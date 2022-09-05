Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220905/turtsiya-grozitsya-pokinut-evrobasket-2022-iz-intsidenta-so-sbornoy-gruzii-270100797.html
Турция грозится покинуть Евробаскет-2022 из-за инцидента со сборной Грузии
Турция грозится покинуть Евробаскет-2022 из-за инцидента со сборной Грузии
Как утверждает турецкая сторона, в нападении на турецкого баскетболиста приняли участие не только игроки сборной Грузии, но и до 30 полицейских 05.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-05T15:39+0400
2022-09-05T15:54+0400
спорт
новости
грузия
дуда санадзе
турция
фиба
происшествия
баскетбол
чемпионат европы по баскетболу
новости грузинского баскетбола
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/02/270019329_0:0:2997:1686_1920x0_80_0_0_0c4f8fe2896905efb8a51c4bfd18ebd9.jpg
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Тренерский штаб сборной Турции по баскетболу грозится покинуть Евробаскет-2022, если организаторы турнира не предоставят им видеозапись с камер наблюдений в коридоре арены, где якобы произошла стычка между турецким игроком и баскетболистами сборной Грузии с участием охраны.Сборная Грузии в упорной борьбе в дополнительное время обыграла команду Турции со счетом 88:83 в третьем матче группы "А". Во время матча между баскетболистами Грузии и Турции возникла потасовка с участием игроков Фуркана Коркмаза и Дуды Санадзе. Оба были удалены с площадки. По словам турецкой стороны, на этом инцидент не был исчерпан.Как утверждает турецкая сторона, в нападении на турецкого баскетболиста приняли участие не только игроки сборной Грузии, но и до 30 полицейских, которые вместо того, чтобы разнять игроков, сами принимали участие в драке, сообщает портал Eurohoops."Не должно быть нападения на игрока, который идет в раздевалку. В конце матча до 30 полицейских подтолкнули нас к драке. Мы участвовали в драке с официальной полицией Грузии. Я обращаюсь в ФИБА, а также сообщил об этом официальным лицам", - так прокомментировал инцидент вице-президент турецкой федерации Омер Онан.Кроме того, Турция официально опротестовала результат вчерашней игры со сборной Грузии из-за 22 секунд, загадочным образом исчезнувших с табло во время драки между Коркмазом и Санадзе.Как отмечают в тренерском штабе сборной Турции, во время потасовки не было оставлено время игры и на то, чтобы разрядить обстановку, ушло 22 секунды основного времени.Национальная федерация баскетбола Грузии пока не комментировала данный инцидент.Сборная Грузии одержала первую победу на Евробаскете над командой Турции &gt;&gt;После трех туров сборная Грузии занимает в группе пятое место. У Испании, Турции, Черногории и Бельгии по две победы.Следующую игру грузинские баскетболисты проведут 6 сентября против сборной Болгарии.
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/02/270019329_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_9e689a20febbd4cd789fe95c8637aee5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, новости, грузия, дуда санадзе, турция, фиба, происшествия, баскетбол, чемпионат европы по баскетболу, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу
спорт, новости, грузия, дуда санадзе, турция, фиба, происшествия, баскетбол, чемпионат европы по баскетболу, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу

Турция грозится покинуть Евробаскет-2022 из-за инцидента со сборной Грузии

15:39 05.09.2022 (обновлено: 15:54 05.09.2022)
© photo: Sputnik / StringerЕвробаскет 2022 в столице Грузии. Грузия и Бельгия
Евробаскет 2022 в столице Грузии. Грузия и Бельгия - Sputnik Грузия, 1920, 05.09.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Как утверждает турецкая сторона, в нападении на турецкого баскетболиста приняли участие не только игроки сборной Грузии, но и до 30 полицейских
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Тренерский штаб сборной Турции по баскетболу грозится покинуть Евробаскет-2022, если организаторы турнира не предоставят им видеозапись с камер наблюдений в коридоре арены, где якобы произошла стычка между турецким игроком и баскетболистами сборной Грузии с участием охраны.
Сборная Грузии в упорной борьбе в дополнительное время обыграла команду Турции со счетом 88:83 в третьем матче группы "А". Во время матча между баскетболистами Грузии и Турции возникла потасовка с участием игроков Фуркана Коркмаза и Дуды Санадзе. Оба были удалены с площадки. По словам турецкой стороны, на этом инцидент не был исчерпан.

"Они принесут нам все записи с камер наблюдения в коридоре, поминутно, так, чтобы ничего не пропало. Если этого не произойдет, то мы покинем турнир", - сказал вице-президент турецкой федерации баскетбола Омер Онан.

Как утверждает турецкая сторона, в нападении на турецкого баскетболиста приняли участие не только игроки сборной Грузии, но и до 30 полицейских, которые вместо того, чтобы разнять игроков, сами принимали участие в драке, сообщает портал Eurohoops.
"Не должно быть нападения на игрока, который идет в раздевалку. В конце матча до 30 полицейских подтолкнули нас к драке. Мы участвовали в драке с официальной полицией Грузии. Я обращаюсь в ФИБА, а также сообщил об этом официальным лицам", - так прокомментировал инцидент вице-президент турецкой федерации Омер Онан.
Кроме того, Турция официально опротестовала результат вчерашней игры со сборной Грузии из-за 22 секунд, загадочным образом исчезнувших с табло во время драки между Коркмазом и Санадзе.
Как отмечают в тренерском штабе сборной Турции, во время потасовки не было оставлено время игры и на то, чтобы разрядить обстановку, ушло 22 секунды основного времени.
Национальная федерация баскетбола Грузии пока не комментировала данный инцидент.
Сборная Грузии одержала первую победу на Евробаскете над командой Турции >>
После трех туров сборная Грузии занимает в группе пятое место. У Испании, Турции, Черногории и Бельгии по две победы.
Следующую игру грузинские баскетболисты проведут 6 сентября против сборной Болгарии.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0