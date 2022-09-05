https://sputnik-georgia.ru/20220905/federatsiya-basketbola-gruzii-obvinila-trenera-turetskoy-sbornoy-v-provokatsiyakh-270118172.html
Федерация баскетбола Грузии обвинила тренера турецкой сборной в провокациях
Федерация баскетбола Грузии обвинила тренера турецкой сборной в провокациях
Грузинская баскетбольная федерация назвала обвинения в нападении грузинской полиции и игроков на турецкого игрока клеветой 05.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-05T23:37+0400
2022-09-05T23:37+0400
2022-09-06T00:25+0400
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Национальная федерация баскетбола Грузии требует от ФИБА соответствующего реагирования по поводу возмутительного и провокационного поведения главного тренера сборной Турции Эргина Атамана, которого винит в нагнетании ситуации между грузинской и турецкой командами в третьем туре чемпионата Европы.Сборная Грузии в упорной борьбе в дополнительное время обыграла команду Турции со счетом 88:83 в третьем матче группы "А". Во время матча между баскетболистами Грузии и Турции возникла потасовка с участием игроков Фуркана Коркмаза и Дуды Санадзе. Оба были удалены с площадки. По словам турецкой стороны, на этом инцидент не был исчерпан.По информации Национальной федерации баскетбола Грузии, главный тренер сборной Грузии не позволял себе непристойных жестов в адрес судей матча и зрителей, а неэтичное поведение Атамана и сделанные им ранее публичные заявления в прессе оказали воздействие на игроков сборной Турции."Ярким примером чего стало проявление Фурканом Коркмазом физической агрессии по отношению к игрокам сборной Грузии, что сопровождалось угрозами и агрессивными действиями с его стороны", - говорится в заявлении.Кроме того, как заявили в федерации, послания с угрозами и о посягательстве на жизнь игроки грузинской сборной получили и от болельщиков сборной Турции.Турция грозится покинуть Евробаскет-2022 из-за инцидента со сборной Грузии >>Грузинская баскетбольная федерация назвала обвинения президента Турецкой федерации Омера Онана в нападении грузинской полиции и игроков на Коркмаза, клеветой.Грузинская сторона выразила надежду что Онан не озвучивает настроения дружественной федерации по отношению к Федерации Грузии и грузинским госструктурам, "а это лишь его личная интерпретация, которая никак не подкреплена доказательствами".Национальная федерация баскетбола Грузии заявила, что полностью дистанцируется от любых форм насилия, считая, что происходящее между игроками и участниками матча не должно выходить за пределы поля.Турция официально опротестовала результат вчерашней игры со сборной Грузии из-за 22 секунд, загадочным образом исчезнувших с табло во время драки между Коркмазом и Санадзе.Сборная Грузии одержала первую победу на Евробаскете над командой Турции >>Как отмечают в тренерском штабе сборной Турции, во время потасовки не было оставлено время игры и на то, чтобы разрядить обстановку, ушло 22 секунды основного времени.После трех туров сборная Грузии занимает в группе пятое место. У Испании, Турции, Черногории и Бельгии по две победы.Следующую игру грузинские баскетболисты проведут 6 сентября против сборной Болгарии.
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грузия, новости, спорт, турция, дуда санадзе, фиба, баскетбол, чемпионат европы по баскетболу, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу
грузия, новости, спорт, турция, дуда санадзе, фиба, баскетбол, чемпионат европы по баскетболу, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу
Федерация баскетбола Грузии обвинила тренера турецкой сборной в провокациях
23:37 05.09.2022 (обновлено: 00:25 06.09.2022)
Грузинская баскетбольная федерация назвала обвинения в нападении грузинской полиции и игроков на турецкого игрока клеветой
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Национальная федерация баскетбола Грузии требует от ФИБА соответствующего реагирования по поводу возмутительного и провокационного поведения главного тренера сборной Турции Эргина Атамана, которого винит в нагнетании ситуации между грузинской и турецкой командами в третьем туре чемпионата Европы.
Сборная Грузии в упорной борьбе в дополнительное время обыграла команду Турции со счетом 88:83 в третьем матче группы "А". Во время матча между баскетболистами Грузии и Турции возникла потасовка с участием игроков Фуркана Коркмаза и Дуды Санадзе. Оба были удалены с площадки. По словам турецкой стороны, на этом инцидент не был исчерпан.
"Национальная федерация баскетбола Грузии требует от ФИБА соответствующего реагирования по указанному вопросу, чтобы дать строгий ответ на осознанное провокационное поведение главного тренера сборной Турции", - говорится в заявлении
грузинской федерации.
По информации Национальной федерации баскетбола Грузии, главный тренер сборной Грузии не позволял себе непристойных жестов в адрес судей матча и зрителей, а неэтичное поведение Атамана и сделанные им ранее публичные заявления в прессе оказали воздействие на игроков сборной Турции.
"Ярким примером чего стало проявление Фурканом Коркмазом физической агрессии по отношению к игрокам сборной Грузии, что сопровождалось угрозами и агрессивными действиями с его стороны", - говорится в заявлении.
Кроме того, как заявили в федерации, послания с угрозами и о посягательстве на жизнь игроки грузинской сборной получили и от болельщиков сборной Турции.
Грузинская баскетбольная федерация назвала обвинения президента Турецкой федерации Омера Онана в нападении грузинской полиции и игроков на Коркмаза, клеветой.
Грузинская сторона выразила надежду что Онан не озвучивает настроения дружественной федерации по отношению к Федерации Грузии и грузинским госструктурам, "а это лишь его личная интерпретация, которая никак не подкреплена доказательствами".
Национальная федерация баскетбола Грузии заявила, что полностью дистанцируется от любых форм насилия, считая, что происходящее между игроками и участниками матча не должно выходить за пределы поля.
Турция официально опротестовала результат вчерашней игры со сборной Грузии из-за 22 секунд, загадочным образом исчезнувших с табло во время драки между Коркмазом и Санадзе.
Как отмечают в тренерском штабе сборной Турции, во время потасовки не было оставлено время игры и на то, чтобы разрядить обстановку, ушло 22 секунды основного времени.
После трех туров сборная Грузии занимает в группе пятое место. У Испании, Турции, Черногории и Бельгии по две победы.
Следующую игру грузинские баскетболисты проведут 6 сентября против сборной Болгарии.