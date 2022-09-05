https://sputnik-georgia.ru/20220905/dazhe-kak-to-neserezno---spiker-parlamenta-gruzii-o-dosrochnykh-vyborakh-270108876.html

Даже как-то несерьезно - спикер парламента Грузии о досрочных выборах

Даже как-то несерьезно - спикер парламента Грузии о досрочных выборах

Оппозиция делает шаг к углублению поляризации и радикализации, заявил председатель парламента 05.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-05T17:05+0400

2022-09-05T17:05+0400

2022-09-05T17:05+0400

грузия

новости

политика

ника мелия

шалва папуашвили

грузинская мечта

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Действия радикальной оппозиции стали настолько банальными и предсказуемыми, что их уже несерьезно комментировать, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили в ответ на заявление Ники Мелия о проведении в стране досрочных выборов.Председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил, что в Грузии необходимо провести досрочные выборы, чтобы смягчить создавшийся политический кризис. По его словам, все шаги и действия "Национального движения" будут направлены на достижение этой цели.По его словам, после того, как Совет Евросоюза принял решение относительно присвоения Грузии статуса страны-кандидата и первой среди 12 рекомендаций назвал деполяризацию, на следующий день, 24 июня, прошла акция протеста, на которой парламенту был предъявлен ультиматум."Вместо того, чтобы сделать шаг к деполяризации, они сделали шаг к углублению поляризации и радикализации. Какое предложение и абзац в заявлении Ники Мелия относятся к деполяризации? Это действие, направленное непосредственно на радикализацию", - заявил Папуашвили.По словам спикера, в Грузию поляризацию вызывает радикальная оппозиция."Оппозиция движется без рельсов" – депутат >>Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.Правящая партия работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп."Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели" и "Лело для Грузии", а также ряд независимых оппозиционных депутатов и НПО работают над выполнением 12 условий отдельно от "Грузинской мечты".

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грузия, новости, политика, ника мелия, шалва папуашвили, грузинская мечта, единое нацдвижение