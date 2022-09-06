https://sputnik-georgia.ru/20220906/magate-predstavilo-otchet-po-vizitu-na-zaporozhskuyu-aes-270156615.html

МАГАТЭ представило отчет по визиту на Запорожскую АЭС

МАГАТЭ представило отчет по визиту на Запорожскую АЭС

МАГАТЭ также рекомендует обеспечить надежные и резервные средства и каналы связи со всеми внешними организациями, необходимыми для безопасной и надежной... 06.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-06T22:10+0400

2022-09-06T22:10+0400

2022-09-06T22:10+0400

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МИНСК, 6 сен – Sputnik. Нужна договорённость всех сторон на создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС во избежание повреждений, говорится в докладе МАГАТЭ по итогам миссии.На прошлой неделе на Запорожскую АЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором организации Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. После визита на ЗАЭС на постоянной основе остались два сотрудника МАГАТЭ."МАГАТЭ готово немедленно начать консультации по срочному созданию такой зоны безопасности на Запорожской АЭС", - говорится в докладе.Отмечается, что хотя продолжающиеся обстрелы не привели к возникновению ядерной аварийной ситуации, они продолжают постоянно угрожать ядерной безопасности с потенциальным воздействием на критические функции, что может привести к радиологическим последствиям."Несколько раз ЗАЭС полностью или частично теряла электроснабжение за пределами объекта в результате военных действий в этом районе… МАГАТЭ рекомендует, чтобы резервирование линии электропитания за пределами объекта было восстановлено в соответствии с проектом и доступно в любое время, и чтобы все военные действия, которые могут повлиять на системы электроснабжения, были прекращены", - говорится в докладе.Своими глазами. Глава МАГАТЭ прибыл на АЭС под грохот снарядов >>Согласно докладу, выделены семь аспектов, по которым, по мнению экспертов МАГАТЭ, на Запорожской АЭС наблюдаются трудности. "Поэтому МАГАТЭ делало рекомендации по всем этим семи пунктам", - подчеркивается в документе."С самого начала конфликта наблюдается отсутствие средств и каналов связи. Этот критический недостаток только усугубляет существующие проблемы в поддержании безопасной и надежной работы электростанции при надлежащем нормативном надзоре и в обеспечении эффективного реагирования на местном, региональном, национальном и международном уровнях на любое событие в области ядерной безопасности", - заявили авторы доклада.В этой связи они отметили, что "МАГАТЭ рекомендует обеспечить надежные и резервные средства и каналы связи, включая интернет и/или спутниковую связь, со всеми внешними организациями, необходимыми для безопасной и надежной эксплуатации объекта".Россия запросила заседание Совбеза ООН >>В МАГАТЭ заявили о необходимости обеспечивать цепочки поставок для безопасности объекта, в том числе с помощью транспортных коридоров."МАГАТЭ рекомендует, чтобы все заинтересованные стороны взяли на себя обязательства и внесли вклад в обеспечение эффективных цепочек поставок для ядерной безопасности станции при любых условиях, включая безопасные транспортные коридоры", - говорится в докладе МАГАТЭ.Кроме того, в докладе говорится, что необходимы учения для отработки эффективного реагирования в случае аварийной ситуации на электростанции. МАГАТЭ готово помочь в этом вопросе.

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в мире, новости, политика, магатэ, росатом, аэс, обострение ситуации вокруг украины 2022