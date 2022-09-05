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Крупное ДТП на западе Грузии - пострадали почти двадцать человек
Крупное ДТП на западе Грузии - пострадали почти двадцать человек
У пострадавших травмы различной степени тяжести, но их состояние стабильное 05.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-05T19:31+0400
2022-09-05T19:31+0400
2022-09-05T20:32+0400
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Восемнадцать человек пострадали в результате ДТП у села Цкалцминда Ланчхутского района Гурии - между собой столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.Автомобиль, следовавший из Тбилиси в Батуми, занесло. По словам очевидцев, водитель не справился с управлением и столкнулся с пассажирским микроавтобусом.По информации местных СМИ, 14 человек были переведены в клинику в Поти, а еще четверо в клинику в Кобулети.Крупное ДТП в Аджарии: пострадали девять человек >>По словам медиков, у пострадавших травмы различной степени тяжести. Их состояние стабильное. Сообщается, что среди пострадавших есть несовершеннолетние.МВД Грузии ведет расследование по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".
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грузия, происшествия, новости, гурия, дтп
грузия, происшествия, новости, гурия, дтп
Крупное ДТП на западе Грузии - пострадали почти двадцать человек
19:31 05.09.2022 (обновлено: 20:32 05.09.2022)
У пострадавших травмы различной степени тяжести, но их состояние стабильное
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Восемнадцать человек пострадали в результате ДТП у села Цкалцминда Ланчхутского района Гурии - между собой столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.
Автомобиль, следовавший из Тбилиси в Батуми, занесло. По словам очевидцев, водитель не справился с управлением и столкнулся с пассажирским микроавтобусом.
По информации местных СМИ, 14 человек были переведены в клинику в Поти, а еще четверо в клинику в Кобулети.
По словам медиков, у пострадавших травмы различной степени тяжести. Их состояние стабильное. Сообщается, что среди пострадавших есть несовершеннолетние.
МВД Грузии ведет расследование по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".