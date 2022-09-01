https://sputnik-georgia.ru/20220901/vlasti-gruzii-ne-sobirayutsya-vvodit-vizovyy-rezhim-dlya-grazhdan-rossii-269986022.html
Власти Грузии не собираются вводить визовый режим для граждан России
Власти Грузии не собираются вводить визовый режим для граждан России
Требование ввести визы для россиян связаны с военной пропагандой, военной риторикой, заявил лидер правящей партии 01.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-01T20:07+0400
2022-09-01T20:07+0400
2022-09-01T20:27+0400
грузия
новости
политика
ираклий кобахидзе
грузинская мечта
оппозиция
визы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/15/252376337_0:0:1747:983_1920x0_80_0_0_d9b6eb67a58de706afbb54463c8b4009.jpg
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Грузинские власти не видят необходимости в пересмотре визового режима с Россией, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.Оппозиционеры и ряд НПО не раз заявляли о бесконтрольном въезде россиян в Грузию после начала конфликта на Украине, что, по их словам, представляет угрозу для страны. Ряд партий выступили даже за введение визового режима для россиян. На сайте Manifest.ge даже появилась петиция на имя правительства и парламента Грузии с требованием ввести визовый режим.По его словам, подобные предложения связаны с военной пропагандой, военной риторикой. Поэтому "Грузинская мечта" не будет следовать в этом вопросе за радикальной оппозицией.По словам Кобахидзе, бесконтрольного въезда граждан России в Грузию нет."Грузинская мечта": цель ксенофобской кампании – втянуть Грузию в войну >>"За это отвечают соответствующие ведомства, они все это контролируют. Вы помните первый искусственный ажиотаж, созданный в марте. В марте ситуация была представлена так, как будто страна рушится и будет разрушена через несколько дней, хотя после марта прошло полгода, и ничего не произошло. Отсюда видно, что ажиотаж был создан искусственно", – заявил Кобахидзе.По словам лидера "Грузинской мечты" радикальная оппозиция руководствуется конкретным интересом – ввести страну в хаос.Сколько россиян получили вид на жительство в Грузии с начала года? >>Что касается граждан России, въехавших в Грузию после 24 февраля и находящихся в стране по состоянию на 31 июля, их количество составляет менее 110 тысяч, то есть около 3% от населения Грузии. Это в три раза меньше, чем в 2019 году. Более того, большинство из них по национальности грузины – в России живут около миллиона грузин, заявил ранее председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/15/252376337_315:0:1747:1074_1920x0_80_0_0_15ecb61e048827e2e4f53f92e594b0bc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, оппозиция, визы, россия
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, оппозиция, визы, россия
Власти Грузии не собираются вводить визовый режим для граждан России
20:07 01.09.2022 (обновлено: 20:27 01.09.2022)
Требование ввести визы для россиян связаны с военной пропагандой, военной риторикой, заявил лидер правящей партии
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Грузинские власти не видят необходимости в пересмотре визового режима с Россией, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.
Оппозиционеры и ряд НПО не раз заявляли о бесконтрольном въезде россиян в Грузию после начала конфликта на Украине, что, по их словам, представляет угрозу для страны. Ряд партий выступили даже за введение визового режима для россиян. На сайте Manifest.ge даже появилась петиция на имя правительства и парламента Грузии с требованием ввести визовый режим.
"В Грузии существует определенный режим, который, кстати, был введен предыдущей властью в начале 2012 года, и сегодня никаких рисков не видно. Поэтому нет необходимости пересматривать введенный тогда визовый режим. Остальное – спекуляции", – заявил Кобахидзе.
По его словам, подобные предложения связаны с военной пропагандой, военной риторикой. Поэтому "Грузинская мечта" не будет следовать в этом вопросе за радикальной оппозицией.
По словам Кобахидзе, бесконтрольного въезда граждан России в Грузию нет.
"За это отвечают соответствующие ведомства, они все это контролируют. Вы помните первый искусственный ажиотаж, созданный в марте. В марте ситуация была представлена так, как будто страна рушится и будет разрушена через несколько дней, хотя после марта прошло полгода, и ничего не произошло. Отсюда видно, что ажиотаж был создан искусственно", – заявил Кобахидзе.
По словам лидера "Грузинской мечты" радикальная оппозиция руководствуется конкретным интересом – ввести страну в хаос.
Что касается граждан России, въехавших в Грузию после 24 февраля и находящихся в стране по состоянию на 31 июля, их количество составляет менее 110 тысяч, то есть около 3% от населения Грузии. Это в три раза меньше, чем в 2019 году. Более того, большинство из них по национальности грузины – в России живут около миллиона грузин, заявил ранее председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.