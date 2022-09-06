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Сборная Грузии проиграла важнейший матч Евробаскета-2022
Сборная Грузии проиграла важнейший матч Евробаскета-2022
В среду Грузия сыграет последний матч группового этапа против Черногории 06.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-06T23:26+0400
2022-09-06T23:26+0400
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу проиграла третью встречу группы "А" на Евробаскете 2022, на этот раз команде Болгарии - 80:92.Грузинские баскетболисты, активно начавшиеся первую четверть и постепенно увеличивают свое преимущество (18:14), растеряли его и совершили немало ошибок.К концу третьей четверти преимущество сборной Болгарии было уже в 9 очков."Ошибки всегда наказываются": тренер баскетбольной сборной Грузии оценил игру с Бельгией >>В среду Грузия сыграет последний матч группового этапа против Черногории. У сборной под руководством Илиаса Зуроса остается теоретический шанс выйти из группы. Это произойдет, если Грузия обыграет Черногорию, а Бельгия обыграет Болгарию.Что касается других встреч группы, то Турция обыграла Бельгию - 78:63, а Испания оказалась сильнее Черногории - 82:65.Группу "А" возглавляют сборные Испании и Турции, а Грузия на последнем шестом месте.
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грузия, новости, спорт, болгария, баскетбол, чемпионат европы по баскетболу, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу
грузия, новости, спорт, болгария, баскетбол, чемпионат европы по баскетболу, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу
Сборная Грузии проиграла важнейший матч Евробаскета-2022
В среду Грузия сыграет последний матч группового этапа против Черногории
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу проиграла третью встречу группы "А" на Евробаскете 2022, на этот раз команде Болгарии - 80:92.
Грузинские баскетболисты, активно начавшиеся первую четверть и постепенно увеличивают свое преимущество (18:14), растеряли его и совершили немало ошибок.
К концу третьей четверти преимущество сборной Болгарии было уже в 9 очков.
В среду Грузия сыграет последний матч группового этапа против Черногории. У сборной под руководством Илиаса Зуроса остается теоретический шанс выйти из группы. Это произойдет, если Грузия обыграет Черногорию, а Бельгия обыграет Болгарию.
Что касается других встреч группы, то Турция обыграла Бельгию - 78:63, а Испания оказалась сильнее Черногории - 82:65.
Группу "А" возглавляют сборные Испании и Турции, а Грузия на последнем шестом месте.