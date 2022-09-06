Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220906/skolko-azerbaydzhanskogo-gaza-proshlo-cherez-gruziyu-270120141.html
Сколько азербайджанского газа прошло через Грузию
Сколько азербайджанского газа прошло через Грузию
В Турцию по TANAP было транспортировано 3,7 миллиарда кубометров газа, а в Европу - 7,3 миллиарда 06.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-06T07:32+0400
2022-09-06T07:32+0400
азербайджан
экономика
турция
новости
европа
газ
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24715/11/247151194_1:0:2700:1518_1920x0_80_0_0_fd6406e64bc5b5938b539439339e5aea.jpg
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Азербайджан транспортировал более 11,3 миллиарда кубометров природного газа по TANAP и TAP в 2022 году, сообщил министр энергетики АР Парвиз Шахбазов.Шахбазов отметил, что всего из Азербайджана в Турцию в 2022 году было транспортировано 5,4 миллиарда кубометров газа, сообщил Sputnik Азербайджан.Напомним, что коммерческие поставки азербайджанского газа по TANAP начались в июне 2018 года. Уже в следующем году газ с месторождения "Шахдениз" по TANAP достиг турецко-греческой границы.Поставки азербайджанского газа с "Шахдениз" в Европу, для потребителей в Италии, Греции и Болгарии, начались 31 декабря 2020 года. Экспорт в ЕС осуществляется по Трансадриатическому газопроводу (TAP) пропускной способностью 10 млрд кубометров в год.Сколько газа получила Грузия из Азербайджана с начала года &gt;&gt;Основными компонентами ЮГК являются: Стадия-2 проекта "Шахдениз", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии
азербайджан
турция
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24715/11/247151194_676:0:2700:1518_1920x0_80_0_0_67bd1be416d72a1c5df7dac5bf094f05.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
азербайджан, экономика, турция, новости, европа, газ, грузия
азербайджан, экономика, турция, новости, европа, газ, грузия

Сколько азербайджанского газа прошло через Грузию

07:32 06.09.2022
© courtesy of SOCARСтроительные работы трансанатолийского газопровода (TANAP), фото из архива
Строительные работы трансанатолийского газопровода (TANAP), фото из архива - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2022
© courtesy of SOCAR
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В Турцию по TANAP было транспортировано 3,7 миллиарда кубометров газа, а в Европу - 7,3 миллиарда
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Азербайджан транспортировал более 11,3 миллиарда кубометров природного газа по TANAP и TAP в 2022 году, сообщил министр энергетики АР Парвиз Шахбазов.
"В Турцию по TANAP было транспортировано 3,7 миллиарда кубометров газа, а в Европу - 7,3 миллиарда", – написал министр в Twitter.
Шахбазов отметил, что всего из Азербайджана в Турцию в 2022 году было транспортировано 5,4 миллиарда кубометров газа, сообщил Sputnik Азербайджан.
Напомним, что коммерческие поставки азербайджанского газа по TANAP начались в июне 2018 года. Уже в следующем году газ с месторождения "Шахдениз" по TANAP достиг турецко-греческой границы.
Поставки азербайджанского газа с "Шахдениз" в Европу, для потребителей в Италии, Греции и Болгарии, начались 31 декабря 2020 года. Экспорт в ЕС осуществляется по Трансадриатическому газопроводу (TAP) пропускной способностью 10 млрд кубометров в год.
Сколько газа получила Грузия из Азербайджана с начала года >>
Основными компонентами ЮГК являются: Стадия-2 проекта "Шахдениз", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0