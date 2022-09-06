https://sputnik-georgia.ru/20220906/evropeyskiy-tsentr-pomozhet-gruzii-v-sbore-informatsii-po-narkotikam-270154779.html

Европейский центр поможет Грузии в сборе информации по наркотикам

Европейский центр поможет Грузии в сборе информации по наркотикам

Соглашение предусматривает обмен опытом по механизмам реагирования и уменьшения социального вреда, связанного с употреблением наркотиков 06.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-06T19:44+0400

2022-09-06T19:44+0400

2022-09-06T19:44+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Минюст Грузии и Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA) подписали рабочее соглашение для координации сбора и обобщения информации об употреблении наркотических веществ в Грузии, сообщает пресс-служба ведомства.По информации Минюста, соглашение является ярким примером отраслевого сотрудничества с агентствами ЕС и будет способствовать процессу интеграции Грузии.Кроме того, соглашение предусматривает обмен опытом по механизмам реагирования и уменьшения социального вреда, связанного с употреблением наркотиков.Прокуратура рассказала о борьбе с наркоторговлей в Грузии >>По информации ведомства, обмен опытом по новым психоактивным веществам, а также создание системы раннего предупреждения наркомании являются главными направлениями сотрудничества между сторонами.В Минюсте отмечают, что тесное отраслевое сотрудничество между EMCDDA и Грузией продолжается уже много лет и европейское агентство вносит значительный вклад в продвижение и развитие гуманной и научно обоснованной наркополитики в стране.Национальный центр мониторинга наркоситуации в Грузии был создан в январе 2020 года на основании приказа министра юстиции и является аналогом EMCDDA на национальном уровне. Он служит содействию в изучении, оценке и анализе наркоситуации в стране.

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