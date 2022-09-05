https://sputnik-georgia.ru/20220905/federatsiya-basketbola-gruzii-obvinila-trenera-turetskoy-sbornoy-v-provokatsiyakh-270118172.html

Федерация баскетбола Грузии обвинила тренера турецкой сборной в провокациях

Федерация баскетбола Грузии обвинила тренера турецкой сборной в провокациях

Грузинская баскетбольная федерация назвала обвинения в нападении грузинской полиции и игроков на турецкого игрока клеветой 05.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-05T23:37+0400

2022-09-05T23:37+0400

2022-09-06T00:25+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Национальная федерация баскетбола Грузии требует от ФИБА соответствующего реагирования по поводу возмутительного и провокационного поведения главного тренера сборной Турции Эргина Атамана, которого винит в нагнетании ситуации между грузинской и турецкой командами в третьем туре чемпионата Европы.Сборная Грузии в упорной борьбе в дополнительное время обыграла команду Турции со счетом 88:83 в третьем матче группы "А". Во время матча между баскетболистами Грузии и Турции возникла потасовка с участием игроков Фуркана Коркмаза и Дуды Санадзе. Оба были удалены с площадки. По словам турецкой стороны, на этом инцидент не был исчерпан.По информации Национальной федерации баскетбола Грузии, главный тренер сборной Грузии не позволял себе непристойных жестов в адрес судей матча и зрителей, а неэтичное поведение Атамана и сделанные им ранее публичные заявления в прессе оказали воздействие на игроков сборной Турции."Ярким примером чего стало проявление Фурканом Коркмазом физической агрессии по отношению к игрокам сборной Грузии, что сопровождалось угрозами и агрессивными действиями с его стороны", - говорится в заявлении.Кроме того, как заявили в федерации, послания с угрозами и о посягательстве на жизнь игроки грузинской сборной получили и от болельщиков сборной Турции.Турция грозится покинуть Евробаскет-2022 из-за инцидента со сборной Грузии >>Грузинская баскетбольная федерация назвала обвинения президента Турецкой федерации Омера Онана в нападении грузинской полиции и игроков на Коркмаза, клеветой.Грузинская сторона выразила надежду что Онан не озвучивает настроения дружественной федерации по отношению к Федерации Грузии и грузинским госструктурам, "а это лишь его личная интерпретация, которая никак не подкреплена доказательствами".Национальная федерация баскетбола Грузии заявила, что полностью дистанцируется от любых форм насилия, считая, что происходящее между игроками и участниками матча не должно выходить за пределы поля.Турция официально опротестовала результат вчерашней игры со сборной Грузии из-за 22 секунд, загадочным образом исчезнувших с табло во время драки между Коркмазом и Санадзе.Сборная Грузии одержала первую победу на Евробаскете над командой Турции >>Как отмечают в тренерском штабе сборной Турции, во время потасовки не было оставлено время игры и на то, чтобы разрядить обстановку, ушло 22 секунды основного времени.После трех туров сборная Грузии занимает в группе пятое место. У Испании, Турции, Черногории и Бельгии по две победы.Следующую игру грузинские баскетболисты проведут 6 сентября против сборной Болгарии.

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