https://sputnik-georgia.ru/20220905/opek-mozhet-snizit-dobychu-nefti-v-oktyabre-270113867.html

ОПЕК+ может снизить добычу нефти в октябре

ОПЕК+ может снизить добычу нефти в октябре

Саудовский министр энергетики отметил, что повышение добычи ОПЕК+ на 100 тысяч баррелей в сутки в сентябре было разовым 05.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу в октябре вернуться к августовским параметрам нефтяной сделки, то есть сократить добычу на 100 тысяч баррелей в сутки, на которые общее производство должно было вырасти в сентябре, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.По его словам, саудовский министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман отметил на заседании, что повышение добычи ОПЕК+ на 100 тысяч баррелей в сутки в сентябре было разовым."Голосование прошло быстро, никто не возражал", – сообщил источник.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. Так, с августа альянс перешел к финальному этапу выхода из объявленных два года назад сокращений, а в сентябре - увеличивает добычу на 100 тысяч баррелей в сутки.Санкции к России могут привести к серьезному кризису на рынке нефти – ОПЕК >>Цены на нефть в понедельник днем ускорили рост до 3%, инвесторы оценивают факторы, влияющие как на спрос, так и на предложение этого вида сырья. Одним из них является рост цен на газ, так как он может стать причиной увеличения потребности в топливе.По состоянию на 15.17 тбс цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 3,33%, до 96,12 доллара за баррель, а октябрьских фьючерсов на WTI - на 3,1%, до 89,56 доллара.

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