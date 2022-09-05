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Сборная Грузии одержала первую победу на Евробаскете над командой Турции

Сборная Грузии одержала первую победу на Евробаскете над командой Турции

Следующую игру грузинские баскетболисты проведут 6 сентября против сборной Болгарии 05.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-05T00:08+0400

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Грузинские баскетболисты в упорной борьбе в дополнительное время вырвали победу у сборной Турции в третьем матче Евробаскета 2022 - счет встречи 88:83.Воскресный матч стал третьим для сборной Грузии на нынешнем чемпионате Европы. В предыдущих турах грузинские баскетболисты проиграли лидерам группы "А" - Бельгии, а затем Испании.Игра с Турцией шла на равных. К концу четвертой четверти на табло горел счет 66:66. Судьба встречи должна была решиться в дополнительное время. Но и первый овертайм завершился не выявив победителя - 75:75.За минуту до конца второго овертайма точный трехочковый реализовал герой матча Сандро Мамукелашвили и вывел Грузию вперед - 84:81, а за 21 секунду до конца игры два штрафных реализовал Рати Андроникашвили.Большой спорт в гостях у Грузии: как проходит Евробаскет в Тбилиси - фото >>После этого наставник сборной Турции Эргин Атаман получил технический фол, а Грузия, соответственно, получила право на дополнительные штрафные. Их с легкостью реализовал Макфадден.После трех туров сборная Грузии занимает в группе пятое место. На первом - Испания, на втором - Турция. Следующую встречу сборная под руководством Илиаса Зуроса проведет с Болгарий 6 сентября.Что касается остальных встреч группы, то Черногория оказалась сильнее Болгарии 91:81, а Испания проиграла Бельгии - 83:93.Следующую игру грузинские баскетболисты проведут 6 сентября против сборной Болгарии.

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