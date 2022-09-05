https://sputnik-georgia.ru/20220905/sbornaya-gruzii-oderzhala-pervuyu-pobedu-na-evrobaskete-nad-komandoy-turtsii-270078089.html
Сборная Грузии одержала первую победу на Евробаскете над командой Турции
Сборная Грузии одержала первую победу на Евробаскете над командой Турции
Следующую игру грузинские баскетболисты проведут 6 сентября против сборной Болгарии 05.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-05T00:08+0400
2022-09-05T00:08+0400
2022-09-05T00:08+0400
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Грузинские баскетболисты в упорной борьбе в дополнительное время вырвали победу у сборной Турции в третьем матче Евробаскета 2022 - счет встречи 88:83.Воскресный матч стал третьим для сборной Грузии на нынешнем чемпионате Европы. В предыдущих турах грузинские баскетболисты проиграли лидерам группы "А" - Бельгии, а затем Испании.Игра с Турцией шла на равных. К концу четвертой четверти на табло горел счет 66:66. Судьба встречи должна была решиться в дополнительное время. Но и первый овертайм завершился не выявив победителя - 75:75.За минуту до конца второго овертайма точный трехочковый реализовал герой матча Сандро Мамукелашвили и вывел Грузию вперед - 84:81, а за 21 секунду до конца игры два штрафных реализовал Рати Андроникашвили.Большой спорт в гостях у Грузии: как проходит Евробаскет в Тбилиси - фото >>После этого наставник сборной Турции Эргин Атаман получил технический фол, а Грузия, соответственно, получила право на дополнительные штрафные. Их с легкостью реализовал Макфадден.После трех туров сборная Грузии занимает в группе пятое место. На первом - Испания, на втором - Турция. Следующую встречу сборная под руководством Илиаса Зуроса проведет с Болгарий 6 сентября.Что касается остальных встреч группы, то Черногория оказалась сильнее Болгарии 91:81, а Испания проиграла Бельгии - 83:93.Следующую игру грузинские баскетболисты проведут 6 сентября против сборной Болгарии.
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грузия, спорт, новости, турция, баскетбол, чемпионат европы по баскетболу, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу
грузия, спорт, новости, турция, баскетбол, чемпионат европы по баскетболу, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу
Сборная Грузии одержала первую победу на Евробаскете над командой Турции
Следующую игру грузинские баскетболисты проведут 6 сентября против сборной Болгарии
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Грузинские баскетболисты в упорной борьбе в дополнительное время вырвали победу у сборной Турции в третьем матче Евробаскета 2022 - счет встречи 88:83.
Воскресный матч стал третьим для сборной Грузии на нынешнем чемпионате Европы. В предыдущих турах грузинские баскетболисты проиграли лидерам группы "А" - Бельгии, а затем Испании.
Игра с Турцией шла на равных. К концу четвертой четверти на табло горел счет 66:66. Судьба встречи должна была решиться в дополнительное время. Но и первый овертайм завершился не выявив победителя - 75:75.
За минуту до конца второго овертайма точный трехочковый реализовал герой матча Сандро Мамукелашвили и вывел Грузию вперед - 84:81, а за 21 секунду до конца игры два штрафных реализовал Рати Андроникашвили.
После этого наставник сборной Турции Эргин Атаман получил технический фол, а Грузия, соответственно, получила право на дополнительные штрафные. Их с легкостью реализовал Макфадден.
После трех туров сборная Грузии занимает в группе пятое место. На первом - Испания, на втором - Турция. Следующую встречу сборная под руководством Илиаса Зуроса проведет с Болгарий 6 сентября.
Что касается остальных встреч группы, то Черногория оказалась сильнее Болгарии 91:81, а Испания проиграла Бельгии - 83:93.
Следующую игру грузинские баскетболисты проведут 6 сентября против сборной Болгарии.