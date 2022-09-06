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Европейский центр поможет Грузии в сборе информации по наркотикам
Европейский центр поможет Грузии в сборе информации по наркотикам
Соглашение предусматривает обмен опытом по механизмам реагирования и уменьшения социального вреда, связанного с употреблением наркотиков 06.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-06T19:44+0400
2022-09-06T19:44+0400
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Минюст Грузии и Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA) подписали рабочее соглашение для координации сбора и обобщения информации об употреблении наркотических веществ в Грузии, сообщает пресс-служба ведомства.По информации Минюста, соглашение является ярким примером отраслевого сотрудничества с агентствами ЕС и будет способствовать процессу интеграции Грузии.Кроме того, соглашение предусматривает обмен опытом по механизмам реагирования и уменьшения социального вреда, связанного с употреблением наркотиков.Прокуратура рассказала о борьбе с наркоторговлей в Грузии &gt;&gt;По информации ведомства, обмен опытом по новым психоактивным веществам, а также создание системы раннего предупреждения наркомании являются главными направлениями сотрудничества между сторонами.В Минюсте отмечают, что тесное отраслевое сотрудничество между EMCDDA и Грузией продолжается уже много лет и европейское агентство вносит значительный вклад в продвижение и развитие гуманной и научно обоснованной наркополитики в стране.Национальный центр мониторинга наркоситуации в Грузии был создан в январе 2020 года на основании приказа министра юстиции и является аналогом EMCDDA на национальном уровне. Он служит содействию в изучении, оценке и анализе наркоситуации в стране.
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грузия, новости, политика, наркополитика, европа
грузия, новости, политика, наркополитика, европа

Европейский центр поможет Грузии в сборе информации по наркотикам

19:44 06.09.2022
© photo : press-service of the Ministry of the Internal Affairs of GeorgiaСпецоперация МВД по задержанию наркоторговцев в Поничала
Спецоперация МВД по задержанию наркоторговцев в Поничала - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2022
© photo : press-service of the Ministry of the Internal Affairs of Georgia
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Соглашение предусматривает обмен опытом по механизмам реагирования и уменьшения социального вреда, связанного с употреблением наркотиков
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Минюст Грузии и Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA) подписали рабочее соглашение для координации сбора и обобщения информации об употреблении наркотических веществ в Грузии, сообщает пресс-служба ведомства.
По информации Минюста, соглашение является ярким примером отраслевого сотрудничества с агентствами ЕС и будет способствовать процессу интеграции Грузии.
Кроме того, соглашение предусматривает обмен опытом по механизмам реагирования и уменьшения социального вреда, связанного с употреблением наркотиков.
Прокуратура рассказала о борьбе с наркоторговлей в Грузии >>
По информации ведомства, обмен опытом по новым психоактивным веществам, а также создание системы раннего предупреждения наркомании являются главными направлениями сотрудничества между сторонами.
В Минюсте отмечают, что тесное отраслевое сотрудничество между EMCDDA и Грузией продолжается уже много лет и европейское агентство вносит значительный вклад в продвижение и развитие гуманной и научно обоснованной наркополитики в стране.
Национальный центр мониторинга наркоситуации в Грузии был создан в январе 2020 года на основании приказа министра юстиции и является аналогом EMCDDA на национальном уровне. Он служит содействию в изучении, оценке и анализе наркоситуации в стране.
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