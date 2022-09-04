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Грузинские дзюдоисты завоевали золотые медали на первенстве в Австрии
Грузинские дзюдоисты завоевали золотые медали на первенстве в Австрии
В первый день турнира бронзовую медаль сборной Грузии принес Георгий Туташвили 04.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-04T18:49+0400
2022-09-04T18:49+0400
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Грузинские дзюдоисты Лаша Бекаури и Владимир Ахалкаци принесли сборной Грузии две золотые медали на открытом первенстве Европы в австрийском Оберварте, сообщает Федерация дзюдо Грузии.Олимпийский чемпион Бекаури (90 кг) вернулся на татами после годичного перерыва. Его соперником в финальном поединке стал Шамиль Борчашвили, выступающий за Австрию.Ахалкаци (81 кг) в финале одолел француза Николаса Чиларда.Грузинские дзюдоисты установили рекорд сборной на чемпионате мира среди юношей >>В первый день турнира бронзовую медаль сборной Грузии принес Георгий Туташвили (66 кг).На турнире в Австрии приняли участие более 300 спортсменов из 38 стран мира. Всего было разыграно 14 комплектов медалей.
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спорт, грузия, новости, австрия, лаша бекаури
Грузинские дзюдоисты завоевали золотые медали на первенстве в Австрии
18:49 04.09.2022 (обновлено: 21:14 04.09.2022)
В первый день турнира бронзовую медаль сборной Грузии принес Георгий Туташвили
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Грузинские дзюдоисты Лаша Бекаури и Владимир Ахалкаци принесли сборной Грузии две золотые медали на открытом первенстве Европы в австрийском Оберварте, сообщает Федерация дзюдо Грузии.
Олимпийский чемпион Бекаури (90 кг) вернулся на татами после годичного перерыва. Его соперником в финальном поединке стал Шамиль Борчашвили, выступающий за Австрию.
Ахалкаци (81 кг) в финале одолел француза Николаса Чиларда.
В первый день турнира бронзовую медаль сборной Грузии принес Георгий Туташвили (66 кг).
На турнире в Австрии приняли участие более 300 спортсменов из 38 стран мира. Всего было разыграно 14 комплектов медалей.