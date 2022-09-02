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В четырех районах Азербайджана бушуют пожары

В четырех районах Азербайджана бушуют пожары

Все пожары зафиксированы на горно-лесистой местности со сложным рельефом, что усложняет тушение огня 02.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-02T22:44+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Государственная противопожарная служба министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана принимает меры по тушению пожаров в четырех районах страны, сообщает в пятницу МЧС.Мероприятия по борьбе с огнем у селений Юхары Тала Загатальского, Тиканлы Габалинского, Вашдашагыл Огузского и Бахлийан Исмаиллинского районов страны.К тушению очагов в Загатальском, Габалинском и Огузском районах наряду с противопожарной службой, силами войск гражданской обороны и Северо-западного регионального центра МЧС привлечены три вертолета авиагруппы министерства, а также силы министерства экологии и природных ресурсов, передает Sputnik Азербайджан.Премьер Грузии направил армию на тушение пожара на востоке Грузии >>При этом сообщается о ликвидации пожара близ селения Шавго в Астаринском районе республики.В сообщении указывается, что все пожары зафиксированы на горно-лесистой местности со сложным рельефом, что усложняет тушение огня.

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