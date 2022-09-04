https://sputnik-georgia.ru/20220904/na-vostoke-gruzii-chetvertye-sutki-tushat-pozhar-270073670.html

На востоке Грузии четвертые сутки тушат пожар

На востоке Грузии четвертые сутки тушат пожар

В течение нескольких часов с очагами возгорания боролась авиация 04.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-04T16:53+0400

2022-09-04T16:53+0400

2022-09-04T19:13+0400

грузия

новости

происшествия

лесной пожар

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Работы по ликвидации пожара в лесу у села Шилда Кварельского муниципалитета (регион Кахети) ведутся в активном режиме уже четвертые сутки, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.В лесу с утра вновь было сильное задымление. В течение нескольких часов с очагами возгорания боролась авиация. По информации Службы ЧС, главная задача пожарных сейчас не допустить расширения площади пожара.Процесс тушения замедляет сложный рельеф местности.Премьер Грузии направил армию на тушение пожара на востоке Грузии >>На данном этапе опасности распространения и перемещения огня на населенные пункты нет.По прогнозам синоптиков, с вечера воскресенья, 4 сентября, на востоке, как и на западе Грузии, ожидаются осадки, которых местные жители ждут уже несколько недель.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, лесной пожар