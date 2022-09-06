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ФИБА не будет аннулировать результаты матча между Грузией и Турцией
ФИБА не будет аннулировать результаты матча между Грузией и Турцией
По фактам противостояния за пределами площадки ведется расследование, по результатом которого ФИБА примет соответствующие дисциплинарные меры 06.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-06T18:04+0400
2022-09-06T18:04+0400
2022-09-06T18:04+0400
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. ФИБА не удовлетворила жалобу Турецкой федерации баскетбола в связи с ошибкой в хронометраже во время матча между сборными Турции и Грузии в рамках Евробаскета-2022 в Тбилиси.После окончания игры со сборной Грузии Турецкая федерация баскетбола (TBF) опротестовала ошибку в хронометраже - секундомер не останавливался в течение 22 секунд, пока игра была приостановлена из-за потасовки.В заявлении ФИФА также упоминается, что по фактам противостояния за пределами площадки ведется расследование и, в случае необходимости, организация примет соответствующие дисциплинарные меры.Сборная Грузии в упорной борьбе в дополнительное время обыграла команду Турции со счетом 88:83 в третьем матче группы "А". Во время матча между баскетболистами Грузии и Турции возникла потасовка с участием игроков Фуркана Коркмаза и Дуды Санадзе. Оба были удалены с площадки. По словам турецкой стороны, на этом инцидент не был исчерпан.Тренерский штаб сборной Турции по баскетболу после матча пригрозил покинуть Евробаскет-2022, если организаторы турнира не предоставят им видеозапись с камер наблюдений в коридоре арены, где якобы произошла стычка между турецким игроком и баскетболистами сборной Грузии с участием охраны.Кроме того, Турция официально опротестовала результат игры из-за 22 секунд, загадочным образом исчезнувших с табло во время драки между Коркмазом и Санадзе.Как отмечают в тренерском штабе сборной Турции, во время потасовки не было оставлено время игры и на то, чтобы разрядить обстановку, ушло 22 секунды основного времени.Федерация баскетбола Грузии обвинила тренера турецкой сборной в провокациях >>В свою очередь, Национальная федерация баскетбола Грузии требует от ФИБА соответствующего реагирования по поводу возмутительного и провокационного поведения главного тренера сборной Турции Эргина Атамана, которого винит в нагнетании ситуации между грузинской и турецкой командами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, фиба, турция, дуда санадзе, баскетбол, чемпионат европы по баскетболу, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу
спорт, грузия, новости, фиба, турция, дуда санадзе, баскетбол, чемпионат европы по баскетболу, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу
ФИБА не будет аннулировать результаты матча между Грузией и Турцией
По фактам противостояния за пределами площадки ведется расследование, по результатом которого ФИБА примет соответствующие дисциплинарные меры
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. ФИБА не удовлетворила жалобу Турецкой федерации баскетбола в связи с ошибкой в хронометраже во время матча между сборными Турции и Грузии в рамках Евробаскета-2022 в Тбилиси.
После окончания игры со сборной Грузии Турецкая федерация баскетбола (TBF) опротестовала ошибку в хронометраже - секундомер не останавливался в течение 22 секунд, пока игра была приостановлена из-за потасовки.
"Хотя в четвертой четверти игры действительно была ошибка хронометража, Турецкая федерация баскетбола не смогла доказать, что исход игры был бы другим без этой ошибки. В результате жалоба Турецкой федерации баскетбола, оспаривавшей результат игры, не была удовлетворена", - говорится в сообщении ФИФА.
В заявлении ФИФА также упоминается, что по фактам противостояния за пределами площадки ведется расследование и, в случае необходимости, организация примет соответствующие дисциплинарные меры.
Сборная Грузии в упорной борьбе в дополнительное время обыграла команду Турции со счетом 88:83 в третьем матче группы "А". Во время матча между баскетболистами Грузии и Турции возникла потасовка с участием игроков Фуркана Коркмаза и Дуды Санадзе. Оба были удалены с площадки. По словам турецкой стороны, на этом инцидент не был исчерпан.
Тренерский штаб сборной Турции по баскетболу после матча пригрозил покинуть Евробаскет-2022, если организаторы турнира не предоставят им видеозапись с камер наблюдений в коридоре арены, где якобы произошла стычка между турецким игроком и баскетболистами сборной Грузии с участием охраны.
Кроме того, Турция официально опротестовала результат игры из-за 22 секунд, загадочным образом исчезнувших с табло во время драки между Коркмазом и Санадзе.
Как отмечают в тренерском штабе сборной Турции, во время потасовки не было оставлено время игры и на то, чтобы разрядить обстановку, ушло 22 секунды основного времени.
В свою очередь, Национальная федерация баскетбола Грузии требует от ФИБА соответствующего реагирования по поводу возмутительного и провокационного поведения главного тренера сборной Турции Эргина Атамана, которого винит в нагнетании ситуации между грузинской и турецкой командами.