https://sputnik-georgia.ru/20220905/turtsiya-grozitsya-pokinut-evrobasket-2022-iz-intsidenta-so-sbornoy-gruzii-270100797.html

Турция грозится покинуть Евробаскет-2022 из-за инцидента со сборной Грузии

Турция грозится покинуть Евробаскет-2022 из-за инцидента со сборной Грузии

Как утверждает турецкая сторона, в нападении на турецкого баскетболиста приняли участие не только игроки сборной Грузии, но и до 30 полицейских 05.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-05T15:39+0400

2022-09-05T15:39+0400

2022-09-05T15:54+0400

спорт

новости

грузия

дуда санадзе

турция

фиба

происшествия

баскетбол

чемпионат европы по баскетболу

новости грузинского баскетбола

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/02/270019329_0:0:2997:1686_1920x0_80_0_0_0c4f8fe2896905efb8a51c4bfd18ebd9.jpg

ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Тренерский штаб сборной Турции по баскетболу грозится покинуть Евробаскет-2022, если организаторы турнира не предоставят им видеозапись с камер наблюдений в коридоре арены, где якобы произошла стычка между турецким игроком и баскетболистами сборной Грузии с участием охраны.Сборная Грузии в упорной борьбе в дополнительное время обыграла команду Турции со счетом 88:83 в третьем матче группы "А". Во время матча между баскетболистами Грузии и Турции возникла потасовка с участием игроков Фуркана Коркмаза и Дуды Санадзе. Оба были удалены с площадки. По словам турецкой стороны, на этом инцидент не был исчерпан.Как утверждает турецкая сторона, в нападении на турецкого баскетболиста приняли участие не только игроки сборной Грузии, но и до 30 полицейских, которые вместо того, чтобы разнять игроков, сами принимали участие в драке, сообщает портал Eurohoops."Не должно быть нападения на игрока, который идет в раздевалку. В конце матча до 30 полицейских подтолкнули нас к драке. Мы участвовали в драке с официальной полицией Грузии. Я обращаюсь в ФИБА, а также сообщил об этом официальным лицам", - так прокомментировал инцидент вице-президент турецкой федерации Омер Онан.Кроме того, Турция официально опротестовала результат вчерашней игры со сборной Грузии из-за 22 секунд, загадочным образом исчезнувших с табло во время драки между Коркмазом и Санадзе.Как отмечают в тренерском штабе сборной Турции, во время потасовки не было оставлено время игры и на то, чтобы разрядить обстановку, ушло 22 секунды основного времени.Национальная федерация баскетбола Грузии пока не комментировала данный инцидент.Сборная Грузии одержала первую победу на Евробаскете над командой Турции >>После трех туров сборная Грузии занимает в группе пятое место. У Испании, Турции, Черногории и Бельгии по две победы.Следующую игру грузинские баскетболисты проведут 6 сентября против сборной Болгарии.

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, дуда санадзе, турция, фиба, происшествия, баскетбол, чемпионат европы по баскетболу, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу