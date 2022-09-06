https://sputnik-georgia.ru/20220906/otkryvaetsya-osennyaya-sessiya-parlamenta-gruzii--270119988.html

Открывается осенняя сессия парламента Грузии

Открывается осенняя сессия парламента Грузии

Согласно регламенту, осенняя сессия парламента открывается в первый вторник сентября и закрывается в третью пятницу декабря 06.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-06T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Осенняя сессия парламента, которая откроется во вторник пленарным заседанием, обещает быть достаточно насыщенной.Парламент приступит к обсуждению поправок, подготовленных в связи с выполнением 12 условий Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС. К 15 сентября рабочие группы подведут итоги своей деятельности и перейдут к этапу инициирования изменений.Помимо законотворческой деятельности, парламенту предстоит принять несколько кадровых решений, в частности избрать председателя и членов Центральной избирательной комиссии Грузии.В парламенте обсуждаются вето президента на законопроект о прослушках. Правящая команда не исключает, что преодолеет вето, поскольку считает, что президент не представил парламенту юридических аргументов.Кроме того, на осенней сессии будут заслушаны годовые отчеты ряда ведомств. Среди них Народный защитник, Служба государственной безопасности и Генеральная прокуратура.Стартует осенняя сессия парламента Грузии - что на повестке? >>Парламенту предстоит обсудить проект бюджета на 2023 год, который должен быть представлен в парламент до 1 октября и одобрен законодательным органом до третьей пятницы декабря.Согласно регламенту, осенняя сессия парламента открывается в первый вторник сентября и закрывается в третью пятницу декабря.

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грузия, новости, политика, парламент грузии, осенняя сессия парламента