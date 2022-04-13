https://sputnik-georgia.ru/20220413/gosdep-ssha-otsenil-prava-cheloveka-v-gruzii-265952414.html

Госдеп США оценил права человека в Грузии

Госдеп США оценил права человека в Грузии

Госдеп назвал "заслуживающими доверия" сообщения о серьезных проблемах с независимостью судебной власти 13.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-13T13:51+0400

2022-04-13T13:51+0400

2022-04-13T13:59+0400

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. В отчет Госдепартамента США 2021 года о правах человека по Грузии попали выборы, расправа противников ЛГБТ-сообщества над журналистами, арест экс-президента Михаила Саакашвили и другие вопросы.В отчете по Грузии, который охватывает 85 страниц, говорится о двух турах парламентских выборах, прошедших в октябре и ноябре 2020 года. В документе приведена оценка ОБСЕ о том, что выборы были конкурентоспособными и в целом соблюдались основные свободы.Госдеп также указал на то, что резкий дисбаланс в ресурсах и неоправданное преимущество принесли больше пользы правящей партии и изменили правила игры.Госдеп назвал "заслуживающими доверия" сообщения о серьезных проблемах с независимостью судебной власти наряду с самовольными или выборочными задержаниями, расследованием и судебным преследованием, которые многие считают политически мотивированными.Среди проблем с правами человека также были названы незаконное вмешательство в частную жизнь, насилие и угрозы насилия в отношении журналистов.Правительство предприняло шаги по расследованию нарушений прав человека некоторыми должностными лицами, но безнаказанность оставалась проблемой.Все началось 5 июля, когда планировалась акция ЛГБТ-сообщества. Акция в центре Тбилиси не состоялась и противники ЛГБТ-сообщества выместили всю свою злость на представителей СМИ. Пострадали журналисты, видеооператоры, фотографы – 53 человека. Не обошлось без инцидентов и 6 июля.Расправа над журналистами в Тбилиси: еще семь человек признаны виновными>>На момент составления отчета Госдепа шло расследование. К этому времени суд признал виновными 21 человека, 20 из которых получили тюремные сроки, а один был оштрафован.В документ попали арест экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и дальнейшие события. Там же отмечено, что бывших чиновников продолжали заочно судить за пытки и другие преступления, которые, предположительно, были совершены при прежней власти.Оправдание и благодарность: как прошел суд над Саакашвили>>Госдеп не оставил без внимания решение президента Грузии Саломе Зурабишвили от 19 апреля 2021 года о помиловании совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари архи" и члена крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Георгия Руруа.Руруа был арестован 18 ноября 2019 года и приговорен к четырем годам лишения свободы за незаконное приобретение и хранение оружия. В отчете сказано, что однопартийцы называли Руруа политзаключенным, так же как и Саакашвили.

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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , михаил саакашвили, тбилиси, обсе, госдеп сша, права человека