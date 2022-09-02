https://sputnik-georgia.ru/20220902/v-plenu-svoikh-interesov-kuda-vedet-gruziyu-razvitie-otnosheniy-s-rossiey-270024556.html
В плену своих интересов: куда ведет Грузию развитие отношений с Россией?
В плену своих интересов: куда ведет Грузию развитие отношений с Россией?
Грузино-российское сотрудничество, несмотря на отсутствие дипломатических отношений, прямого авиасообщения и безвизового режима, стремительно развивается 02.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-02T16:00+0400
2022-09-02T16:00+0400
2022-09-02T16:40+0400
аналитика
грузия
обзоры
грузино-российские отношения
экономика
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Помешать этому процессу не смогли даже события на Украине: Грузия отказалась вводить антироссийские санкции и продолжает развивать торговые отношения с северным соседом. Причем – важно отметить - довольно успешно.Рост товарооборота, денежных перечислений, приток туристов – все составляющие экономики Грузии растут не без помощи России. Также стимулом для роста грузинской экономики послужил массовый приезд российских граждан, часть из которых обосновалась в стране на неопределенный срок.Этот фактор, кстати, стал поводом для беспокойства части оппозиции, которая видит в сложившейся ситуации угрозу для страны. Ряд партий даже выступил за введение визового режима с Россией. Масла в огонь подлила и организация Transparency International, опубликовавшая целое исследование о росте экономической зависимости Грузии от России и давшая рекомендации Тбилиси на тему того, как поскорее "освободиться из российского плена".Но что мы увидим, сняв очки пропаганды и посмотрев на сложившуюся ситуацию через призму разума, – российские оковы или огромные перспективы для собственного развития? Ответ на этот вопрос постарался найти Sputnik Грузия.Как стремиться к Европе, которая тебя не ждетПуть Грузии к евроинтеграции оказался довольно тернистым. Страна уже многие годы заявляет о том, что разделяет европейские ценности, и всеми силами старается заслужить место в большой "европейской семье".Однако несмотря на все многолетние усилия и успешные реформы, Грузия получила отказ даже в получении статуса кандидата в члены ЕС. В отличие, кстати, от Украины и Молдовы, которым до успехов Грузии в области реформ еще очень и очень далеко.Из-за таких решений закрадывается ощущение, что получить данный статус можно лишь за антироссийскую политику, но никак не за конкретные результаты в области проведения реформ.Но пока эти торговые возможности не приносят внушительных выгод.На сегодняшний день Грузия имеет внешнеторговые отношения примерно с 140 странами, но Россия – как и раньше – постоянно занимает лидирующие позиции.Несмотря на то, что за последние годы Грузии удалось выйти на альтернативные рынки и обзавестись новыми партнерами, конкурировать с российским рынком им непросто по объективным причинам: Россия ближе, с Россией нет языкового барьера, да и продукция просто-напросто дешевле.Только фактыПосле спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления. По данным "Сакстата", по итогам прошлого года ВВП Грузии вырос на 10,4%.Тренд перенесся и на 2022-й год: средний показатель реального роста ВВП страны за первые семь месяцев составляет 10,3%.Правительство постоянно отдельно выделяет туризм, денежные переводы и рост экспорта среди факторов, обеспечивающих такой беспрецедентный рост экономики на фоне региональных и мировых геополитических вызовов.Если взглянуть на эти факторы более детально, то можно увидеть, насколько важную роль в стремительном росте грузинской экономики играет Россия.Развитие торговых связейРоссия занимает второе место среди главных торговых партнеров Грузии. Выше только Турция.По данным "Сакстата", за семь месяцев с начала 2022 года товарооборот между Москвой и Тбилиси вырос почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил $1,2 млрд.Для сравнения: товарооборот с Турцией находится на уровне $1,5 млрд, а с идущим третьим Китаем – немногим более $1 млрд. При этом крупнейший рост торговли за минувшие семь месяцев среди тройки главных партнеров зафиксирован именно с Россией.В январе-июле грузинский экспорт в Россию вырос на 5,1%, а импорт из РФ на целых 60,4%. Доля России в общем товарообороте с начала года составила 11,9%.ТуризмПо данным Нацбанка, доходы Грузии от международных путешественников за семь месяцев 2022 года составили $1,6 млрд – плюс 220,5% к аналогичному периоду прошлого года.Количество туристов в Грузии в январе-июле выросло на 214,34% и составило 2 млн.Наибольшее число визитов за этот промежуток времени, как Вы уже наверняка успели догадаться, осуществили граждане России – 403,9 тыс. (в шесть раз больше, чем в 2021).Наибольшую сумму за семь месяцев 2022 года потратили также визитеры из России – $334,8 млн, тогда как граждане Евросоюза (130,6 тыс. визитов) оставили в нашей стране примерно в два раза меньше - $164,6 млн.Интересный факт: для россиян, по данным онлайн-сервиса путешествий OneTwoTrip, Грузия является одним из наиболее востребованных туристических направлений (входит в топ-8).Оно и понятно: здесь на руку Грузии, помимо всего прочего, играют территориальная близость и отсутствие языкового барьера.Следует ли отказываться от такого важного источника дохода (причем дохода растущего) для национального бюджета в угоду пропаганде? Может ли кто-то заменить для Грузии российского туриста? Вопросы, конечно, риторические.Денежные переводыОбъем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июль 2022 года составил $2,1 млрд. Рост на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.И тут опять лидером выступает Россия. За этот период из РФ перечислили в Грузию $850,2 млн - в три с половиной раза больше, чем за отчетный период прошлого года.Для полного понимания картины: это более 40% от общего объема денежных переводов в Грузию.ТранзитДоходы Грузии от пользования дорогами при транзитном проезде фур также демонстрируют рекордный рост.Например, в мае они превысили 8,2 млн лари ($2,8 млн), тогда как в начале года находились на уровне 5,3 млн лари ($1,8 млн).По информации Службы доходов Грузии, территорию страны в мае пересекли более 41,3 тыс. грузовых автомобилей. В целом, в январе-мае текущего года транзит принес бюджету Грузии на 20,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.За счет изменившейся ситуации в регионе (в частности из-за санкций против России и Беларуси) часть грузопотоков, направлявшихся с Востока в Западную и Северную Европу через Россию, теперь переориентировались на южное направление. В том числе и на Грузию.Кстати, в первой половине 2022 года, по данным армянского государственного статистического агентства, экспорт из Армении в РФ вырос на 49% к аналогичному периоду прошлого года. И значительная часть возросшего экспорта идет, конечно, транзитом через Грузию. "Если Грузия грамотно использует свой транзитный потенциал, то доходы от транзита товаров, следующих в Россию, могут также увеличиваться и пополнять грузинский бюджет. Использовать свои коридорные транспортные возможности для организации транспортных потоков - это возможно и абсолютно решаемая задача", - заявил Sputnik Грузия директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец.Что думают эксперты?"С апреля этого года фиксируется существенный рост денежных переводов из России в Грузию. Более 60% в отдельные месяцы - особенно в мае и июне - приходилось на Россию. Однако в последнее время эта тенденция идет на убыль", - заявил Sputnik Грузия эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе.По его словам, несмотря на сокращение переводов (как в абсолютном объеме, так и процентном отношении), они все равно занимают существенную долю, по данным за июль превышая прошлогодний уровень в три раза.Эксперт отмечает, что на сегодняшний день идет диверсификация экономики. Грузия увеличила количество стран, с которыми поддерживает торгово-экономические отношения. В связи с этим постепенно сокращается удельный вес во внешнеторговом обороте Грузии не только России, но и ближайших сухопутных соседей.Тем не менее, до сих пор не удалось диверсифицировать рынок зерна и муки. Тут Россия - бесспорный лидер, ее доля до последнего времени превышала 90% от всего грузинского импорта данной продукции.Эксперт пояснил, что это определяется вопросом чисто экономической целесообразности."Допустим, если покупать зерновые в Австралии, во сколько это обойдется здесь? Поэтому территориальная близость и дешевизна этих продуктов определяет то, что экономические отношения более выгодны с Россией", - считает Арчвадзе.В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Основную часть пшеницы страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится примерно 70% от импорта этого зерна. Цена, предлагаемая Россией, многие годы является для Грузии наиболее выгодной.Оно и понятно: зачем тратить больше, если можно купить дешевле? Тем более учитывая дефицит зерна на мировом рынке.Тут можно привести отрицательную аналогию с Украиной: относительно недавно Киев отказался покупать газ в России, при том, что полностью зависел от данных поставок. Киев очень гордился своим волевым решением отказаться от российского газа и заявлял о том, что нашел альтернативного поставщика на Западе. Теперь Киев перекупает все тот же российский газ в Европе, просто втридорога.Нужно ли Грузии действовать аналогичным образом в ущерб своим интересам?Политическая воляЭксперт по экономическим вопросам Акакий Цомая считает, что причиной невысокой активности грузинских предпринимателей на европейском рынке являются высокие требования к экспорту.То есть поставлять продукцию в Россию из Грузии банально проще, чем в Европу.Кроме того, преимуществом торговых связей с РФ является и общее советское прошлое, так как грузинская продукция хорошо узнаваема в России без каких-либо маркетинговых кампаний.При этом эксперт подчеркивает, что высокая покупательная способность населения и емкий рынок делают Европу притягательной.Как считает Сосо Арчвадзе, если Грузии удастся войти на европейский рынок, выгоды будут существенными."За последние месяцы экспорт в Россию немного сократился, но вырос в Евросоюз. И раза в два перекрыл объем сокращения экспорта в РФ. То есть, российский рынок продолжает занимать солидную долю в нашем экспорте, но тем не менее грузинские производители активно пробиваются на европейский рынок", - пояснил он.Эксперт считает, что доля России должна сокращаться не из-за абсолютного сокращения поставок и товарооборота с РФ, а за счет роста экспорта на другие рынки.По словам Арчвадзе, в советское время на долю России приходилось 60% всего грузинского внешнеторгового экспорта. Когда разваливался Союз, в середине 90-х годов доля России составила 30%. Сейчас около 16%.Как сказал Арчвадзе, принципы сохранения мира и спокойствия, развития и поддержания добрососедских отношений со странами, с которыми имеются торговые связи, помогут Грузии построить доверительные отношения с любым государством.Логическим заключением вышесказанного является то, что Грузии просто-напросто невыгодно портить отношения с Россией. Грузия – небольшая страна, ее экономика не слишком заметна в мировом масштабе, и именно поэтому Грузии необходимо действовать исключительно в интересах собственного развития.Становиться разменной монетой в политических играх – не слишком заманчивое предложение. У Грузии есть свои национальные интересы, исходя из которых страна и должна строить свою экономическую политику.
https://sputnik-georgia.ru/20220727/novye-dorogi-i-glubokovodnyy-port-perspektivy-gruzii-kak-tranzitnogo-khaba-268557169.html
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аналитика, грузия, обзоры, грузино-российские отношения, экономика
аналитика, грузия, обзоры, грузино-российские отношения, экономика
Помешать этому процессу не смогли даже события на Украине: Грузия отказалась вводить антироссийские санкции и продолжает развивать торговые отношения с северным соседом. Причем – важно отметить - довольно успешно.
Рост товарооборота, денежных перечислений, приток туристов – все составляющие экономики Грузии растут не без помощи России. Также стимулом для роста грузинской экономики послужил массовый приезд российских граждан, часть из которых обосновалась в стране на неопределенный срок.
Этот фактор, кстати, стал поводом для беспокойства части оппозиции, которая видит в сложившейся ситуации угрозу для страны. Ряд партий даже выступил за введение визового режима с Россией. Масла в огонь подлила и организация Transparency International, опубликовавшая целое исследование о росте экономической зависимости Грузии от России и давшая рекомендации Тбилиси на тему того, как поскорее "освободиться из российского плена".
Но что мы увидим, сняв очки пропаганды и посмотрев на сложившуюся ситуацию через призму разума, – российские оковы или огромные перспективы для собственного развития? Ответ на этот вопрос постарался найти Sputnik Грузия.
Как стремиться к Европе, которая тебя не ждет
Путь Грузии к евроинтеграции оказался довольно тернистым. Страна уже многие годы заявляет о том, что разделяет европейские ценности, и всеми силами старается заслужить место в большой "европейской семье".
Однако несмотря на все многолетние усилия и успешные реформы, Грузия получила отказ даже в получении статуса кандидата в члены ЕС. В отличие, кстати, от Украины и Молдовы, которым до успехов Грузии в области реформ еще очень и очень далеко.
Из-за таких решений закрадывается ощущение, что получить данный статус можно лишь за антироссийскую политику, но никак не за конкретные результаты в области проведения реформ.
За последнее время Грузия заключила соглашения о свободной торговле с ЕС, странами Европейской ассоциации свободной торговли EFTA, Турцией, Гонконгом и Китаем. Власти ведут переговоры с Великобританией, Сербией, Южной Кореей, странами Персидского залива, Индией и США, чтобы к 2025 году иметь режим свободной торговли с 51 страной, а к 2030 году – как минимум с 57 странами. Это 72% населения мира.
Но пока эти торговые возможности не приносят внушительных выгод.
На сегодняшний день Грузия имеет внешнеторговые отношения примерно с 140 странами, но Россия – как и раньше – постоянно занимает лидирующие позиции.
Несмотря на то, что за последние годы Грузии удалось выйти на альтернативные рынки и обзавестись новыми партнерами, конкурировать с российским рынком им непросто по объективным причинам: Россия ближе, с Россией нет языкового барьера, да и продукция просто-напросто дешевле.
Только факты
После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления. По данным "Сакстата", по итогам прошлого года ВВП Грузии вырос на 10,4%.
Тренд перенесся и на 2022-й год: средний показатель реального роста ВВП страны за первые семь месяцев составляет 10,3%.
Правительство постоянно отдельно выделяет туризм, денежные переводы и рост экспорта среди факторов, обеспечивающих такой беспрецедентный рост экономики на фоне региональных и мировых геополитических вызовов.
Если взглянуть на эти факторы более детально, то можно увидеть, насколько важную роль в стремительном росте грузинской экономики играет Россия.
Развитие торговых связей
Россия занимает второе место среди главных торговых партнеров Грузии. Выше только Турция.
По данным "Сакстата", за семь месяцев с начала 2022 года товарооборот между Москвой и Тбилиси вырос почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил $1,2 млрд.
Для сравнения: товарооборот с Турцией находится на уровне $1,5 млрд, а с идущим третьим Китаем – немногим более $1 млрд. При этом крупнейший рост торговли за минувшие семь месяцев среди тройки главных партнеров зафиксирован именно с Россией.
В январе-июле грузинский экспорт в Россию вырос на 5,1%, а импорт из РФ на целых 60,4%. Доля России в общем товарообороте с начала года составила 11,9%.
Туризм
По данным Нацбанка, доходы Грузии от международных путешественников за семь месяцев 2022 года составили $1,6 млрд – плюс 220,5% к аналогичному периоду прошлого года.
Количество туристов в Грузии в январе-июле выросло на 214,34% и составило 2 млн.
Наибольшее число визитов за этот промежуток времени, как Вы уже наверняка успели догадаться, осуществили граждане России – 403,9 тыс. (в шесть раз больше, чем в 2021).
Наибольшую сумму за семь месяцев 2022 года потратили также визитеры из России – $334,8 млн, тогда как граждане Евросоюза (130,6 тыс. визитов) оставили в нашей стране примерно в два раза меньше - $164,6 млн.
Интересный факт: для россиян, по данным онлайн-сервиса путешествий OneTwoTrip, Грузия является одним из наиболее востребованных туристических направлений (входит в топ-8).
Оно и понятно: здесь на руку Грузии, помимо всего прочего, играют территориальная близость и отсутствие языкового барьера.
Следует ли отказываться от такого важного источника дохода (причем дохода растущего) для национального бюджета в угоду пропаганде? Может ли кто-то заменить для Грузии российского туриста? Вопросы, конечно, риторические.
Денежные переводы
Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июль 2022 года составил $2,1 млрд. Рост на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
И тут опять лидером выступает Россия. За этот период из РФ перечислили в Грузию $850,2 млн - в три с половиной раза больше, чем за отчетный период прошлого года.
Для полного понимания картины: это более 40% от общего объема денежных переводов в Грузию.
Транзит
Доходы Грузии от пользования дорогами при транзитном проезде фур также демонстрируют рекордный рост.
Например, в мае они превысили 8,2 млн лари ($2,8 млн), тогда как в начале года находились на уровне 5,3 млн лари ($1,8 млн).
По информации Службы доходов Грузии, территорию страны в мае пересекли более 41,3 тыс. грузовых автомобилей. В целом, в январе-мае текущего года транзит принес бюджету Грузии на 20,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
За счет изменившейся ситуации в регионе (в частности из-за санкций против России и Беларуси) часть грузопотоков, направлявшихся с Востока в Западную и Северную Европу через Россию, теперь переориентировались на южное направление. В том числе и на Грузию.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
Кстати, в первой половине 2022 года, по данным армянского государственного статистического агентства, экспорт из Армении в РФ вырос на 49% к аналогичному периоду прошлого года. И значительная часть возросшего экспорта идет, конечно, транзитом через Грузию.
"Если Грузия грамотно использует свой транзитный потенциал, то доходы от транзита товаров, следующих в Россию, могут также увеличиваться и пополнять грузинский бюджет. Использовать свои коридорные транспортные возможности для организации транспортных потоков - это возможно и абсолютно решаемая задача", - заявил Sputnik Грузия
директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец.
Что думают эксперты?
"С апреля этого года фиксируется существенный рост денежных переводов из России в Грузию. Более 60% в отдельные месяцы - особенно в мае и июне - приходилось на Россию. Однако в последнее время эта тенденция идет на убыль", - заявил Sputnik Грузия
эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе.
По его словам, несмотря на сокращение переводов (как в абсолютном объеме, так и процентном отношении), они все равно занимают существенную долю, по данным за июль превышая прошлогодний уровень в три раза.
Эксперт отмечает, что на сегодняшний день идет диверсификация экономики. Грузия увеличила количество стран, с которыми поддерживает торгово-экономические отношения. В связи с этим постепенно сокращается удельный вес во внешнеторговом обороте Грузии не только России, но и ближайших сухопутных соседей.
"Это медленный процесс. Ежегодное снижение составляет где-то 1,5%. Это нормальное явление", - сказал Арчвадзе.
Тем не менее, до сих пор не удалось диверсифицировать рынок зерна и муки. Тут Россия - бесспорный лидер, ее доля до последнего времени превышала 90% от всего грузинского импорта данной продукции.
Эксперт пояснил, что это определяется вопросом чисто экономической целесообразности.
"Допустим, если покупать зерновые в Австралии, во сколько это обойдется здесь? Поэтому территориальная близость и дешевизна этих продуктов определяет то, что экономические отношения более выгодны с Россией", - считает Арчвадзе.
В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Основную часть пшеницы страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится примерно 70% от импорта этого зерна. Цена, предлагаемая Россией, многие годы является для Грузии наиболее выгодной.
Оно и понятно: зачем тратить больше, если можно купить дешевле? Тем более учитывая дефицит зерна на мировом рынке.
Тут можно привести отрицательную аналогию с Украиной: относительно недавно Киев отказался покупать газ в России, при том, что полностью зависел от данных поставок. Киев очень гордился своим волевым решением отказаться от российского газа и заявлял о том, что нашел альтернативного поставщика на Западе. Теперь Киев перекупает все тот же российский газ в Европе, просто втридорога.
Нужно ли Грузии действовать аналогичным образом в ущерб своим интересам?
Политическая воля
Эксперт по экономическим вопросам Акакий Цомая считает, что причиной невысокой активности грузинских предпринимателей на европейском рынке являются высокие требования к экспорту.
"Вывоз продукции на рынок ЕС требует стандартизации. Это определенные процессы, процедуры, сертификаты. Это требует выполнения определенных требований, производство продукции требует соблюдения определенных правил, тогда как подобных требований на российском рынке нет", - сказал Цомая.
То есть поставлять продукцию в Россию из Грузии банально проще, чем в Европу.
Кроме того, преимуществом торговых связей с РФ является и общее советское прошлое, так как грузинская продукция хорошо узнаваема в России без каких-либо маркетинговых кампаний.
При этом эксперт подчеркивает, что высокая покупательная способность населения и емкий рынок делают Европу притягательной.
Как считает Сосо Арчвадзе, если Грузии удастся войти на европейский рынок, выгоды будут существенными.
"За последние месяцы экспорт в Россию немного сократился, но вырос в Евросоюз. И раза в два перекрыл объем сокращения экспорта в РФ. То есть, российский рынок продолжает занимать солидную долю в нашем экспорте, но тем не менее грузинские производители активно пробиваются на европейский рынок", - пояснил он.
Эксперт считает, что доля России должна сокращаться не из-за абсолютного сокращения поставок и товарооборота с РФ, а за счет роста экспорта на другие рынки.
По словам Арчвадзе, в советское время на долю России приходилось 60% всего грузинского внешнеторгового экспорта. Когда разваливался Союз, в середине 90-х годов доля России составила 30%. Сейчас около 16%.
"То есть идет постепенное сокращение доли России. Это не значит, что мы отворачиваемся от российского рынка, это означает что мы открываем двери и в других направлениях, мы открываем Грузию для других стран", - пояснил он.
Как сказал Арчвадзе, принципы сохранения мира и спокойствия, развития и поддержания добрососедских отношений со странами, с которыми имеются торговые связи, помогут Грузии построить доверительные отношения с любым государством.
Логическим заключением вышесказанного является то, что Грузии просто-напросто невыгодно портить отношения с Россией. Грузия – небольшая страна, ее экономика не слишком заметна в мировом масштабе, и именно поэтому Грузии необходимо действовать исключительно в интересах собственного развития.
Становиться разменной монетой в политических играх – не слишком заманчивое предложение. У Грузии есть свои национальные интересы, исходя из которых страна и должна строить свою экономическую политику.