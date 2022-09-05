https://sputnik-georgia.ru/20220905/dazhe-kak-to-neserezno---spiker-parlamenta-gruzii-o-dosrochnykh-vyborakh-270108876.html
Даже как-то несерьезно - спикер парламента Грузии о досрочных выборах
Даже как-то несерьезно - спикер парламента Грузии о досрочных выборах
Оппозиция делает шаг к углублению поляризации и радикализации, заявил председатель парламента 05.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-05T17:05+0400
2022-09-05T17:05+0400
2022-09-05T17:05+0400
грузия
новости
политика
ника мелия
шалва папуашвили
грузинская мечта
единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Действия радикальной оппозиции стали настолько банальными и предсказуемыми, что их уже несерьезно комментировать, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили в ответ на заявление Ники Мелия о проведении в стране досрочных выборов.Председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил, что в Грузии необходимо провести досрочные выборы, чтобы смягчить создавшийся политический кризис. По его словам, все шаги и действия "Национального движения" будут направлены на достижение этой цели.По его словам, после того, как Совет Евросоюза принял решение относительно присвоения Грузии статуса страны-кандидата и первой среди 12 рекомендаций назвал деполяризацию, на следующий день, 24 июня, прошла акция протеста, на которой парламенту был предъявлен ультиматум."Вместо того, чтобы сделать шаг к деполяризации, они сделали шаг к углублению поляризации и радикализации. Какое предложение и абзац в заявлении Ники Мелия относятся к деполяризации? Это действие, направленное непосредственно на радикализацию", - заявил Папуашвили.По словам спикера, в Грузию поляризацию вызывает радикальная оппозиция."Оппозиция движется без рельсов" – депутат >>Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.Правящая партия работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп."Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели" и "Лело для Грузии", а также ряд независимых оппозиционных депутатов и НПО работают над выполнением 12 условий отдельно от "Грузинской мечты".
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грузия, новости, политика, ника мелия, шалва папуашвили, грузинская мечта, единое нацдвижение
грузия, новости, политика, ника мелия, шалва папуашвили, грузинская мечта, единое нацдвижение
Даже как-то несерьезно - спикер парламента Грузии о досрочных выборах
Оппозиция делает шаг к углублению поляризации и радикализации, заявил председатель парламента
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Действия радикальной оппозиции стали настолько банальными и предсказуемыми, что их уже несерьезно комментировать, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили в ответ на заявление Ники Мелия о проведении в стране досрочных выборов.
Председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил, что в Грузии необходимо провести досрочные выборы, чтобы смягчить создавшийся политический кризис. По его словам, все шаги и действия "Национального движения" будут направлены на достижение этой цели.
"Комментировать это уже несерьезно, так как последние два года, выборы на тот момент только состоялись, они уже требовали досрочные выборы, и это требование звучит периодически в зависимости от сезона. К сожалению, каждый раз радикальная часть оппозиции не учится на собственных ошибках. Ни у них, ни у их требования нет никакой поддержки", - заявил Папуашвили журналистам.
По его словам, после того, как Совет Евросоюза принял решение относительно присвоения Грузии статуса страны-кандидата и первой среди 12 рекомендаций назвал деполяризацию, на следующий день, 24 июня, прошла акция протеста, на которой парламенту был предъявлен ультиматум.
"Вместо того, чтобы сделать шаг к деполяризации, они сделали шаг к углублению поляризации и радикализации. Какое предложение и абзац в заявлении Ники Мелия относятся к деполяризации? Это действие, направленное непосредственно на радикализацию", - заявил Папуашвили.
По словам спикера, в Грузию поляризацию вызывает радикальная оппозиция.
Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
Правящая партия работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп.
"Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели" и "Лело для Грузии", а также ряд независимых оппозиционных депутатов и НПО работают над выполнением 12 условий отдельно от "Грузинской мечты".