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Сборная Грузии проиграла важнейший матч Евробаскета-2022

Сборная Грузии проиграла важнейший матч Евробаскета-2022

В среду Грузия сыграет последний матч группового этапа против Черногории 06.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-06T23:26+0400

2022-09-06T23:26+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу проиграла третью встречу группы "А" на Евробаскете 2022, на этот раз команде Болгарии - 80:92.Грузинские баскетболисты, активно начавшиеся первую четверть и постепенно увеличивают свое преимущество (18:14), растеряли его и совершили немало ошибок.К концу третьей четверти преимущество сборной Болгарии было уже в 9 очков."Ошибки всегда наказываются": тренер баскетбольной сборной Грузии оценил игру с Бельгией >>В среду Грузия сыграет последний матч группового этапа против Черногории. У сборной под руководством Илиаса Зуроса остается теоретический шанс выйти из группы. Это произойдет, если Грузия обыграет Черногорию, а Бельгия обыграет Болгарию.Что касается других встреч группы, то Турция обыграла Бельгию - 78:63, а Испания оказалась сильнее Черногории - 82:65.Группу "А" возглавляют сборные Испании и Турции, а Грузия на последнем шестом месте.

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