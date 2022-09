Компания Ротшильдов подготовила стратегию создание в Грузии финансового хаба

https://sputnik-georgia.ru/20220901/kompaniya-rotshildov-podgotovila-strategiyu-sozdanie-v-gruzii-finansovogo-khaba-269990756.html

Целью стратегии является превращение страны в многофункциональный хаб в направлении технологий, образования и финансовых услуг 01.09.2022, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Стратегию превращения Грузии в многофункциональный региональный центр разработана компаниями Rothschild & Co. и Kaiser Partner.Целью стратегии является превращение страны в многофункциональный хаб в направлении технологий, образования и финансовых услуг.На встрече премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с управляющим директором Rothschild & Co Ариэль Малард де Ротшильд было отмечено, что стратегия будет способствовать привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, распространению современных финансовых и технологических новшествТакже, на встрече отмечена благоприятная инвестиционная среда в Грузии и развитие рынка капитала, что является одним из важнейших направлений экономической политики страны.Когда у Грузии будет стратегия по становлению региональным финансовым хабом >>Соглашение о превращении Грузии в финансовый центр было оформлено между правительством Грузии и управляющим директором компании Ротшильд в Брюсселе в конце 2021 года.Rothschild & Co – финансово-холдинговая компания, которая контролируется французской и английской ветвями семьи Ротшильдов. Rothschild & Co является флагманом банковской группы Ротшильдов, эта компания контролирует Rothscild Group, в том числе N. M. Rothschild & Sons и Rothschild & Cie Banque.Компания Ротшильдов поможет Грузии создать финансовый хаб >>Банковский бизнес Банковской группы Ротшильдов охватывает такие области, как инвестиционно-банковские услуги, корпоративные банковские услуги, частные инвестиции, управление активами, частное банковское обслуживание и так далее. Кроме того, Rothschild & Co имеет свой собственный инвестиционный счет для частных капиталовложений.Kaiser Partner – консультант по вопросам благосостояния, работающий в Лихтенштейне и Швейцарии.

