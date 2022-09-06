https://sputnik-georgia.ru/20220906/evropeyskiy-tsentr-pomozhet-gruzii-v-sbore-informatsii-po-narkotikam-270154779.html
Европейский центр поможет Грузии в сборе информации по наркотикам
Европейский центр поможет Грузии в сборе информации по наркотикам
Соглашение предусматривает обмен опытом по механизмам реагирования и уменьшения социального вреда, связанного с употреблением наркотиков 06.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-06T19:44+0400
2022-09-06T19:44+0400
2022-09-06T19:44+0400
грузия
новости
политика
наркополитика
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/12/252350162_0:11:2738:1551_1920x0_80_0_0_123c476351731261a31988e256166712.jpg
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Минюст Грузии и Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA) подписали рабочее соглашение для координации сбора и обобщения информации об употреблении наркотических веществ в Грузии, сообщает пресс-служба ведомства.По информации Минюста, соглашение является ярким примером отраслевого сотрудничества с агентствами ЕС и будет способствовать процессу интеграции Грузии.Кроме того, соглашение предусматривает обмен опытом по механизмам реагирования и уменьшения социального вреда, связанного с употреблением наркотиков.Прокуратура рассказала о борьбе с наркоторговлей в Грузии >>По информации ведомства, обмен опытом по новым психоактивным веществам, а также создание системы раннего предупреждения наркомании являются главными направлениями сотрудничества между сторонами.В Минюсте отмечают, что тесное отраслевое сотрудничество между EMCDDA и Грузией продолжается уже много лет и европейское агентство вносит значительный вклад в продвижение и развитие гуманной и научно обоснованной наркополитики в стране.Национальный центр мониторинга наркоситуации в Грузии был создан в январе 2020 года на основании приказа министра юстиции и является аналогом EMCDDA на национальном уровне. Он служит содействию в изучении, оценке и анализе наркоситуации в стране.
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/12/252350162_327:0:2411:1563_1920x0_80_0_0_ec789d8ed7a2e066d6c0406f21e47144.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, наркополитика, европа
грузия, новости, политика, наркополитика, европа
Европейский центр поможет Грузии в сборе информации по наркотикам
Соглашение предусматривает обмен опытом по механизмам реагирования и уменьшения социального вреда, связанного с употреблением наркотиков
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Минюст Грузии и Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA) подписали рабочее соглашение для координации сбора и обобщения информации об употреблении наркотических веществ в Грузии, сообщает пресс-служба ведомства.
По информации Минюста, соглашение является ярким примером отраслевого сотрудничества с агентствами ЕС и будет способствовать процессу интеграции Грузии.
Кроме того, соглашение предусматривает обмен опытом по механизмам реагирования и уменьшения социального вреда, связанного с употреблением наркотиков.
По информации ведомства, обмен опытом по новым психоактивным веществам, а также создание системы раннего предупреждения наркомании являются главными направлениями сотрудничества между сторонами.
В Минюсте отмечают, что тесное отраслевое сотрудничество между EMCDDA и Грузией продолжается уже много лет и европейское агентство вносит значительный вклад в продвижение и развитие гуманной и научно обоснованной наркополитики в стране.
Национальный центр мониторинга наркоситуации в Грузии был создан в январе 2020 года на основании приказа министра юстиции и является аналогом EMCDDA на национальном уровне. Он служит содействию в изучении, оценке и анализе наркоситуации в стране.