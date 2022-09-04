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Гол Кварацхелия принес очередную победу "Наполи"
Гол Кварацхелия принес очередную победу "Наполи"
После пяти туров с 11 очками клуб Кварацхелия занимает первую строчку в чемпионате Италии 04.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-04T11:29+0400
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спорт
италия
хвича кварацхелия
футбол
клуб "наполи"
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Нападающий сборной Грузии и итальянского "Наполи" 21-летний Хвича Кварацхелия забил еще один красавец-гол в пятом туре Серии "А".На этот раз Квара, как его принято называть среди болельщиков, забил римскому "Лацио"."Наполи" не очень удачно начал матч, уже на четвертой минуте команде Лучано Спаллетти забил Матия Джакани.К концу первого тайма "Наполи" удалось сравнять счет благодаря голу защитника Ким Мин-Чжа. А на 61-й минуте победу "Наполи" принес гол Хвичи Кварацхелия с подачи Замбо (Ангисса).У Кварацхелия в течение матча было еще несколько опасных моментов, реализовав хотя бы один из которых Хвича мог стать автором дубля.Кварацхелия назван лучшим игроком августа в чемпионате Италии &gt;&gt;После пяти туров с 11 очками клуб Кварацхелия занимает первую строчку в чемпионате Италии.На днях Хвича Кварацхелия был признан лучшим игроком августа в Серии А Итальянской Ассоциацией футболистов.
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грузия, новости, спорт, италия, хвича кварацхелия, футбол, клуб "наполи"
грузия, новости, спорт, италия, хвича кварацхелия, футбол, клуб "наполи"

Гол Кварацхелия принес очередную победу "Наполи"

11:29 04.09.2022 (обновлено: 11:46 04.09.2022)
© SSC NapoliХвича Кварацхелия в "Наполи"
Хвича Кварацхелия в Наполи - Sputnik Грузия, 1920, 04.09.2022
© SSC Napoli
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После пяти туров с 11 очками клуб Кварацхелия занимает первую строчку в чемпионате Италии
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Нападающий сборной Грузии и итальянского "Наполи" 21-летний Хвича Кварацхелия забил еще один красавец-гол в пятом туре Серии "А".
На этот раз Квара, как его принято называть среди болельщиков, забил римскому "Лацио".
"Наполи" не очень удачно начал матч, уже на четвертой минуте команде Лучано Спаллетти забил Матия Джакани.
К концу первого тайма "Наполи" удалось сравнять счет благодаря голу защитника Ким Мин-Чжа. А на 61-й минуте победу "Наполи" принес гол Хвичи Кварацхелия с подачи Замбо (Ангисса).
У Кварацхелия в течение матча было еще несколько опасных моментов, реализовав хотя бы один из которых Хвича мог стать автором дубля.
Кварацхелия назван лучшим игроком августа в чемпионате Италии >>
После пяти туров с 11 очками клуб Кварацхелия занимает первую строчку в чемпионате Италии.
На днях Хвича Кварацхелия был признан лучшим игроком августа в Серии А Итальянской Ассоциацией футболистов.
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