии пытаются потушить пожар в лесу >>"Очаг близ Ликани полностью локализован и подлежит контролю. Параллельно подключен вертолет, стабильно идут ликвидационные работы", - заявил Мгебришвили.По его словам, активных очагов возгорания фактически нет. Если погода и климатические условия будут способствовать, до конца дня на этой локации будет объявлена ликвидация.Пожар в горах Грузии – работы возобновились с утра >>Что касается пожара в селе Шильда Кварельского района (регион Кахети), то, по словам Мгебришвили, в процесс тушения работают спасательные силы. Кроме того, на месте находится подразделение министерства обороны.В ближайшее время к работам подключатся два вертолета. Ситуация стабильная, однако есть открытие очаги, отметил глава службы ЧС.
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грузия, новости, происшествия, кахети, ликани, боржоми, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, лесные пожары
грузия, новости, происшествия, кахети, ликани, боржоми, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, лесные пожары
Лесные пожары в Боржомском ущелье ликвидированы
Пока продолжает гореть лес в Кахети, в Кварельском районе, для борьбы с пожаром задействованы два вертолета
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Пожар, который возник в Боржомском ущелье две недели назад, ликвидирован, заявил руководитель Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Темур Мгебришвили.
По его информации, на данный момент на склоне между селами Квабисхеви и Ацкури проводится мониторинг и обработка очагов задымления.
Что касается пожара, который вспыхнул вчера на территории национального парка Боржоми – Харагаули, в лесном массиве близ курортного поселка Ликани, то, по информации Мгебришвили, пожар локализован и работы по ликвидации могут завершиться до конца дня.
"Очаг близ Ликани полностью локализован и подлежит контролю. Параллельно подключен вертолет, стабильно идут ликвидационные работы", - заявил Мгебришвили.
По его словам, активных очагов возгорания фактически нет. Если погода и климатические условия будут способствовать, до конца дня на этой локации будет объявлена ликвидация.
Что касается пожара в селе Шильда Кварельского района (регион Кахети), то, по словам Мгебришвили, в процесс тушения работают спасательные силы. Кроме того, на месте находится подразделение министерства обороны.
В ближайшее время к работам подключатся два вертолета. Ситуация стабильная, однако есть открытие очаги, отметил глава службы ЧС.