https://sputnik-georgia.ru/20220901/vlasti-gruzii-ne-sobirayutsya-vvodit-vizovyy-rezhim-dlya-grazhdan-rossii-269986022.html

Власти Грузии не собираются вводить визовый режим для граждан России

Власти Грузии не собираются вводить визовый режим для граждан России

Требование ввести визы для россиян связаны с военной пропагандой, военной риторикой, заявил лидер правящей партии 01.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-01T20:07+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Грузинские власти не видят необходимости в пересмотре визового режима с Россией, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.Оппозиционеры и ряд НПО не раз заявляли о бесконтрольном въезде россиян в Грузию после начала конфликта на Украине, что, по их словам, представляет угрозу для страны. Ряд партий выступили даже за введение визового режима для россиян. На сайте Manifest.ge даже появилась петиция на имя правительства и парламента Грузии с требованием ввести визовый режим.По его словам, подобные предложения связаны с военной пропагандой, военной риторикой. Поэтому "Грузинская мечта" не будет следовать в этом вопросе за радикальной оппозицией.По словам Кобахидзе, бесконтрольного въезда граждан России в Грузию нет."Грузинская мечта": цель ксенофобской кампании – втянуть Грузию в войну >>"За это отвечают соответствующие ведомства, они все это контролируют. Вы помните первый искусственный ажиотаж, созданный в марте. В марте ситуация была представлена так, как будто страна рушится и будет разрушена через несколько дней, хотя после марта прошло полгода, и ничего не произошло. Отсюда видно, что ажиотаж был создан искусственно", – заявил Кобахидзе.По словам лидера "Грузинской мечты" радикальная оппозиция руководствуется конкретным интересом – ввести страну в хаос.Сколько россиян получили вид на жительство в Грузии с начала года? >>Что касается граждан России, въехавших в Грузию после 24 февраля и находящихся в стране по состоянию на 31 июля, их количество составляет менее 110 тысяч, то есть около 3% от населения Грузии. Это в три раза меньше, чем в 2019 году. Более того, большинство из них по национальности грузины – в России живут около миллиона грузин, заявил ранее председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, оппозиция, визы, россия