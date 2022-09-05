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Турция грозится покинуть Евробаскет-2022 из-за инцидента со сборной Грузии
Турция грозится покинуть Евробаскет-2022 из-за инцидента со сборной Грузии
Как утверждает турецкая сторона, в нападении на турецкого баскетболиста приняли участие не только игроки сборной Грузии, но и до 30 полицейских 05.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-05T15:39+0400
2022-09-05T15:39+0400
2022-09-05T15:54+0400
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Тренерский штаб сборной Турции по баскетболу грозится покинуть Евробаскет-2022, если организаторы турнира не предоставят им видеозапись с камер наблюдений в коридоре арены, где якобы произошла стычка между турецким игроком и баскетболистами сборной Грузии с участием охраны.Сборная Грузии в упорной борьбе в дополнительное время обыграла команду Турции со счетом 88:83 в третьем матче группы "А". Во время матча между баскетболистами Грузии и Турции возникла потасовка с участием игроков Фуркана Коркмаза и Дуды Санадзе. Оба были удалены с площадки. По словам турецкой стороны, на этом инцидент не был исчерпан.Как утверждает турецкая сторона, в нападении на турецкого баскетболиста приняли участие не только игроки сборной Грузии, но и до 30 полицейских, которые вместо того, чтобы разнять игроков, сами принимали участие в драке, сообщает портал Eurohoops."Не должно быть нападения на игрока, который идет в раздевалку. В конце матча до 30 полицейских подтолкнули нас к драке. Мы участвовали в драке с официальной полицией Грузии. Я обращаюсь в ФИБА, а также сообщил об этом официальным лицам", - так прокомментировал инцидент вице-президент турецкой федерации Омер Онан.Кроме того, Турция официально опротестовала результат вчерашней игры со сборной Грузии из-за 22 секунд, загадочным образом исчезнувших с табло во время драки между Коркмазом и Санадзе.Как отмечают в тренерском штабе сборной Турции, во время потасовки не было оставлено время игры и на то, чтобы разрядить обстановку, ушло 22 секунды основного времени.Национальная федерация баскетбола Грузии пока не комментировала данный инцидент.Сборная Грузии одержала первую победу на Евробаскете над командой Турции >>После трех туров сборная Грузии занимает в группе пятое место. У Испании, Турции, Черногории и Бельгии по две победы.Следующую игру грузинские баскетболисты проведут 6 сентября против сборной Болгарии.
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спорт, новости, грузия, дуда санадзе, турция, фиба, происшествия, баскетбол, чемпионат европы по баскетболу, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу
спорт, новости, грузия, дуда санадзе, турция, фиба, происшествия, баскетбол, чемпионат европы по баскетболу, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу
Турция грозится покинуть Евробаскет-2022 из-за инцидента со сборной Грузии
15:39 05.09.2022 (обновлено: 15:54 05.09.2022)
Как утверждает турецкая сторона, в нападении на турецкого баскетболиста приняли участие не только игроки сборной Грузии, но и до 30 полицейских
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Тренерский штаб сборной Турции по баскетболу грозится покинуть Евробаскет-2022, если организаторы турнира не предоставят им видеозапись с камер наблюдений в коридоре арены, где якобы произошла стычка между турецким игроком и баскетболистами сборной Грузии с участием охраны.
Сборная Грузии в упорной борьбе в дополнительное время обыграла команду Турции со счетом 88:83 в третьем матче группы "А". Во время матча между баскетболистами Грузии и Турции возникла потасовка с участием игроков Фуркана Коркмаза и Дуды Санадзе. Оба были удалены с площадки. По словам турецкой стороны, на этом инцидент не был исчерпан.
"Они принесут нам все записи с камер наблюдения в коридоре, поминутно, так, чтобы ничего не пропало. Если этого не произойдет, то мы покинем турнир", - сказал вице-президент турецкой федерации баскетбола Омер Онан.
Как утверждает турецкая сторона, в нападении на турецкого баскетболиста приняли участие не только игроки сборной Грузии, но и до 30 полицейских, которые вместо того, чтобы разнять игроков, сами принимали участие в драке, сообщает портал Eurohoops
.
"Не должно быть нападения на игрока, который идет в раздевалку. В конце матча до 30 полицейских подтолкнули нас к драке. Мы участвовали в драке с официальной полицией Грузии. Я обращаюсь в ФИБА, а также сообщил об этом официальным лицам", - так прокомментировал инцидент вице-президент турецкой федерации Омер Онан.
Кроме того, Турция официально опротестовала результат вчерашней игры со сборной Грузии из-за 22 секунд, загадочным образом исчезнувших с табло во время драки между Коркмазом и Санадзе.
Как отмечают в тренерском штабе сборной Турции, во время потасовки не было оставлено время игры и на то, чтобы разрядить обстановку, ушло 22 секунды основного времени.
Национальная федерация баскетбола Грузии пока не комментировала данный инцидент.
После трех туров сборная Грузии занимает в группе пятое место. У Испании, Турции, Черногории и Бельгии по две победы.
Следующую игру грузинские баскетболисты проведут 6 сентября против сборной Болгарии.