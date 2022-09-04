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На востоке Грузии четвертые сутки тушат пожар
На востоке Грузии четвертые сутки тушат пожар
В течение нескольких часов с очагами возгорания боролась авиация 04.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-04T16:53+0400
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лесной пожар
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Работы по ликвидации пожара в лесу у села Шилда Кварельского муниципалитета (регион Кахети) ведутся в активном режиме уже четвертые сутки, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.В лесу с утра вновь было сильное задымление. В течение нескольких часов с очагами возгорания боролась авиация. По информации Службы ЧС, главная задача пожарных сейчас не допустить расширения площади пожара.Процесс тушения замедляет сложный рельеф местности.Премьер Грузии направил армию на тушение пожара на востоке Грузии &gt;&gt;На данном этапе опасности распространения и перемещения огня на населенные пункты нет.По прогнозам синоптиков, с вечера воскресенья, 4 сентября, на востоке, как и на западе Грузии, ожидаются осадки, которых местные жители ждут уже несколько недель.
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грузия, новости, происшествия, лесной пожар
грузия, новости, происшествия, лесной пожар

На востоке Грузии четвертые сутки тушат пожар

16:53 04.09.2022 (обновлено: 19:13 04.09.2022)
© photo: Sputnik / StringerПожарные спасатели 112
Пожарные спасатели 112 - Sputnik Грузия, 1920, 04.09.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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В течение нескольких часов с очагами возгорания боролась авиация
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Работы по ликвидации пожара в лесу у села Шилда Кварельского муниципалитета (регион Кахети) ведутся в активном режиме уже четвертые сутки, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
В лесу с утра вновь было сильное задымление. В течение нескольких часов с очагами возгорания боролась авиация. По информации Службы ЧС, главная задача пожарных сейчас не допустить расширения площади пожара.
Процесс тушения замедляет сложный рельеф местности.
Премьер Грузии направил армию на тушение пожара на востоке Грузии >>
На данном этапе опасности распространения и перемещения огня на населенные пункты нет.
По прогнозам синоптиков, с вечера воскресенья, 4 сентября, на востоке, как и на западе Грузии, ожидаются осадки, которых местные жители ждут уже несколько недель.
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