https://sputnik-georgia.ru/20220903/uroven-inflyatsii-v-gruzii-prodolzhaet-snizhatsya--novaya-statistika-270043717.html

Уровень инфляции в Грузии продолжает снижаться – новая статистика

Уровень инфляции в Грузии продолжает снижаться – новая статистика

По сравнению со многими другими странами, инфляция в Грузии имеет тенденцию к снижению, заявил глава Нацбанка 03.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-03T09:01+0400

2022-09-03T09:01+0400

2022-09-03T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Годовая инфляция (август 2022 года к августу 2021 года) в Грузии составила 10,9%, при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).За год цены выросли на транспорт (15,6%), гостиницы и рестораны (14,9%) и здравоохранение (1,2%). В июле цены на продовольствие за год выросли на 15,8%.В августе 2022 года, по сравнению с июлем 2022 года, уровень сравнительной инфляции составил 0,1%. В июле месячная инфляция составляла 0,2%.Почему инфляция в Грузии начала снижатьсяПрезидент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе отметил, что, по сравнению со многими другими странами, инфляция в Грузии имеет тенденцию к снижению.Президент Нацбанка отметил, что Грузия – страна, зависимая от туризма. И когда мобильность людей была полностью остановлена ​​из-за пандемии, Грузия сильно пострадала."Страна потеряла около трех миллиардов валютных доходов из-за приостановки мобильности. Произошла девальвация обменного курса, и, следовательно, произошла передача этого эффекта на инфляцию. У нас разные факторы отражались раньше, а в других странах в силу разных причин еще не было отражения", - сообщил Гвенетадзе.Fitch подтвердило рейтинг Грузии: плюсы и минусы экономики страны >>Он подчеркнул, что хотя инфляция была очень высокой во многих странах, не было ужесточения денежно-кредитной политики, скажем, в Еврозоне, в США, потому что основными причинами были проблемы со стороны спроса, нарушение цепочек поставок.По мнению главы регулятора, в то время как экономики все еще сокращаются, в настоящее время ужесточение денежно-кредитной политики контрпродуктивно."Итак, вот причины, по которым инфляция в Грузии сегодня снижается. Правда, относительно медленными темпами, но все же идет вниз. А в других странах инфляция набирает силу", - заявил Гвенетадзе.Годовая инфляция в 19 странах еврозоны по итогам августа ускорилась до нового исторического рекорда в 9,1% с 8,9% месяцем ранее. Аналитики ожидали ускорения показателя лишь до 9%.Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает, что инфляция в Грузии в среднем составит 11,5% в годовом исчислении в 2022 году, поскольку цены на жилье и продукты питания останутся высокими, а затем снизятся до 6,2% в 2023 г. и 4,2% в 2024 г.По мнению аналитиков агентства, денежно-кредитная политика останется жесткой, несмотря на высокий уровень долларизации и преимущественно фиксированную процентную ставку, структура кредитования снижает эффективность трансмиссионной денежно-кредитной политики.

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грузия, новости, инфляция, экономика, коба гвенетадзе, национальный банк грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"