https://sputnik-georgia.ru/20220906/skolko-azerbaydzhanskogo-gaza-proshlo-cherez-gruziyu-270120141.html

Сколько азербайджанского газа прошло через Грузию

Сколько азербайджанского газа прошло через Грузию

В Турцию по TANAP было транспортировано 3,7 миллиарда кубометров газа, а в Европу - 7,3 миллиарда 06.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-06T07:32+0400

2022-09-06T07:32+0400

2022-09-06T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Азербайджан транспортировал более 11,3 миллиарда кубометров природного газа по TANAP и TAP в 2022 году, сообщил министр энергетики АР Парвиз Шахбазов.Шахбазов отметил, что всего из Азербайджана в Турцию в 2022 году было транспортировано 5,4 миллиарда кубометров газа, сообщил Sputnik Азербайджан.Напомним, что коммерческие поставки азербайджанского газа по TANAP начались в июне 2018 года. Уже в следующем году газ с месторождения "Шахдениз" по TANAP достиг турецко-греческой границы.Поставки азербайджанского газа с "Шахдениз" в Европу, для потребителей в Италии, Греции и Болгарии, начались 31 декабря 2020 года. Экспорт в ЕС осуществляется по Трансадриатическому газопроводу (TAP) пропускной способностью 10 млрд кубометров в год.Сколько газа получила Грузия из Азербайджана с начала года >>Основными компонентами ЮГК являются: Стадия-2 проекта "Шахдениз", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии

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