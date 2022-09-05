https://sputnik-georgia.ru/20220905/strategiyu-razvitiya-gruzii-do-2030-goda-obnaroduyut-v-blizhayshie-dni---premer-270111090.html

Стратегию развития Грузии до 2030 года обнародуют в ближайшие дни - премьер

Стратегию развития Грузии до 2030 года обнародуют в ближайшие дни - премьер

Документ основан на общем желании грузинского народа построить сильное демократическое государство, заявил премьер 05.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-05T18:41+0400

2022-09-05T18:41+0400

2022-09-05T18:41+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Социальное равенство, укрепление демократии, качественное здравоохранение и образование – основные цели долгосрочной стратегии развития, которую разработало правительство и представит общественности в ближайшие дни, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.Десятилетний план развития Грузии Гарибашвили анонсировал еще в 2021 году, вскоре после того как он занял должность премьера. Изначально планировалось разработка документа в течение 100 дней. За прошедший год разные ведомства уже провели презентации, представив путь развития по своим отраслям. Тем не менее, документ утвердили лишь 5 сентября 2022 года на заседании правительства.По словам премьера, документ основан на общем желании грузинского народа построить сильное демократическое государство.Гарибашвили отметил, что документ был готов еще в прошлом году, но с тех пор стратегия была доработана, а данные обновлены."Стратегия является документом долгосрочной политики, представляющим собой единое видение правительства и объединяющим в себе все основные приоритетные направления устойчивого развития", - заявил начальник администрации правительства Реваз Джавелидзе на брифинге.Власти разработали стратегию развития высокогорных регионов >>По словам Джавелидзе, стратегия определяет цели и задачи решения проблем и вызовов, существующих в каждом секторе. Следить за выполнением поставленных целей и задач будет Межведомственный совет развития и реформ страны, которым руководит премьер.Согласно стратегии, по информации Джавелидзе, правительство к 2030 году реализует реформы по таким важным направлениям, как развитие социально-экономической политики, укрепление стабильности и безопасности, хорошее управление, правосудие и защита прав человека.Документ основан на принципах международного сотрудничества и приоритетах Повестки дня ООН на период до 2030 года.Компания Ротшильдов подготовила стратегию создание в Грузии финансового хаба >>Также глава администрации правительства пояснил, что на подготовку документа, который состоит почти из 500 страниц, понадобилось довольно большое время."Поэтому думаю, что сегодня мы больше всего готовы представить то видение, которые есть у государственных ведомств по разным направлениям", - отметил Джавелидзе.По его словам, осталось доделать технические детали, а также завершается работа над корректировкой документа. Предполагается, что документ будет обнародован на веб-странице правительства в начале следующей недели и станет доступным для широкой общественности.

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