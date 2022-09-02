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В плену своих интересов: куда ведет Грузию развитие отношений с Россией?

В плену своих интересов: куда ведет Грузию развитие отношений с Россией?

Грузино-российское сотрудничество, несмотря на отсутствие дипломатических отношений, прямого авиасообщения и безвизового режима, стремительно развивается 02.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-02T16:00+0400

2022-09-02T16:00+0400

2022-09-02T16:40+0400

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грузия

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Помешать этому процессу не смогли даже события на Украине: Грузия отказалась вводить антироссийские санкции и продолжает развивать торговые отношения с северным соседом. Причем – важно отметить - довольно успешно.Рост товарооборота, денежных перечислений, приток туристов – все составляющие экономики Грузии растут не без помощи России. Также стимулом для роста грузинской экономики послужил массовый приезд российских граждан, часть из которых обосновалась в стране на неопределенный срок.Этот фактор, кстати, стал поводом для беспокойства части оппозиции, которая видит в сложившейся ситуации угрозу для страны. Ряд партий даже выступил за введение визового режима с Россией. Масла в огонь подлила и организация Transparency International, опубликовавшая целое исследование о росте экономической зависимости Грузии от России и давшая рекомендации Тбилиси на тему того, как поскорее "освободиться из российского плена".Но что мы увидим, сняв очки пропаганды и посмотрев на сложившуюся ситуацию через призму разума, – российские оковы или огромные перспективы для собственного развития? Ответ на этот вопрос постарался найти Sputnik Грузия.Как стремиться к Европе, которая тебя не ждетПуть Грузии к евроинтеграции оказался довольно тернистым. Страна уже многие годы заявляет о том, что разделяет европейские ценности, и всеми силами старается заслужить место в большой "европейской семье".Однако несмотря на все многолетние усилия и успешные реформы, Грузия получила отказ даже в получении статуса кандидата в члены ЕС. В отличие, кстати, от Украины и Молдовы, которым до успехов Грузии в области реформ еще очень и очень далеко.Из-за таких решений закрадывается ощущение, что получить данный статус можно лишь за антироссийскую политику, но никак не за конкретные результаты в области проведения реформ.Но пока эти торговые возможности не приносят внушительных выгод.На сегодняшний день Грузия имеет внешнеторговые отношения примерно с 140 странами, но Россия – как и раньше – постоянно занимает лидирующие позиции.Несмотря на то, что за последние годы Грузии удалось выйти на альтернативные рынки и обзавестись новыми партнерами, конкурировать с российским рынком им непросто по объективным причинам: Россия ближе, с Россией нет языкового барьера, да и продукция просто-напросто дешевле.Только фактыПосле спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления. По данным "Сакстата", по итогам прошлого года ВВП Грузии вырос на 10,4%.Тренд перенесся и на 2022-й год: средний показатель реального роста ВВП страны за первые семь месяцев составляет 10,3%.Правительство постоянно отдельно выделяет туризм, денежные переводы и рост экспорта среди факторов, обеспечивающих такой беспрецедентный рост экономики на фоне региональных и мировых геополитических вызовов.Если взглянуть на эти факторы более детально, то можно увидеть, насколько важную роль в стремительном росте грузинской экономики играет Россия.Развитие торговых связейРоссия занимает второе место среди главных торговых партнеров Грузии. Выше только Турция.По данным "Сакстата", за семь месяцев с начала 2022 года товарооборот между Москвой и Тбилиси вырос почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил $1,2 млрд.Для сравнения: товарооборот с Турцией находится на уровне $1,5 млрд, а с идущим третьим Китаем – немногим более $1 млрд. При этом крупнейший рост торговли за минувшие семь месяцев среди тройки главных партнеров зафиксирован именно с Россией.В январе-июле грузинский экспорт в Россию вырос на 5,1%, а импорт из РФ на целых 60,4%. Доля России в общем товарообороте с начала года составила 11,9%.ТуризмПо данным Нацбанка, доходы Грузии от международных путешественников за семь месяцев 2022 года составили $1,6 млрд – плюс 220,5% к аналогичному периоду прошлого года.Количество туристов в Грузии в январе-июле выросло на 214,34% и составило 2 млн.Наибольшее число визитов за этот промежуток времени, как Вы уже наверняка успели догадаться, осуществили граждане России – 403,9 тыс. (в шесть раз больше, чем в 2021).Наибольшую сумму за семь месяцев 2022 года потратили также визитеры из России – $334,8 млн, тогда как граждане Евросоюза (130,6 тыс. визитов) оставили в нашей стране примерно в два раза меньше - $164,6 млн.Интересный факт: для россиян, по данным онлайн-сервиса путешествий OneTwoTrip, Грузия является одним из наиболее востребованных туристических направлений (входит в топ-8).Оно и понятно: здесь на руку Грузии, помимо всего прочего, играют территориальная близость и отсутствие языкового барьера.Следует ли отказываться от такого важного источника дохода (причем дохода растущего) для национального бюджета в угоду пропаганде? Может ли кто-то заменить для Грузии российского туриста? Вопросы, конечно, риторические.Денежные переводыОбъем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июль 2022 года составил $2,1 млрд. Рост на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.И тут опять лидером выступает Россия. За этот период из РФ перечислили в Грузию $850,2 млн - в три с половиной раза больше, чем за отчетный период прошлого года.Для полного понимания картины: это более 40% от общего объема денежных переводов в Грузию.ТранзитДоходы Грузии от пользования дорогами при транзитном проезде фур также демонстрируют рекордный рост.Например, в мае они превысили 8,2 млн лари ($2,8 млн), тогда как в начале года находились на уровне 5,3 млн лари ($1,8 млн).По информации Службы доходов Грузии, территорию страны в мае пересекли более 41,3 тыс. грузовых автомобилей. В целом, в январе-мае текущего года транзит принес бюджету Грузии на 20,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.За счет изменившейся ситуации в регионе (в частности из-за санкций против России и Беларуси) часть грузопотоков, направлявшихся с Востока в Западную и Северную Европу через Россию, теперь переориентировались на южное направление. В том числе и на Грузию.Кстати, в первой половине 2022 года, по данным армянского государственного статистического агентства, экспорт из Армении в РФ вырос на 49% к аналогичному периоду прошлого года. И значительная часть возросшего экспорта идет, конечно, транзитом через Грузию. "Если Грузия грамотно использует свой транзитный потенциал, то доходы от транзита товаров, следующих в Россию, могут также увеличиваться и пополнять грузинский бюджет. Использовать свои коридорные транспортные возможности для организации транспортных потоков - это возможно и абсолютно решаемая задача", - заявил Sputnik Грузия директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец.Что думают эксперты?"С апреля этого года фиксируется существенный рост денежных переводов из России в Грузию. Более 60% в отдельные месяцы - особенно в мае и июне - приходилось на Россию. Однако в последнее время эта тенденция идет на убыль", - заявил Sputnik Грузия эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе.По его словам, несмотря на сокращение переводов (как в абсолютном объеме, так и процентном отношении), они все равно занимают существенную долю, по данным за июль превышая прошлогодний уровень в три раза.Эксперт отмечает, что на сегодняшний день идет диверсификация экономики. Грузия увеличила количество стран, с которыми поддерживает торгово-экономические отношения. В связи с этим постепенно сокращается удельный вес во внешнеторговом обороте Грузии не только России, но и ближайших сухопутных соседей.Тем не менее, до сих пор не удалось диверсифицировать рынок зерна и муки. Тут Россия - бесспорный лидер, ее доля до последнего времени превышала 90% от всего грузинского импорта данной продукции.Эксперт пояснил, что это определяется вопросом чисто экономической целесообразности."Допустим, если покупать зерновые в Австралии, во сколько это обойдется здесь? Поэтому территориальная близость и дешевизна этих продуктов определяет то, что экономические отношения более выгодны с Россией", - считает Арчвадзе.В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Основную часть пшеницы страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится примерно 70% от импорта этого зерна. Цена, предлагаемая Россией, многие годы является для Грузии наиболее выгодной.Оно и понятно: зачем тратить больше, если можно купить дешевле? Тем более учитывая дефицит зерна на мировом рынке.Тут можно привести отрицательную аналогию с Украиной: относительно недавно Киев отказался покупать газ в России, при том, что полностью зависел от данных поставок. Киев очень гордился своим волевым решением отказаться от российского газа и заявлял о том, что нашел альтернативного поставщика на Западе. Теперь Киев перекупает все тот же российский газ в Европе, просто втридорога.Нужно ли Грузии действовать аналогичным образом в ущерб своим интересам?Политическая воляЭксперт по экономическим вопросам Акакий Цомая считает, что причиной невысокой активности грузинских предпринимателей на европейском рынке являются высокие требования к экспорту.То есть поставлять продукцию в Россию из Грузии банально проще, чем в Европу.Кроме того, преимуществом торговых связей с РФ является и общее советское прошлое, так как грузинская продукция хорошо узнаваема в России без каких-либо маркетинговых кампаний.При этом эксперт подчеркивает, что высокая покупательная способность населения и емкий рынок делают Европу притягательной.Как считает Сосо Арчвадзе, если Грузии удастся войти на европейский рынок, выгоды будут существенными."За последние месяцы экспорт в Россию немного сократился, но вырос в Евросоюз. И раза в два перекрыл объем сокращения экспорта в РФ. То есть, российский рынок продолжает занимать солидную долю в нашем экспорте, но тем не менее грузинские производители активно пробиваются на европейский рынок", - пояснил он.Эксперт считает, что доля России должна сокращаться не из-за абсолютного сокращения поставок и товарооборота с РФ, а за счет роста экспорта на другие рынки.По словам Арчвадзе, в советское время на долю России приходилось 60% всего грузинского внешнеторгового экспорта. Когда разваливался Союз, в середине 90-х годов доля России составила 30%. Сейчас около 16%.Как сказал Арчвадзе, принципы сохранения мира и спокойствия, развития и поддержания добрососедских отношений со странами, с которыми имеются торговые связи, помогут Грузии построить доверительные отношения с любым государством.Логическим заключением вышесказанного является то, что Грузии просто-напросто невыгодно портить отношения с Россией. Грузия – небольшая страна, ее экономика не слишком заметна в мировом масштабе, и именно поэтому Грузии необходимо действовать исключительно в интересах собственного развития.Становиться разменной монетой в политических играх – не слишком заманчивое предложение. У Грузии есть свои национальные интересы, исходя из которых страна и должна строить свою экономическую политику.

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аналитика, грузия, обзоры, грузино-российские отношения, экономика