https://sputnik-georgia.ru/20220818/rastet-chislo-prositeley-ubezhischa-v-gruzii--top-5-stran-269554179.html

Растет число просителей убежища в Грузии – топ-5 стран

Растет число просителей убежища в Грузии – топ-5 стран

Граждане Украины на первом месте среди просителей убежища в Грузии 18.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-18T07:01+0400

2022-08-18T07:01+0400

2022-08-18T07:01+0400

грузия

общество

новости

иран

турция

египет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/09/259466113_0:0:3234:1819_1920x0_80_0_0_68f22b8a80aa535f8e69d4eb6c699ffc.jpg

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Заявки о получении убежища в Грузии в январе-июне 2022 года подали 804 иностранца, что на 68 больше, чем за весь 2021 год, говорится в материалах на сайте МВД.На первом месте по количеству просителей убежища в Грузии – граждане Украины, а далее следуют граждане Ирана и Турции. Россияне, державшиеся последние два года в тройке лидеров, оказались на четвертом месте.Всего за полгода за убежищем в Грузии обратились 368 граждан Украины, тогда как за весь 2021 год было зарегистрировано всего три таких факта.На втором месте – граждане Турции. За шесть месяцев было зарегистрировано 96 прошений, что на 41 меньше общего показателя 2021 года.Третью строчку занимают граждане Ирана. За полгода убежища в Грузии попросили 79 человек. За прошлый год было подано 125 прошений от граждан Ирана.Что касается граждан России, от них поступили 54 заявки. Это цифра уже сравнялась с показателем за весь 2021 год.В Грузию приезжает меньше граждан России, чем до пандемии>>Последнюю строчку в топ-5 стран, граждане которых просят убежища в Грузии, занимает Египет. За полгода таковых было 27 человек. За весь 2021 год было зарегистрировано 35 прошений об убежище от граждан Египта.Решение властейОтказ в предоставлении убежища в Грузии за полгода получили 432 иностранца.Больше всего отказов было гражданам Ирана (147), Иордании (52), Турции (40), Египта (38) и Ирака (25).За полгода гуманитарный статус Грузия предоставила 251 иностранному гражданину, а статус беженца – 17 иностранцам.При этом 79% всех иностранцев, получивших гуманитарный статус в Грузии за шесть месяцев, – граждане Украины. Депутат: нельзя ограничивать въезд в Грузию по национальному признаку>>Также Грузия предоставила гуманитарный статус 28 гражданам Афганистана, десяти гражданам Йемена, трем гражданам Сирии, трем гражданам Сомали, двум гражданам Ирака, одному гражданину Ливана и шести лицам без гражданства или с неустановленным гражданством.Из 17 иностранцев, получивших статус беженца в Грузии, – пять граждан Афганистана, четыре гражданина Египта, один гражданин Пакистана, один гражданин Турции, один гражданин Сирии и пять лиц с неустановленным гражданством.С 1 января по 30 июня 2022 года из Грузии были выдворены 93 иностранца. Среди них граждане Турции, Азербайджана, Ирана, Индии, Иордании, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана.

иран

турция

египет

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, общество, новости, иран, турция, египет