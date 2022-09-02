https://sputnik-georgia.ru/20220902/rossiya-prodolzhaet-snizhat-poshlinu-na-eksport-pshenitsy-270031228.html

Россия продолжает снижать пошлину на экспорт пшеницы

Россия продолжает снижать пошлину на экспорт пшеницы

Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам Российской Федерации в виде субсидий производителям 02.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-02T18:08+0400

2022-09-02T18:08+0400

2022-09-02T18:08+0400

россия

новости

экономика

зерно

цены на нефть

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23223/85/232238533_167:0:1200:581_1920x0_80_0_0_9ea49fa46df0b4bd8caee24047b43206.jpg

ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Россия в очередной раз снизила экспортные пошлины на зерно, в том числе пшеницу.В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера.Пошлина на экспорт пшеницы из России с 31 августа по 6 сентября включительно составляет 4 053,8 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 2 729,3 рубля за тонну, кукурузы - 3 569,9 рубля за тонну.Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.Уборка пшеницы в Грузии идет полным ходом >>С 1 сентября снижены таможенные пошлины на экспорт подсолнечного масла и нефти.Так пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 сентября снизилась до 8 621,3 рубля за тонну, что в 1,9 раза меньше, чем была в августе, а на экспорт подсолнечного шрота - до 1578,5 рубля за тонну.Пошлина на экспорт нефти из России с 1 сентября снизилась на 1 доллар - до 52 долларов за тонну.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, новости, экономика, зерно, цены на нефть, в мире