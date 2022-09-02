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Россия продолжает снижать пошлину на экспорт пшеницы
Россия продолжает снижать пошлину на экспорт пшеницы
Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам Российской Федерации в виде субсидий производителям 02.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-02T18:08+0400
2022-09-02T18:08+0400
2022-09-02T18:08+0400
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Россия в очередной раз снизила экспортные пошлины на зерно, в том числе пшеницу.В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера.Пошлина на экспорт пшеницы из России с 31 августа по 6 сентября включительно составляет 4 053,8 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 2 729,3 рубля за тонну, кукурузы - 3 569,9 рубля за тонну.Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.Уборка пшеницы в Грузии идет полным ходом >>С 1 сентября снижены таможенные пошлины на экспорт подсолнечного масла и нефти.Так пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 сентября снизилась до 8 621,3 рубля за тонну, что в 1,9 раза меньше, чем была в августе, а на экспорт подсолнечного шрота - до 1578,5 рубля за тонну.Пошлина на экспорт нефти из России с 1 сентября снизилась на 1 доллар - до 52 долларов за тонну.
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россия, новости, экономика, зерно, цены на нефть, в мире
россия, новости, экономика, зерно, цены на нефть, в мире
Россия продолжает снижать пошлину на экспорт пшеницы
Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам Российской Федерации в виде субсидий производителям
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Россия в очередной раз снизила экспортные пошлины на зерно, в том числе пшеницу.
В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера.
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 7 по 13 сентября включительно составит 3 368,9 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 2 699,2 рубля за тонну, кукурузы - 3 663,7 рубля за тонну, передает РИА Новости.
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 31 августа по 6 сентября включительно составляет 4 053,8 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 2 729,3 рубля за тонну, кукурузы - 3 569,9 рубля за тонну.
Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.
С 1 сентября снижены таможенные пошлины на экспорт подсолнечного масла и нефти.
Так пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 сентября снизилась до 8 621,3 рубля за тонну, что в 1,9 раза меньше, чем была в августе, а на экспорт подсолнечного шрота - до 1578,5 рубля за тонну.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 сентября снизилась на 1 доллар - до 52 долларов за тонну.