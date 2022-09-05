https://sputnik-georgia.ru/20220905/pravitelstvo-gruzii-utverdilo-novuyu-strategiyu-zaschity-prav-cheloveka-270114898.html

Правительство Грузии утвердило новую Стратегию защиты прав человека

Правительство Грузии утвердило новую Стратегию защиты прав человека

Стратегия защиты прав человека в Грузии будет отправлена в парламент в ближайшее время 05.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-05T21:03+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Правительство Грузии утвердило вторую по счету Национальную стратегию защиты прав человека – новый документ будет охватывать 2022 – 2030 годы.Первая Национальная стратегия защиты прав человека охватывала 2014 – 2020 годы. Как заявил после заседания правительства советник премьера по вопросам защиты прав человека Нико Татулашвили, работа над документом продолжалась долгое время.По его словам, активную помощь оказывала как Программа развития ООН, так и представительство Верховного комиссара по правам человека в Грузии и их эксперты. Также были проведены интенсивные обсуждения с соответствующими ведомствами, которым поручена реализация указанной стратегии на практике.Стратегия состоит из четырех основных направлений. Гражданские и политические права, как и вопросы правосудия являются первым приоритетом. Следующим приоритетом являются социальные и экономические права.Третий приоритет охватывает направление политики равенства, а четвертый приоритет – защита прав граждан, пострадавших от оккупации.Как отметил Татулашвили, стратегия — очень комплексный документ. Она охватывает все основные права человека и определяет ее приоритеты в области экономических, социальных и гражданских прав. А это означает, что основные приоритеты, определенные стратегией, должны быть воплощены в конкретных мероприятиях, отметил Татулашвили.Госдеп США оценил права человека в Грузии >>"Сложным процессом будет договориться о конкретных мероприятиях, потому что это будет комплексный процесс, так как будут включены все заинтересованные стороны, в том числе неправительственный сектор, международные организации и государственные ведомства, и вместе с ними будет решаться, какие конкретные мероприятия должны предпринять государство и государственные институты, чтобы претворить в жизнь указанные приоритеты", - отметил он.Приоритеты касаются гражданских прав, политических прав, социальных, культурных, основных сфер, где мы живем и работаем, добавил Татулашвили.

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