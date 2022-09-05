https://sputnik-georgia.ru/20220905/krupnoe-dtp-na-zapade-gruzii---postradali-pochti-dvadtsat-chelovek-270112802.html

Крупное ДТП на западе Грузии - пострадали почти двадцать человек

Крупное ДТП на западе Грузии - пострадали почти двадцать человек

У пострадавших травмы различной степени тяжести, но их состояние стабильное 05.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-05T19:31+0400

2022-09-05T19:31+0400

2022-09-05T20:32+0400

грузия

происшествия

новости

гурия

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/04/249354777_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_16a98a22169b4202a9b94169910695e5.jpg

ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Восемнадцать человек пострадали в результате ДТП у села Цкалцминда Ланчхутского района Гурии - между собой столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.Автомобиль, следовавший из Тбилиси в Батуми, занесло. По словам очевидцев, водитель не справился с управлением и столкнулся с пассажирским микроавтобусом.По информации местных СМИ, 14 человек были переведены в клинику в Поти, а еще четверо в клинику в Кобулети.Крупное ДТП в Аджарии: пострадали девять человек >>По словам медиков, у пострадавших травмы различной степени тяжести. Их состояние стабильное. Сообщается, что среди пострадавших есть несовершеннолетние.МВД Грузии ведет расследование по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".

гурия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, гурия, дтп