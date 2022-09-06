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ФИБА не будет аннулировать результаты матча между Грузией и Турцией

ФИБА не будет аннулировать результаты матча между Грузией и Турцией

По фактам противостояния за пределами площадки ведется расследование, по результатом которого ФИБА примет соответствующие дисциплинарные меры 06.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-06T18:04+0400

2022-09-06T18:04+0400

2022-09-06T18:04+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. ФИБА не удовлетворила жалобу Турецкой федерации баскетбола в связи с ошибкой в хронометраже во время матча между сборными Турции и Грузии в рамках Евробаскета-2022 в Тбилиси.После окончания игры со сборной Грузии Турецкая федерация баскетбола (TBF) опротестовала ошибку в хронометраже - секундомер не останавливался в течение 22 секунд, пока игра была приостановлена из-за потасовки.В заявлении ФИФА также упоминается, что по фактам противостояния за пределами площадки ведется расследование и, в случае необходимости, организация примет соответствующие дисциплинарные меры.Сборная Грузии в упорной борьбе в дополнительное время обыграла команду Турции со счетом 88:83 в третьем матче группы "А". Во время матча между баскетболистами Грузии и Турции возникла потасовка с участием игроков Фуркана Коркмаза и Дуды Санадзе. Оба были удалены с площадки. По словам турецкой стороны, на этом инцидент не был исчерпан.Тренерский штаб сборной Турции по баскетболу после матча пригрозил покинуть Евробаскет-2022, если организаторы турнира не предоставят им видеозапись с камер наблюдений в коридоре арены, где якобы произошла стычка между турецким игроком и баскетболистами сборной Грузии с участием охраны.Кроме того, Турция официально опротестовала результат игры из-за 22 секунд, загадочным образом исчезнувших с табло во время драки между Коркмазом и Санадзе.Как отмечают в тренерском штабе сборной Турции, во время потасовки не было оставлено время игры и на то, чтобы разрядить обстановку, ушло 22 секунды основного времени.Федерация баскетбола Грузии обвинила тренера турецкой сборной в провокациях >>В свою очередь, Национальная федерация баскетбола Грузии требует от ФИБА соответствующего реагирования по поводу возмутительного и провокационного поведения главного тренера сборной Турции Эргина Атамана, которого винит в нагнетании ситуации между грузинской и турецкой командами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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