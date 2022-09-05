https://sputnik-georgia.ru/20220905/v-gruzii-mogut-uzhestochit-vizovyy-rezhim-dlya-inostrantsev-270093294.html

В Грузии могут ужесточить визовый режим для иностранцев

В Грузии могут ужесточить визовый режим для иностранцев

Некоторые иностранцы злоупотребляют возможностями, которые предоставляет им закон 05.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-05T13:55+0400

2022-09-05T13:55+0400

2022-09-05T13:55+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Правительство Грузии намерено ограничить возможности иностранцев обращаться в министерство иностранных дел за иммиграционной визой, сообщает Первый канал.На сегодняшний день иностранцы, у которых есть виза или вид на жительство в ряде стран, указанных в постановлении правительства, имеют право въезжать в Грузию и оставаться в стране в течение 90 календарных дней в период 180 дней. Это также не ограничивает их возможность подачи заявления на получение иммиграционной визы.По данным правительства, практика показала, что эти иностранцы злоупотребляют установленной действующим законодательством возможностью.В связи с этим на повестку дня и был поставлен вопрос о необходимости внесения изменений в закон. Планируется исправление выявленных в ходе исполнения недостатков и уточнение содержания ряда норм.В частности, будет уточнен круг лиц, которым выдаются грузинские визы; будут разделены основания для отказа во въезде и отказа в выдаче визы, а также расширены основания для отказа в выдаче визы, сообщает Первый канал.Кроме того, планируется разделение/уточнение оснований прекращения срока пребывания в Грузии и прекращения действия визы.Власти Грузии не собираются вводить визовый режим для граждан России>>Существующая практика показала, что виза может быть аннулирована не только во время пребывания иностранца в Грузии, но и до въезда в Грузию. Поэтому целесообразно разделить основания для прекращения действия визы, отметили в правительстве.Правительство уже ознакомило парламент с планируемыми изменениями. В представленном парламенту документе сказано, что закон "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства" допускает возможность установления иного режима въезда и пребывания в стране.

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