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Гражданин Грузии депортирован из Польши за связи с террористами - спецслужба

Гражданин Грузии депортирован из Польши за связи с террористами - спецслужба

Гражданин Грузии обвиняется в организации нелегальной миграции лиц арабского происхождения через Польшу в Западную Европу 04.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-04T14:49+0400

2022-09-04T14:49+0400

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Гражданин Грузии депортирован из Польши за связи с террористами, сообщает Агентство внутренней безопасности Польши.Мужчину задержали "по подозрению в том, что он может вести террористическую деятельность на территории Польской Республики". Его обязали вернуться в страну происхождения и запретили въезд на территорию Шенгенской зоны сроком на 5 лет, передало РИА Новости.Агентство внутренней безопасности, проводя мероприятия по противодействию терроризму, установило, что "Мамука Т. поддерживал контакты с лицами, причастными к террористической деятельности, и сам мог участвовать в вооруженном конфликте на стороне так называемого Исламского государства (запрещено в РФ как террористическая организация)".Из Германии и Швеции депортировали 60 граждан Грузии >>"Мужчина также был вовлечен в преступную деятельность, включая преступления, связанные с наркотиками, и вымогательство", - говорится в сообщении.Кроме того, по данным польских спецслужб, он "организовал нелегальную миграцию лиц арабского происхождения через территорию Республики Польша в Западную Европу".

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